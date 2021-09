7 choses que Google déteste et comment les corriger

in

Chaque site Web veut un peu d’amour de Google.

Un classement élevé sur le SERP de Google peut faire la différence entre obtenir du trafic organique chaque jour et ne jamais voir un seul visiteur sur votre site pour lequel vous n’avez pas payé.

Le piège ?

Google est difficile à obtenir – ou cela pourrait être le cas si vous commettez des erreurs courantes qui envoient des signaux que votre site Web n’est pas la destination digne d’autorité que vous voulez qu’il soit.

La bonne nouvelle est que ces erreurs sont faciles à corriger.

Voici 7 choses que Google déteste et quelques moyens rapides d’arrêter de les faire et de commencer à obtenir le trafic organique dont vous avez besoin.

#1 : Mauvaise expérience utilisateur

Lorsque les algorithmes de Google renvoient une liste de résultats de recherche, l’objectif de l’entreprise est toujours d’offrir une expérience optimale à tout utilisateur qui clique sur votre site Web. Si votre page est lente à charger ou difficile à naviguer, Google la déteste et reléguera probablement votre site aux oubliettes sur la deuxième ou la troisième (ou moins) page des résultats de recherche.

Heureusement, il existe une solution facile. Commencez par utiliser PageSpeed ​​Insights de Google pour vous assurer que votre page a une vitesse de 80 ou plus.

Vous devez accéder au rapport Core Web Vitals sur votre console de recherche Google pour identifier des problèmes supplémentaires. Enfin, assurez-vous d’optimiser vos images en utilisant la plus petite taille de fichier qui donne les résultats souhaités et de minimiser les redirections à la fois en interne et dans vos liens sortants.

Vous savez déjà que les backlinks de haute qualité sont un élément essentiel du référencement. Si les domaines d’autorité ne renvoient pas vers votre site, cela peut avoir un impact négatif sur votre classement sur Google.

La solution ici n’est pas de se concentrer sur le volume. Quelques bons liens seront plus efficaces qu’un tas de liens de spam.

La meilleure façon de procéder est d’identifier les sites de haute autorité où votre contenu pourrait être pertinent pour les visiteurs. Ensuite, vous pouvez trouver des contacts pour ces sites Web et leur envoyer un e-mail pour voir s’ils seraient prêts à créer un lien vers votre contenu. S’ils sont d’accord, assurez-vous d’avoir une conversation sur le texte d’ancrage. Il est préférable d’ancrer le texte en utilisant le nom de votre entreprise ou l’un de vos mots clés prioritaires au texte d’ancrage qui dit « cliquez ici ».

#3 : Contenu superficiel ou non pertinent

Votre contenu doit être utile et approfondi sur les sujets que vous avez choisis si vous voulez que Google vous récompense avec une place sur la première page des résultats de recherche. Il ne suffit pas d’utiliser des mots-clés. Vous devez inclure des termes et des sous-thèmes connexes pour établir des relations sémantiques et classer les groupes de mots clés.

Il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser pour trouver des sous-thèmes connexes à utiliser dans votre contenu. Par exemple, Surfer SEO et Market Muse fournissent tous deux des listes de mots-clés, de termes connexes, de sous-thèmes, etc. Ils notent également le contenu, ce qui signifie que vous pouvez déterminer les performances de votre contenu par rapport au contenu de vos concurrents.

Enfin, Google Passage Ranking est désormais en ligne et permet à Google de mettre en évidence les passages pertinents pour la requête d’un chercheur. Avoir un passage en surbrillance peut faire beaucoup pour amener un chercheur à cliquer sur votre site. Vous êtes plus susceptible de bénéficier si vous vous concentrez sur la création de contenu sémantiquement riche et pertinent.

# 4: Manque de contenu interactif

Les mots peuvent faire beaucoup dans le monde du référencement, mais ils ne sont pas la seule chose qui compte. Google aime offrir une bonne expérience utilisateur et cela signifie en partie que l’algorithme préfère les sites qui offrent plus que des mots.

Le contenu interactif peut inclure beaucoup de choses différentes. Les vidéos, les clips audio, le contenu extensible, les infographies cliquables et Java Script peuvent tous contribuer grandement à créer une expérience engageante et captivante pour les personnes qui visitent votre site.

L’astuce consiste à créer un contenu interactif qui ne ralentit pas votre site. Heureusement, il existe de nombreux modèles de sites Web et plug-ins qui peuvent vous aider à donner aux visiteurs la possibilité d’interagir avec votre contenu sans compromettre l’expérience utilisateur en termes de vitesse et de navigabilité.

Vous utilisez probablement déjà des balises HTML de base, mais si vous ne profitez pas également d’un code HTML avancé pour aider Google à indexer votre contenu, vous pourriez être moins bien classé que vous ne devriez l’être.

Commençons par la balise meta, qui devrait intéresser les lecteurs tout en incorporant votre mot-clé et votre sujet les plus importants. Vous devriez également utiliser les balises de titre de manière stratégique. C’est un endroit idéal pour incorporer des questions et d’autres mots-clés à longue traîne.

Il y a quelques autres balises avancées qui pourraient vous manquer.

Les balises Noindex et Nofollow sont utiles pour indiquer à Google que vous ne considérez pas une page comme importante. Ils informent les robots d’exploration qu’ils peuvent ignorer ces pages. La balise “Rel canonical” indique à Google d’ignorer le contenu redondant. Le balisage Schema.org fournit des conseils structurels et aide Google à identifier votre contenu le plus important à afficher sur le SERP.

Aucun de ces ajouts ne prend beaucoup de temps et peut faire une grande différence dans le classement de vos pages.

#6 : Rivaliser avec vous-même

L’une des erreurs les plus courantes que je vois est lorsque les entreprises rivalisent avec leurs propres pages en incluant du contenu répétitif ou redondant.

Si vous avez deux articles de blog qui incluent un contenu similaire et ciblent les mêmes mots-clés, ils peuvent essentiellement s’annuler l’un l’autre.

Le moyen le plus simple de corriger cette erreur est d’optimiser les pages similaires pour différents mots-clés à longue traîne. Vous pouvez également différencier un contenu similaire en mettant à jour quelque chose d’ancien pour le rendre plus pertinent.

#7 : Vous obtenez un trafic de mauvaise qualité

Vous pensez peut-être qu’obtenir beaucoup de trafic est une bonne chose, mais cela ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’un trafic de haute qualité. Si vous avez des liens de spam entrants, ils peuvent vous blesser au lieu de vous aider.

Pour vous débarrasser du trafic de mauvaise qualité, utilisez Google Analytics. Identifiez les sources qui pourraient vous nuire avec Google, y compris les bots. Une fois que vous savez quelles sont ces sources, vous pouvez travailler pour les éliminer.

Améliorer votre classement Google est une priorité pour la plupart des entreprises. En utilisant les informations que nous avons fournies ici, vous pouvez progresser sur le SERP de Google et obtenir le trafic organique que vous méritez.

