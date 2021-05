7 choses que nous avons apprises du spécial WWE 24 de Miz sur Peacock

Après le monde réel, le Miz a décidé que la lutte était sa véritable vocation

Tout n’a pas été facile pour Mike Mizanin après la fin du monde réel et le natif de Parme, dans l’Ohio, s’est retrouvé à la croisée des chemins une fois rentré chez lui. Une nuit, assis sur son lit et contemplant son avenir, Mizanin leva les yeux vers la figurine de The Rock que ses compagnons de casting lui avaient achetée et se dit qu’il voulait être une superstar de la WWE.

Ce qui est vraiment fascinant à ce sujet, c’est le fait que The Miz ne s’est pas appuyé sur sa renommée ou son nom de MTV pour entrer directement dans la plus grande compagnie de lutte au monde. Au lieu de cela, il a déménagé à Los Angeles, s’est inscrit à l’école de lutte, à des cours de théâtre et à des groupes d’improvisation pour perfectionner son art et se préparer à la prochaine étape. Et bien que cela n’ait pas été immédiatement réussi et qu’il n’ait pas réussi à gagner la compétition Tough Enough de la WWE, The Miz a suffisamment impressionné les plus hauts gradés pour gagner un contrat de développement dans Deep South Wrestling.