7 choses sans lesquelles Vivica A. Fox ne peut vivre

La vie est courte, pourquoi ne pas la rendre douce ?!

Il y a quelque chose à dire pour Vivica A. Renardl’éthique de travail exceptionnelle de. Qu’il s’agisse d’agir sur grand écran ou de produire votre téléfilm préféré, l’auteur Everyday I’m Hustling est la définition même de la patronne.

Mais si vous vous êtes déjà demandé comment elle fait tout cela, E! News peut avoir des réponses. En partageant les produits dont elle ne peut se passer, Vivica a rapidement félicité le café Bean Box pour avoir commencé sa journée sur la bonne note. Quant à ses secrets de beauté, l’actrice est heureuse de faire l’éloge d’Aloisia Beauty pour leurs produits.

Et avant de supposer que Vivica est un travail et pas un jeu, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau. Explorez simplement les Boozy Bites et d’autres articles qu’elle a recommandés ci-dessous.