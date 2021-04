7 cibles d’actions à court terme à surveiller cette semaine

Bouge, GameStop (NYSE:GME). Pour les investisseurs sur Reddit r / WallStreetBets et d’autres forums en ligne, il y a une nouvelle récolte de stocks à court terme dans leur ligne de mire. Les actions fortement vendues qui ont grimpé en flèche et se sont effondrées pendant la folie des actions meme de février ne sont peut-être plus des opportunités commerciales fantastiques.

Où les investisseurs et les commerçants devraient-ils alors chercher de nouvelles idées? Bon nombre des tendances récentes en matière d’investissement peuvent maintenant être rompues. Pensez aux actions EV (véhicules électriques), aux actions SPAC (société d’acquisition à usage spécial), et même à vos favoris les plus fans de Reddit dans les espaces de cannabis et de crypto-mines.

Pourtant, pour certaines actions à intérêt court élevé (pourcentage d’actions vendues à découvert), il suffit d’un fil d’Ariane de nouvelles positives pour alimenter un grand rebond. Bien sûr, la grande question est de savoir si cela se produit la semaine prochaine, le mois prochain ou bien plus tard.

Le risque est élevé dans bon nombre de ces noms, compte tenu de leurs modèles économiques spéculatifs et, pour beaucoup d’entre eux, de leurs valorisations encore riches. Mais, bien qu’il y ait un risque de nouvelles baisses, les gains possibles en cas de compression font plus que compenser.

Alors, laquelle de ces actions à court terme devrait être sur votre radar? Considérez ces sept noms qui ont de la place pour apparaître:

C3.ai (NYSE:IA)

Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK)

Investissements Clover Health (NASDAQ:CLOV)

Carvana (NYSE:CVNA)

Communications de découverte (NASDAQ:DISQUE)

Root Inc. (NASDAQ:RACINE)

Support.com (NASDAQ:SPRT)

Actions à court terme: C3.ai (AI)

Source: Photo de Phonlamai / Shutterstock.com

Avec environ 20% de son flottant exceptionnel vendu à découvert, «l’argent intelligent» parie que le titre de l’intelligence artificielle joue sur l’intelligence artificielle est surestimé. Certes, les ours font un cas convaincant. Pas seulement en raison de sa valorisation riche (ratio prix / ventes à terme d’environ 37,1x). Ses résultats mitigés ces derniers temps soulèvent également des inquiétudes.

Mais, comme je l’ai récemment discuté, sa récente faiblesse peut être un signe qu’il est maintenant temps d’acheter prudemment les actions C3.ai. Pourquoi acheter maintenant, alors que tant de Wall Street parient gros contre elle? Oui, à court terme, il est douteux que l’entreprise puisse être à la hauteur de sa valorisation encore gonflée. Pourtant, les tendances à long terme restent entièrement de son côté.

Le monde de l’entreprise augmente, et non diminue, son utilisation de l’IA pour prendre des décisions commerciales clés. Non seulement cela, cette entreprise est l’un des premiers à se lancer dans cet espace. À son tour, cela signifie qu’il a tout à gagner de cette tendance à grande échelle. Pour jouer pleinement, il faut du temps. Mais il y a un moyen pour les actions de voir un coup de pouce rapide à court terme.

Si des nouvelles positives sur les actions de l’IA arrivent dans la rue, la confiance des investisseurs dans ses perspectives à long terme reprendra. Étant donné que le côté court est un commerce encombré, nous pourrions voir un grand pop, alors que les shorts couvrent leurs positions. Il a été fortement battu, passant d’un sommet de 183,90 $ par action à environ 64 $ par action aujourd’hui. Pourtant, avec cela, même une reprise partielle signifierait une forte augmentation de ses prix de négociation actuels.

Chargement clignotant (BLNK)

Source: David Tonelson / Shutterstock.com

Entre novembre et février, tout titre exposé à la mégatendance des VE était en feu. Cela était parfaitement logique, étant donné que l’élection de Joe Biden en tant que 46e président américain a entraîné de grands changements dans le programme des véhicules électriques aux États-Unis. Mais les investisseurs ont réalisé qu’ils mettaient la charrue avant les boeufs. Cela signifie un énorme recul pour ce secteur au cours des deux derniers mois.

Et, ce sont les jeux de charge EV comme l’action BLNK qui ont connu les plus grosses ventes. Après avoir été multipliées par plus de six grâce au boost de Biden, les actions sont passées de 64,50 $ par action à environ 346 $ par action. Beaucoup ont pris le short-side de ce commerce (38,4% des actions en circulation vendues à découvert). Mais, il peut y avoir de la place pour un autre rallye.

Comment? Wall Street est pleinement conscient du récent plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden. Les sentiments actuels suggèrent que le plan américain pour l’emploi est confronté à certains défis lorsqu’il passe par le Congrès américain, même avec le parti de Biden (le Parti démocrate) contrôlant les deux chambres. Pourtant, même s’il voit quelques révisions, il y a de fortes chances que les parties pertinentes pour Blink (le financement pour construire l’infrastructure EV américaine) resteront probablement sur la table.

Oui, dans une certaine mesure, l’évaluation de l’action BLNK, ainsi que des noms tels que ChargePoint (NYSE:CHPT), prennent déjà en compte la hausse liée à la facture des infrastructures. Mais, compte tenu de l’intérêt élevé à court terme, toute sorte de progrès avec ce catalyseur peut être suffisante pour, à tout le moins, donner aux actions un rebond de chat mort.

Actions à découvert: Clover Health Investments (CLOV)

Source: iQoncept / ShutterStock.com

Dans les premiers mois de 2021, l’impresario du SPAC Chamath Palihapitiya avait l’air invincible. L’investisseur de la Silicon Valley, qui a rendu publiques de nombreuses startups chaudes via des sociétés à chèque en blanc, volait haut. Sa légion de fans voyait de gros gains avec de nombreux noms qu’il soutenait, y compris Virgin Galactic (NYSE:SPCE) et Porte ouverte (NASDAQ:OUVERT). Mais, même dans ce cas, CLOV stock, une autre de ses principales participations, faisait face à des problèmes majeurs.

À savoir, parler du fait qu’il fait l’objet d’une enquête fédérale pour ses pratiques commerciales. Le vendeur à découvert Hindenburg Research a raconté l’histoire en février. En révélant que Clover, un jeu d’insuretech dans le domaine de la commercialisation des plans Medicare Advantage, est examiné par le ministère de la Justice, les actions sont tombées de la négociation avec une prime à leur prix d’offre SPAC initial (10 $ par action) aux prix bien dans le simple- chiffres.

Flash avant quelques mois. Suite à l’effacement du SPAC, Palihapitiya a perdu une grande partie de son influence antérieure. Pourtant, même avec les réponses aux questions sur l’enquête susmentionnée et la diminution de la réputation de son bailleur de fonds, les investisseurs à court terme commencent à trouver des opportunités avec Clover Stock.

Les actions ont déjà vu un grand pop en prévision d’un short-squeeze épique. Certes, les chances que ce soit le prochain GameStop ne sont pas si élevées. Pourtant, avec les partenaires de la société d’analyse de vente à découvert S3, affirmant que 145% du flottant a été vendu à découvert, il peut y avoir de la place pour les actions, qui se négocient à environ 9 $ par action, pour remonter bien dans les deux chiffres.

Carvana (CVNA)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Avec environ un quart des actions vendues à découvert, l’action CVNA du commerce électronique dans le secteur de l’automobile a été une autre action contre laquelle le côté court a misé gros. Mais, alors que ses baisses, comme un contributeur de Seeking Alpha l’a écrit en mars, pensent qu’une correction est à venir, ses drapeaux rouges et ses fondamentaux fragiles ne suffiront peut-être pas à empêcher les spéculateurs de surenchérir une autre fois.

À première vue, il n’est pas étonnant que les investisseurs sceptiques attendent que l’autre chaussure tombe. Une grande partie de son succès récent est attribuable à la nouvelle pandémie de coronavirus. À mesure que les choses reviennent à la «vieille normale», ses ventes pourraient en pâtir, car de plus en plus de clients reviennent dans des lots de voitures d’occasion. Pourtant, ce n’est pas le seul risque ici. La valorisation en est une autre. Il en va de même pour la concentration de l’entreprise sur la croissance de son chiffre d’affaires au détriment de ses marges bénéficiaires.

Bref, beaucoup de choses à faire pour l’ours. Pourtant, cela n’empêchera peut-être pas ce stock récit de produire à nouveau des pertes à découvert. Prochaine annonce des résultats trimestriels le 6 mai, des chiffres meilleurs que prévu et tout changement positif des prévisions pourraient suffire à faire apparaître l’action CVNA à court terme.

Soyez prudent, cependant. Bien que ce soit toujours un jeu de compression court décent, avec les drapeaux rouges susmentionnés, ce n’est pas quelque chose à acheter et à conserver aux prix d’aujourd’hui. À long terme, il y a trop de choses qui pourraient mal tourner dans l’année ou les deux à venir pour que cela mérite une position importante.

Actions à découvert: Discovery Communications (DISCA)

Source: Iftekkhar / Shutterstock.com

Discovery Communications a connu un vif succès au cours des trois premiers mois de cette année. Mais, après avoir plus que doublé, sur ses perspectives de croissance continue, les actions ont connu une baisse extrême fin mars. Comme Brenden Rearick d’InvestorPlace l’a écrit le 9 avril, cela était en grande partie lié à l’explosion de Bill Hwang. Gestion du capital d’Archegos. Similaire à la situation avec ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), les actions se sont effondrées, car les principaux courtiers d’Archegos y ont liquidé leurs positions.

Mais, le moment est peut-être venu de bondir sur les actions DISCA avant un short-squeeze. Avec ce secteur en plein essor (peut-être en raison des positions concentrées de Hwang), il est logique que les vendeurs à découvert aient sauté de l’autre côté du commerce.

Pourtant, alors qu’une correction était due, les actions aux prix actuels (environ 37 $ par action) ont un prix raisonnable, à un ratio cours / bénéfices (P / E) à terme d’environ 13x. Avec un bénéfice par action (BPA) qui devrait augmenter d’environ 14,6% entre 2021 et 2022, cette société reste en mode de croissance, alors que la base d’abonnés des offres de streaming telles que Discovery + reste à la hausse.

Contrairement à certains des autres noms abordés ici, où le facteur de réduction des risques aide à compenser les problèmes de valorisation, avec l’action DISCA, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Une entreprise en croissance, à une valorisation attrayante, associée à un potentiel de déchirure massive, si ceux qui parient contre elle commencent à dénouer leurs positions.

Root Inc. (ROOT)

Source: Jirsak / Shutterstock.com

Depuis ses débuts à la fin de l’année dernière, le jeu insuretech Root a suivi une tendance à la baisse. Au cours des six derniers mois, les actions sont passées d’environ 27 dollars par action à environ 10 dollars par action aujourd’hui. Pourquoi? Principalement en raison des vendeurs à découvert, qui pensent que cette société est surexcitée et surévaluée.

Mais, alors que de nombreux baissiers sont passés à des prix bas à deux chiffres, certains analystes sont optimistes quant à ses perspectives à long terme. Recherche Citron, qui croit que le fournisseur d’assurance automobile et habitation est un «court mal compris», étant donné que sa technologie de tarification de l’assurance pourrait contribuer à perturber l’industrie.

Cependant, les analystes vendeurs de BofA ont une vision plus prudente du stock ROOT. Rating partage l’équivalent de «vendre», et en leur donnant un objectif de cours de 9 $ par action, l’équipe d’analystes de BofA cite le long chemin vers un flux de trésorerie positif (5 ans) comme un problème clé. Alors, pourquoi plonger maintenant, étant donné que l’histoire a besoin de quelques années (au moins) pour se dérouler pleinement?

Avec près de 39% des actions vendues à découvert, il n’en faudra pas beaucoup pour dynamiser Root et l’envoyer dans la bonne direction. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas faire preuve de prudence, car il y a encore un peu de battage médiatique. Pourtant, avec trop de paris contre lui, les chances qu’il saute sur une pression dépassent probablement ses chances de tomber loin dans les chiffres à un seul chiffre.

Actions à court terme: Support.com (SPRT)

Source: Shutterstock

Suivant Bitcoin (CCC:BTC-USD) Crash éclair récent, il ne semble peut-être pas être le moment de faire de longues actions de crypto-minage. Pourtant, Support.com, qui est en train de fusionner avec un mineur privé Greenidge Generation Holdings, peut être l’une des pièces de la plus haute qualité dans cet espace.

Du moins, c’est mon avis, comme je l’ai expliqué dans un article récent. De nombreux investisseurs dans cette ancienne action de «cigare» ont peut-être encaissé lorsque l’accord susmentionné a été annoncé le 22 mars. Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE).

Selon les termes de l’accord, il reste beaucoup de valeur sur la table. Cela profite aux investisseurs en actions SPRT existants. De plus, Greenidge peut avoir un avantage concurrentiel, car il contrôle la source d’énergie pour ses opérations d’extraction de crypto.

Avec son intérêt court extrêmement élevé de 68,9%, les baissiers prévoient que les actions continueront de baisser après leur pop post-transaction (d’environ 2,25 $ par action, en hausse de plus de 9 $ par action). Pourtant, si le récent crash de crypto ne déclenche pas le début de la fin pour les prix du Bitcoin, et que davantage d’investisseurs prennent conscience qu’il s’agit de l’un des plus puissants jeux de crypto-minage, un retour massif vers les sommets récents pourrait se produire.

À la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin. Il ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, un contributeur d’InvestorPlace, a rédigé une analyse de stock unique depuis 2016.