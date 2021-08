7 combats : voici à quoi ressemble l’énorme Main Card pour l’UFC 268

La UFC Il prévoit de jeter la maison par la fenêtre pour ce qui sera son retour au légendaire Madison Square Garden début novembre.

On savait déjà que la revanche attendue entre Kamaru usman, champion poids welter, et Colby covington, j’allais diriger le UFC 268, mais samedi soir, il a été confirmé que le deuxième chapitre entre Rose namajunas et l’ex-monarque de 115 livres, Weili Zhang, aura également lieu au PPV.

Avis

Ces deux matchs principaux sont rejoints par un éventuel éliminateur de titre entre l’ancien champion de la WSOF, Justin Gaethje, et l’ex-champion de Bellator, Michael Chandler, les retours de Luke Rockhold et Al Iaquinta et un fascinant conflit de styles entre l’ancien monarque de 155 livres, Frankie Edgar, et l’équatorien Marlon ‘Chito’ Véra.

Bien sûr, un peu plus de deux mois avant l’événement, beaucoup de choses pourraient changer, notamment en raison de la position de l’État de New York concernant la fréquentation massive des événements au milieu de la propagation de la variante delta de COVID-19, mais pour l’instant Cela ressemble à un des meilleures cartes que l’UFC a réunies dans toute son histoire.

Carte principale

Kamaru Usman (c) contre. Colby Covington (1) Rose Namajunas (c) contre Weili Zhang (1) Justin Gaethje (2) contre Michael Chandler (3)Sean Strickland (8) contre Luke Rockhold Frankie Edgar (8) contre. Marlon Véra (13)Germaine de Randamie (1) contre Irène aldana (4) Al Iaquinta c. Bobby vert

L’UFC 268 aura lieu le 7 novembre.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité