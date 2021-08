7 conseils d’auto-marketing avec les médias sociaux

in

Vous avez de grandes compétences. Mais le monde a besoin de les connaître pour que vous puissiez les monétiser.

À une époque où les gens essaient de vendre n’importe quoi, tout, de toutes les manières possibles, vous devez vous démarquer pour attirer des entreprises de qualité. C’est pourquoi l’auto-marketing et l’image de marque personnelle sont devenus une nécessité pour une croissance durable.

Avec les médias sociaux au premier plan, dans cet article, nous allons vous montrer comment vous faire connaître et construire votre marque personnelle via les médias sociaux. Alors, attachez-vous ! Vous pourriez être dans une course raide.

Qu’est-ce que l’auto-marketing ?

Nous savons tous ce qu’est le marketing. Pour dire aux gens ce que vous avez et les convaincre d’acheter chez vous. Droit? Droit.

L’auto-marketing est quelque chose de similaire. Cela implique que des personnes individuelles montrent leurs compétences au monde pour attirer de meilleures opportunités de travail et construire leur marque personnelle.

Il y a, cependant, une mince ligne entre l’auto-marketing et être un dum-dum vantard que personne n’aime. Vous devez dire au monde que vous êtes bon dans quelque chose et les convaincre de cela sans paraître trop odieux ou fier de vos compétences et de vos réalisations.

Ce que l’auto-marketing ne devrait pas être.

Cela semble difficile ? Ne t’inquiète pas! Nous vous aiderons à parcourir les chemins difficiles de l’auto-marketing en un instant.

Mais d’abord, voyons pourquoi vous devriez envisager l’auto-marketing.

Importance de l’auto-marketing : construire votre marque personnelle

L’auto-marketing, lorsqu’il est bien fait, peut vous amener au sommet de votre industrie. Cela implique de construire votre marque personnelle, qui est un moyen infaillible de paraître digne de confiance aux gens et d’obtenir plus d’affaires.

Il existe de nombreux exemples de personnes qui, venant de modestes débuts, sont devenues célèbres en sachant se vendre et en construisant leur marque personnelle. Exemple concret : Gary Vaynerchuk.

Il a commencé par gérer l’entreprise de son père jusqu’à ce qu’il découvre les pouvoirs des médias sociaux. L’un des premiers à adopter des plateformes comme Twitter et YouTube, Gary a exploité le potentiel de ces plateformes et construit sa marque personnelle.

Aujourd’hui, les gens le connaissent comme énergique, bruyant, plein d’humour et même profane. Ce qu’il dit ne résonne pas chez tout le monde. Mais il arrive aux bonnes personnes – son public – et c’est ce qu’il veut.

Avec l’auto-marketing, la cohérence et une approche centrée sur le public, Gary a gagné ses batailles. Il est maintenant cinq fois auteur à succès, vlogger, entrepreneur et multimillionnaire, qui a bâti son propre empire, solidement ancré dans un automarketing intelligent et une image de marque personnelle forte.

Si Gary peut façonner son destin avec une image de marque personnelle sur les réseaux sociaux, alors pourquoi pas vous ?

Cependant, pour pouvoir profiter des avantages de l’auto-marketing, vous devez mettre en place une solide stratégie d’auto-marketing sur les réseaux sociaux. Voyons comment.

Comment faire de l’auto-marketing sur les réseaux sociaux

Il est loin le temps où seules les célébrités à succès et les athlètes de première ligne pouvaient créer une image de marque personnelle. Avec la prolifération des médias sociaux, n’importe qui peut se commercialiser et construire sa marque personnelle. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de la bonne approche :

1. Choisissez le bon canal social

Facebook compte 2,74 milliards d’utilisateurs mensuels, ce qui signifie qu’il offre une excellente visibilité. Mais, si votre public cible passe plus de temps sur Pinterest que sur Facebook, vous ne gagnerez rien en faisant de l’auto-marketing sur Facebook. Alors, découvrez où se trouve votre public et poursuivez ce canal.

Chaque canal de médias sociaux a sa propre personnalité. Vous devez vous assurer que la personnalité que vous cherchez à construire pour votre marque correspond à votre choix de médias sociaux.

Par exemple, si vous êtes un professionnel en entreprise, créer une marque personnelle sur Instagram peut ne pas vous apporter grand-chose. Cependant, l’auto-marketing sur LinkedIn peut apporter les avantages que vous recherchez. Les statistiques ont révélé que 55% de votre public sont probablement des décideurs, qui aiment consommer du matériel à l’appui de leurs décisions commerciales, donc à ce stade, Linkedin pourrait être un meilleur choix.

2. Comprenez-vous

L’authenticité est au cœur de l’auto-marketing et de l’image de marque personnelle, et nous l’avons également vu dans l’exemple de Gary Vaynerchuk.

Vous devez laisser votre moi authentique apparaître au premier plan de votre campagne d’auto-marketing, car votre marque a besoin d’une personnalité unique pour se démarquer. Et il n’y a rien de plus unique que votre propre personnalité.

Alors, trouvez votre personnalité. Le comprendre. Et laissez-le se refléter dans vos tactiques de marketing et votre image de marque. Si vous avez le sens de l’humour, vous pouvez vous forger une réputation de personne décontractée et drôle.

Cependant, si vous vous sentez plus à l’aise lorsque les choses restent formelles, vous pouvez construire votre marque en étant une personne professionnelle, guindée et appropriée.

N’oubliez pas que la cohérence est la clé. Votre ton et votre personnalité doivent être cohérents sur tous vos canaux de médias sociaux et dans toutes vos publications, car la cohérence renforce la confiance et ajoute de la valeur.

3. Contribuer à gagner

Gary Vaynerchuk est l’auteur d’un livre intitulé “Jab, Jab, Jab, Right Hook”. L’essence de ce livre est de donner tellement de valeur aux gens qu’ils sont presque obligés d’acheter chez vous chaque fois que vous le leur demandez.

Comme nous l’avons dit, trop d’auto-marketing peut ressembler à de la vantardise. Et personne n’aime les gens qui se vantent.

Vous devez trouver un moyen de trouver un équilibre entre vous promouvoir et aider votre communauté.

Le fait est que 30% des gens utilisent les médias sociaux pour trouver du contenu divertissant, tandis que 36% d’entre eux les utilisent pour occuper leur temps libre. Donc, si vous apparaissez toujours sur le fil de vos abonnés avec un contenu qui ne leur donne rien et ne parle que de vous, vous les chasserez.

Développez votre stratégie marketing pour inclure du contenu qui ajoute de la valeur à la vie de vos abonnés, les divertit, les aide ou leur donne ce dont ils ont besoin. Ensuite, glissez le contenu d’auto-marketing entre les deux. Il y a donc un bon équilibre entre le contenu promotionnel et le contenu de valeur. Vos abonnés vous font confiance et vous contactent lorsqu’ils ont besoin d’aide.

Alex Cattoni, rédacteur et propriétaire de Copy Posse fait un travail incroyable de personal branding et trouve un équilibre entre le contenu promotionnel et précieux.

Ce message promotionnel est mélangé entre un contenu super précieux ou divertissant comme :

4. Déterminez votre USP

Chaque marque a un USP ou une proposition de vente unique. Et si vous voulez vous commercialiser en tant que marque individuelle, vous devez développer et promouvoir votre USP.

Découvrez la valeur que vous apportez à vos clients ou clients. Et centrez vos tactiques de marketing autour de cette valeur. Mais n’oubliez pas de le démontrer avec des faits et des preuves.

Trouvez des lacunes dans votre secteur et comblez-les avec vos compétences. Votre valeur se manifeste à partir de vos compétences uniques. Si vous ne possédez pas déjà un ensemble de compétences unique, créez-en un.

Par exemple, s’il y a beaucoup de gens qui offrent des services de photographie mais qu’aucun d’entre eux n’écrit des légendes Instagram avec les photos, vous pouvez le faire. Des compétences en rédaction de sous-titres combinées à la photographie et au professionnalisme peuvent être vos compétences uniques.

Mais rappelez-vous, soyez authentique. N’incluez et ne commercialisez que les compétences que vous possédez réellement.

5. Restez pertinent, à jour et actif

Les médias sociaux prospèrent grâce aux dernières mises à jour. Et si vous ne pouvez pas rester actif et suivre les tendances, vous ne pouvez pas réussir.

Essayez de rester actif sur les réseaux sociaux. Publiez aussi souvent que la plate-forme sociale l’exige. Par exemple, si vous créez une marque sur Instagram, vous devrez peut-être publier deux publications de flux et deux histoires par semaine, comme le recommande le chef d’Instagram.

Assurez-vous de créer du contenu actuel. Si votre public parle du dernier gadget Apple, vous ne pouvez pas parler de la première version de l’iPod. Restez au courant de ce dont parle votre public et adaptez votre contenu en conséquence.

6. Dites ce que votre public veut écouter

Votre public de baby-boomers rira-t-il si vous faites des blagues millénaires ? Non. C’est pourquoi il est crucial d’adapter votre contenu à votre audience.

Avant de commencer à vous vendre sur les réseaux sociaux, recherchez votre public et trouvez ses points faibles. Créez ensuite du contenu qui apaise ces points douloureux et résout les problèmes complexes de votre public.

De cette façon, vous vous positionnerez en tant que leader d’opinion et deviendrez la ressource à consulter chaque fois que quelqu’un a besoin d’aide.

7. Devenez un leader d’opinion

Dans une enquête, 49 % des décideurs d’entreprise ont affirmé avoir attribué un contrat à une entreprise en raison de leur contenu de leadership éclairé.

Voici les résultats d’un autre sondage, pour comprendre l’importance du leadership éclairé :

Le leadership éclairé ajoute de la valeur à votre entreprise et convainc votre public cible qu’il peut vous faire confiance pour bien faire son travail. C’est au cœur de l’image de marque personnelle, et vous devez adapter vos tactiques d’auto-marketing pour manifester des résultats qui font de vous un leader d’opinion dans votre secteur.

Pour devenir un leader d’opinion, vous avez besoin d’un créneau dédié. Découpez-vous un créneau particulier et devenez un expert en la matière. Si vous êtes exceptionnel dans la rédaction de copies de marketing par e-mail, adoptez-le comme votre créneau et construisez votre marque en étant un rédacteur expert en e-mail.

Continuez à apprendre et à tirer parti de vos compétences pour créer un contenu nouveau, innovant, et rien de ce que votre public n’a jamais vu auparavant. Faites la promotion de ce contenu sur la bonne plateforme. Engagez-vous avec votre public et aidez-le chaque fois que vous le pouvez.

Conclusion

L’auto-marketing est une habitude. Vous ne pouvez pas le faire une seule fois et vous attendre à ce qu’il produise des résultats continus. Étant donné que les résultats de l’auto-marketing se manifestent au fil du temps, vous devez développer vous-même une routine de marketing pour construire votre marque personnelle et rester cohérent avec vos efforts.

En incorporant les tactiques que nous avons partagées dans cet article, vous pouvez commencer votre parcours de branding personnel dès aujourd’hui et vous vendre avec humilité et modestie pour devenir un leader d’opinion dans votre secteur et monétiser vos compétences.

Auteur : Atul Jindal

