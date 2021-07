7 conseils de finances personnelles pour les débutants : Sachez économiser et dépenser intelligemment

Chaque roupie économisée et investie judicieusement contribue grandement à créer de la richesse sur le long terme.

Un centime économisé est un centime gagné, selon une expression séculaire qui restera pertinente à tout moment. Afin de faire croître votre patrimoine, vous devez investir une partie de vos revenus dans des investissements à haut rendement. Au fil du temps, c’est votre épargne pour atteindre vos objectifs à long terme. En plus d’investir, vous devez connaître les étapes pour économiser de l’argent dans votre vie de tous les jours et même en dépensant de l’argent. Chaque roupie économisée et investie judicieusement contribue grandement à créer de la richesse sur le long terme.

En tant que débutant et même pour les autres, il y a trois domaines que vous devez maîtriser fermement : les dépenses, les emprunts et les investissements. Après tout, vous dépenserez pour l’essentiel et les services publics, contracterez des prêts à un moment donné et investirez pour atteindre vos objectifs de vie.

Voici quelques façons d’économiser et de dépenser intelligemment afin de tirer profit de chaque roupie.

Commencer de bonne heure: Vous devez commencer à épargner le plus tôt possible dans la vie. Même en économisant un petit montant, vous créerez non seulement une habitude, mais vous donnerez également une longueur d’avance. Le pouvoir de la capitalisation jouera en votre faveur à long terme et vous pourriez assister à une croissance exponentielle de votre épargne. Ne tardez pas et commencez à épargner tôt car vous aurez besoin d’un petit montant par rapport à un montant plus élevé si vous commencez tard.

Économisez, puis dépensez : La règle générale de l’épargne est de dépenser ce qui reste après avoir épargné sur votre revenu. Si vous dépensez d’abord, puis économisez ce qui reste, vous devez inverser le processus. Ainsi, le revenu moins l’épargne devrait être la dépense.

Vérifier les comptes bancaires : La plupart d’entre nous ont plus d’un compte bancaire. Gardez un œil sur les relevés bancaires pour voir s’il y a des frais déduits pour différentes raisons. Voyez si elles peuvent être annulées par la banque et prenez des mesures pour ne pas laisser les banques les répéter. Vérifiez également les frais de solde minimum et agissez en conséquence.

Risques de couverture : si vous avez des personnes à charge financièrement, souscrivez une assurance-vie adéquate, de préférence par le biais d’un régime d’assurance temporaire. De plus, bénéficiez d’une couverture santé pour tous les membres de votre famille. En payant un petit coût en prime pour ces couvertures de risques, vous vous assurez que votre épargne ne sera pas touchée lorsque les urgences frappent et que les objectifs de vie de la famille ne sont pas déraillés.

Frais de carte de crédit : Si vous avez l’habitude de reporter vos cotisations de carte de crédit chaque mois, vous endommagez gravement vos finances. Le taux d’intérêt annuel est proche de 40 pour cent ou même plus dans certaines cartes. De plus, si vous ne remboursez pas intégralement, il n’y a pas de période sans intérêt sur vos achats ultérieurs. Assurez-vous de payer le montant impayé de la carte de crédit en totalité avant la date d’échéance afin d’éviter les frais de retard et autres frais.

Prêt immobilier : Si vous avez déjà un prêt immobilier, continuez à le rembourser par anticipation et n’attendez pas d’y mettre fin selon la durée d’occupation initiale. Plus vous terminez le prêt tôt, plus vous économisez sur les frais d’intérêt. En outre, maintenez une durée d’occupation inférieure si la charge EMI est confortablement comblée après les dépenses du ménage et l’épargne à long terme.

Passez au numérique : Dans la mesure du possible, utilisez les plateformes numériques pour faire du shopping. Qu’il s’agisse des besoins de votre maison, des paiements de services publics ou même de l’achat d’une assurance vie. La prime des régimes d’assurance temporaire est généralement inférieure de près de 25 % à celle de la version hors ligne du même régime.

Une fois que vous avez pris l’habitude d’économiser sur de petites transactions et sur des comptes quotidiens, le résultat final sera visible au fil du temps et vous découvrirez de nouvelles façons de continuer à économiser plus tout en dépensant. Les deux choses peuvent aller de pair pour économiser un montant important sur le long terme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.