7 conseils Facebook pour les petites et moyennes entreprises

De nombreuses petites et moyennes entreprises se tournent vers Facebook pour promouvoir leurs produits et services, mais elles ne savent pas par où commencer. Voici 7 conseils pour utiliser la plate-forme de médias sociaux pour développer votre petite entreprise.

Ajoutez vos emplacements à votre page

Si vous avez une page d’entreprise Facebook pour votre marque, l’un des meilleurs moyens d’obtenir plus de clients est d’inclure une carte sur votre page pour savoir où trouver votre ou vos emplacements. Vous pouvez facilement et rapidement ajouter des emplacements à votre page d’entreprise Facebook à l’aide de Storemapper.

Optimisez votre page de profil

Les pages Facebook Business aident les visiteurs et les clients à trouver des informations pertinentes sur votre entreprise. Sur votre page de profil, assurez-vous d’inclure :

Votre adresse professionnelle pour tous les emplacements Coordonnées, comme le numéro de téléphone et l’adresse e-mail Onglets étiquetés pour faciliter la recherche d’informations importantes, comme des événements, des carrières et des cartes.

Lorsque les informations de votre profil sont organisées et faciles à parcourir, vos visiteurs utiliseront cette page pour référencer lorsqu’ils ont besoin d’en savoir plus sur votre entreprise.

Créer une stratégie de contenu et d’engagement

Pour réussir sur Facebook, votre petite entreprise doit créer une stratégie de contenu et d’engagement client. Cela signifie publier du contenu régulièrement, mais toujours en se concentrant sur la fourniture d’informations pertinentes à votre public.

Ces informations peuvent être :

Contenu interactif comme les sondagesArticles informatifsÉvénements sociauxTendances sectorielles et saisonnièresThèmes populaires liés à votre domaine d’activité

Avoir un calendrier de contenu sur votre flux aidera à garantir que les gens visitent votre profil plus souvent, recherchent des informations pertinentes et interagissent avec votre entreprise et votre marque.

Travaillez sur votre stratégie Facebook Story

Toutes les entreprises n’utilisent pas les histoires Facebook dans le cadre de leur stratégie de contenu. Pourtant, certains spécialistes disent qu’il s’agit d’un canal pertinent pour partager des informations et engager des clients potentiels.

Lorsque vous créez votre stratégie de contenu, assurez-vous d’inclure cette chaîne dans vos plans. Et n’oubliez pas que sur Facebook Stories, vous n’avez pas besoin de publier uniquement des actualités commerciales – utilisez cette chaîne pour partager du contenu amusant et passionnant afin d’attirer l’attention de vos clients.

Utilisez Facebook comme canal de support client

Les clients contactent les réseaux sociaux lorsqu’ils recherchent de l’aide sur un service ou un produit. Ainsi, votre page Facebook n’est pas seulement un canal de contenu mais aussi un support client.

Dans ce cas, assurez-vous de pouvoir guider vos clients pour résoudre les problèmes ou répondre pour un avis positif sur la plate-forme.

Avoir un budget pour les publicités payantes

L’ajout d’un budget payant pour annoncer certains de vos contenus et publications sur Facebook est un excellent moyen d’augmenter la portée de votre marque.

Étant donné que la concurrence pour apparaître sur un flux d’utilisateurs Facebook est élevée, payer pour que certaines de vos publications apparaissent sur leurs pages est un moyen d’atteindre plus de personnes et d’accroître la notoriété de votre marque (ou entreprise).

Gardez un œil sur vos concurrents

Nous avons toujours quelque chose à apprendre de nos concurrents, notamment en matière de réseaux sociaux. N’oubliez pas de garder un œil sur ce que font vos concurrents sur leurs pages Facebook. Vous pourriez avoir de bonnes idées pour le contenu et les publications, voir quels sujets pertinents ils ne couvrent pas et comprendre comment leur public interagit avec cela.

Vous n’avez pas besoin d’être un expert des médias sociaux ou un gourou du marketing pour tirer le meilleur parti de Facebook. Ces 7 conseils devraient vous aider à commencer à obtenir plus de clients, de prospects et de ventes à partir de votre page Facebook.

Auteur : Haiden Hibbert

Je suis Haiden. Je suis rédacteur de contenu pour les entreprises SaaS et technologiques. J’écris sur des sujets tels que le commerce électronique, les logiciels d’automatisation et les principes et outils agiles.… Voir le profil complet ›