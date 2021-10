7 conseils pour motiver les employés avec le eLearning

Les entreprises ont beaucoup à gagner à garder leurs employés motivés et engagés, car c’est ce qui fait avancer les équipes. Il existe différentes manières de motiver les employés, et une formation en entreprise bien organisée en fait partie.

Dans cet article, nous montrerons comment vous pouvez utiliser la formation en ligne pour améliorer la motivation et l’engagement de votre équipe à l’échelle de l’entreprise. Découvrez ces sept conseils pour inciter vos employés à faire de leur mieux en matière de formation et de travail.

1. Rendre la formation pertinente

Tout d’abord : assurez-vous que votre programme de formation en ligne a des applications pratiques aux exigences du poste. La formation en entreprise vise à changer les performances des employés et doit réfléchir de manière positive à leurs opérations quotidiennes.

Cependant, lors de la formation des salariés, vous avez affaire à des adultes qui ont de nombreuses responsabilités et manquent toujours de temps. C’est typique pour eux d’avoir des moments « Qu’est-ce que j’y gagne » lorsqu’ils font face à quelque chose de nouveau. Ainsi, votre tâche est de montrer à l’avance la valeur pratique d’un nouveau programme de formation. Lorsque les employés voient que la formation est pertinente pour eux et peut les aider dans leur travail, ils sont plus désireux d’étudier.

2. Attendez-vous à des résultats tangibles

Illustrons ce point par un exemple simple. Imaginez que vous ayez une équipe de vente et que vous prépariez un programme de formation pour elle. Choisiriez-vous des objectifs abstraits pour encourager leur participation ? Vous attendriez-vous à ce qu’ils suivent un cours qui ne donne aucun résultat ? Je ne pense pas. La formation aura du sens si vous motivez l’équipe de vente à atteindre certains quotas ou à augmenter les ventes d’un certain pourcentage.

Il s’agit de sensibiliser les salariés à ces objectifs de formation. S’ils comprennent le lien direct entre le succès des ventes et la formation, les employés auront plus d’intérêt à participer au processus.

3. Ajoutez de l’interactivité

Vos cours basés sur des diapositives seront beaucoup plus attrayants si vous ajoutez des éléments interactifs : boutons de navigation, animations déclenchées, points chauds, exercices de glisser-déposer, etc. Utilisez des outils de création spécifiques – des logiciels qui permettent de créer du contenu d’apprentissage interactif comme des quiz et des mini-jeux à partir de zéro ou d’utiliser du matériel préexistant.

Les employés peuvent interagir avec ce contenu d’apprentissage à l’aide de leur écran tactile ou d’une souris et le voir comme vivant et inspirant. Ce sera amusant et aidera les apprenants à mieux acquérir et retenir les connaissances.

Certains outils de création vous permettent de créer des simulations de dialogue interactives colorées qui seront extrêmement utiles pour le service client et la formation commerciale. Les simulations de dialogue constituent un environnement numérique sécurisé dans lequel vos employés peuvent mettre en pratique leurs connaissances. Par exemple, ils peuvent développer leurs compétences en communication et en prise de décision en interagissant avec un client virtuel et en choisissant la meilleure réponse.

4. Soyez bref

S’ils ont le choix, la plupart des employés préféreront des cours de courte durée aux conférences d’une heure. Fournir du contenu de formation en morceaux plus courts, une étape à la fois, s’appelle le microlearning. Cela présuppose que le matériel d’apprentissage aborde une seule question ou un seul objectif d’apprentissage et que les apprenants restent concentrés sur celui-ci.

Le microlearning est particulièrement utile si vos employés suivent une formation sur leurs appareils mobiles. Cela leur permettra d’adapter les micro-cours à n’importe quel emploi du temps et de les suivre « en déplacement ». Ainsi, les employés maintiennent leur motivation à étudier plus longtemps et ont un sentiment d’accomplissement dans les tâches d’apprentissage.

Voici comment vous pouvez encapsuler une carte du parcours client dans un mini-cours de cinq pages.

5. Donnez le contrôle aux apprenants

Le eLearning est formidable car il nous permet d’apprendre à son propre rythme et dans le lieu de son choix. Lorsque les employés contrôlent le moment et le lieu de leur apprentissage, ils peuvent suivre des cours en ligne ou regarder des vidéos de formation tout en étant calmes, concentrés et avec un minimum de distractions.

En outre, vous pouvez proposer des cours supplémentaires ou d’autres supports utiles afin que les membres de votre équipe puissent choisir quelque chose pour l’auto-apprentissage. Ceci est important car lorsque les employés peuvent décider eux-mêmes de ce qu’ils veulent apprendre, ils se sentent plus engagés. De cette façon, ils adopteront la formation plus rapidement et établiront leurs propres parcours d’apprentissage. Plus ils s’engagent, plus il leur semble naturel de suivre une formation.

6. Donnez votre avis

Pour garder vos employés motivés, assurez-vous qu’ils reçoivent un soutien tout au long du processus. En eLearning, il est particulièrement important de maintenir le contact humain, même s’il n’y a pas d’instructeur ou de superviseur présent. En fournissant une rétroaction opportune sur les efforts de formation, vous réconfortez les apprenants et les encouragez à poursuivre le processus.

Donc, ce sera bien de mettre des notes encourageantes à la fin du quiz. Ou vous pouvez offrir une explication minutieuse après chaque tentative de question incorrecte comme celle-ci :

7. Reconnaître et récompenser

Vous pouvez augmenter l’engagement des employés avec certains éléments du jeu. C’est vrai, le travail « sérieux » et la formation en entreprise peuvent adopter les systèmes de récompense des jeux « enfants ». Par exemple, les employés peuvent gagner des points et collecter des badges lorsqu’ils accomplissent chaque nouveau cours. Si vous utilisez un système de gestion de l’apprentissage (LMS) pour télécharger du matériel d’apprentissage et suivre les résultats des employés, il peut comporter de telles fonctionnalités de gamification. La plupart des LMS peuvent attribuer des points et des badges automatiquement.

De tels éléments de jeu permettent aux employés de développer leurs compétences, mais leur donnent l’impression de terminer un niveau dans un jeu vidéo. Vous pouvez également publier des classements des meilleurs apprenants chaque mois. La reconnaissance sociale et une saine compétition, lorsque la réussite de chacun est validée, encourageront les employés et les motiveront vers de nouvelles réalisations.



Conclusion

De nos jours, de plus en plus d’entreprises optent pour une formation en ligne pour leurs employés. C’est un moyen plus rapide, moins cher et plus pratique de créer du contenu d’apprentissage et de le diffuser aux employés. Cependant, comme tout processus dans votre entreprise, il est aussi efficace que vos employés y consacrent leurs efforts.

En utilisant ces sept pratiques, vous pouvez les motiver à obtenir de meilleures performances d’apprentissage, à saisir les opportunités de développement personnel et à s’engager davantage à mettre en pratique de nouvelles connaissances sur le lieu de travail. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles !

Auteur : Hélène Colman

Helen est éditrice et stratège de contenu chez iSpring. Avec plus de 7 ans d’expérience en tant qu’enseignante, elle possède un ensemble de compétences à la fois vaste et approfondie dans le domaine du développement de l’apprentissage professionnel. Sa passion est d’utiliser la technologie pour offrir un apprentissage personnalisé et engageant… Voir le profil complet ›