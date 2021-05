7 cours en ligne pour apprendre JavaScript | La technologie

Si vous voulez apprendre à programmer en Javascript à partir de zéro et avec des ressources gratuites, nous passons en revue quelques MOOCs et cours Javascript en ligne gratuits pour vous immerger dans ce langage demandé et fascinant.

Actuellement, Javascript reste l’un des langages de programmation les plus utilisés au monde et le plus présent dans les offres d’emploi du secteur. C’est aussi l’un de ceux liés aux salaires les plus élevés. Trouver du travail est, avec Python, la meilleure option qui existe aujourd’hui.

Et tu te demandes, comment dois-je commencer apprendre Javascript de manière autodidacte? L’une des meilleures options consiste à utiliser des MOOC et des cours en ligne gratuits, disponibles sur des plateformes telles que Miríada X, edX, Udemy ou Coursera. Nous proposons maintenant sept options pour vous aider à démarrer.

7 MOOCs et cours Javascript en ligne gratuits

Introduction au développement d’applications Web: Ce cours en ligne gratuit et complet disponible dans edX vous permettra de connaître la technologie derrière les applications Web et développer une application à partir de zéro avec différentes technologies telles que HTML, CSS, Python, JSON, JavaScript et Ajax. Javascript Free Course 2020: l’un des cours les plus demandés sur la plate-forme Udemy, à travers lequel près de 20000 inscrits ont réussi. Ce cours Javascript en ligne gratuit vous permettra de commencer à vous plonger dans cette technologie, en apprenant le Fondamentaux nécessaires pour commencer à programmer avec Javascript et être capable de gérer les bibliothèques et les frameworks très demandés sur le marché, tels que React js, Vue js, Node js, Express js ou React Native. Développement d’applications Web. Principes de base: excellent comme matériau de départ et disponible sur Coursera, ce MOOC vous donnera les connaissances de base, la terminologie et les concepts fondamentaux nécessaires pour créer des applications Web intégrées modernes. Développement frontend avec HTML, CSS et Javascript: Ce cours est déjà disponible dans Miríada X depuis une dizaine d’éditions. Il s’adresse aux débutants qui souhaitent acquérir un niveau moyen de programmation en HTML, CSS et JavaScript. Il vous formera à un premier niveau de développement d’applications pour terminaux fixes et mobiles dans ces technologies, avec lequel la plupart des applications clientes sur Internet telles que Google, Twitter, Facebook ou Amazon sont conçues. Introduction à Javascript: Développé en collaboration entre le W3C et l’Université de la Côte d’Azur, Ce cours d’introduction a été conçu pour aider les développeurs Web à comprendre les bases du langage. Vous acquerrez les meilleures pratiques JavaScript à travers de nombreux exemples interactifs, essentiels pour ajouter de l’interactivité à vos sites Web. Programme spécialisé: Développement Web Full Stack en espagnol: Ce programme vous permettra créez des pages Web réactives de qualité professionnelle et des applications mobiles natives. Vous apprendrez des outils, à la fois pour créer des pages Web, appliquer des conceptions faites par des concepteurs professionnels et pour programmer le backend prenant en charge une application mobile ou Web. Programmation avec Javascript: Bien qu’il soit hors appel, il est ouvert à la consultation. Avec sept éditions à succès derrière lui, ce MOOC est disponible sur Miríada X explore les possibilités du langage JavaScript et les principales bibliothèques développées pour le supporter, dans le but de créer du code dans la couche client au sein de n’importe quelle application Web. Vous osez?

Cet article a été publié sur TICbeat par Andrea Núñez-Torrón Stock.