7 crypto-monnaies à considérer à la lumière du battage de Bitcoin

Pour ceux qui connaissent moins le trading de crypto-monnaie, perdre 10% de valeur sur une semaine, comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) avait au moment de la rédaction, est une expérience inconfortable. Avec les autorités gouvernementales chinoises qualifiant les cryptos et leur processus d’extraction de « extrêmement nocifs », le secteur de la monnaie virtuelle a décidé de faire une pause. Cela n’empêchera pas les partisans de grimper à bord.

En effet, l’un des termes à la mode sur diverses plateformes de médias sociaux est « acheter la baisse », un cri de ralliement pour les cryptos et les actions mèmes. Malgré l’existence d’autres vents contraires fondamentaux puissants, en particulier le dollar fort pesant sur les cryptos selon le Wall Street Journal, les défenseurs des pièces et des jetons dérivés de la blockchain ne se laissent pas décourager. Honnêtement, avec Bitcoin défiant constamment la gravité, il est difficile de ne pas se sentir optimiste à propos de l’encre rouge.

Mais est-ce vraiment une opportunité « acheter la baisse » ? Alors que les cryptos représentent l’un des plus gros sujets de discussion cette année, il est important d’éviter la pensée magique avec ce secteur. Tout et n’importe quoi est passible d’une correction. Concernant Bitcoin en particulier, mes recherches suggèrent que la monnaie virtuelle d’origine imprime une courbe exponentielle asymptotique ; c’est-à-dire qu’à mesure que le BTC augmente, les commerçants ont de plus en plus de mal à générer de grandes variations de pourcentage.

Mais débarrassons-nous du jargon et penchons-nous sur les chiffres. Entre 2010 et 2015, Bitcoin a généré 1 700 fois plus de rendements en comparant les prix moyens annuels. De 2015 à la mi-novembre de cette année, BTC a généré des retours 172X. Bien qu’il s’agisse toujours d’un bénéfice gargantuesque, BTC met plus de temps à générer des rendements inférieurs que dans les paradigmes précédents. Ainsi, nous avons un environnement à plus haut risque et à plus faible potentiel de récompense, qui, s’il est traduit en principes mathématiques, est la marque d’une équation exponentielle asymptotique.

De plus, l’écart entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas de chaque année est devenu beaucoup plus étroit au cours des dernières années. En surface, cela implique que la volatilité est en train de s’atténuer. Dans le même temps, cela signifie également que la mobilité ascendante est sous pression. Encore une fois, Bitcoin évolue dans un écosystème à risque plus élevé et à faible récompense, ce qui pourrait inciter ces cryptos alternatifs.

Voici 7 cryptos à considérer à la lumière du beatdown Bitcoin :

Bien que personne ne sache ce qui se passera à l’avenir, il est important de garder à l’esprit le principe de rareté. En bref, il n’y a qu’un nombre limité de ressources, ce qui signifie qu’il peut être plus avantageux d’envisager des cryptos qui n’ont pas reçu un afflux énorme de capitaux d’investisseurs.

Litecoin (LTC-USD)

Source : Wit Olszewski / Shutterstock.com

Il y a à peine une semaine, Litecoin semblait défier le niveau de 300 $. Malheureusement, la vague de gros titres négatifs a fait pression sur Bitcoin, qui à son tour a fait baisser le LTC-USD de plusieurs crans. À l’heure actuelle, l’altcoin d’origine se négocie juste en dessous de 225 $.

Une partie de la raison pour laquelle Litecoin pourrait être un meilleur choix pour la spéculation – et c’est ce que sont tous les cryptos, de la pure spéculation – est que LTC-USD vole sous le radar. Pas trop, là où il risque de s’écraser dans l’océan, mais juste assez pour garder les commerçants intéressés sans susciter un intérêt intense, ce qui conduit à son tour à des crashs dévastateurs.

Et de plus en plus d’entreprises acceptent les cryptos comme moyen de paiement. Bien sûr, avec plus de 213 millions d’entreprises opérant dans le monde, le taux d’acceptation de la monnaie virtuelle est ridiculement bas. Néanmoins, si une telle intégration continue sur une trajectoire ascendante, Litecoin constituera un meilleur système de paiement.

Simplement, c’est beaucoup plus rapide que le Bitcoin plutôt anachronique, qui est devenu une réserve de valeur. De plus, avec un prix à trois chiffres, il est plus facile à conceptualiser.

Bitcoin Cash (BCH-USD)

Source : Shutterstock

À son époque, Bitcoin Cash était un foyer de controverse. Avant le hard fork qui a donné vie au BCH-USD, les utilisateurs et les développeurs de Bitcoin ont convenu que son architecture de blockchain sous-jacente vieillissait par rapport à l’afflux de demande dont il bénéficiait. Mais le conflit découlait de la façon de résoudre le problème persistant.

Pour faire court, ceux qui voulaient un mécanisme plus rapide et moins coûteux pour la transaction d’actifs numériques – l’objectif initial de Bitcoin – ont décidé que la seule solution possible était un réseau de blockchain séparé et «amélioré». BCH-USD a donc dérivé de la blockchain d’origine, ce qui a suscité des sentiments mitigés de la part de la communauté crypto.

Aujourd’hui, la polémique n’est plus aussi intense qu’autrefois. Et bien sûr, le Bitcoin original a été le grand gagnant du débat. Alors que Bitcoin a enregistré un record après un record, Bitcoin Cash ne peut même pas approcher son pic de décembre 2017.

Pourtant, il y a une chance que BCH-USD puisse être une combustion lente. Même avec la volatilité récente, la pièce crypto a imprimé une série de plus bas plus élevés depuis juillet 2021. C’est à surveiller si vous avez une vision à contre-courant des cryptos.

Crypto.com Coin (CRO-USD)

Source : Stanslavs / Shutterstock.com

L’un des cryptos les plus risqués à mon avis, Crypto.com Coin est l’exact opposé d’un jeu sous le radar. Depuis son lancement fin 2018, CRO a fait forte impression sur la communauté des monnaies virtuelles, qui est liée au réseau de blockchain du même nom. À son tour, la « blockchain CRO sert principalement de véhicule qui alimente l’application de paiement mobile Crypto.com Pay », selon Coinmarketcap.

Comme si le jeton avait besoin de plus d’attention, Crypto.com Coin est l’un des rares actifs numériques à avoir imprimé des gains à deux chiffres sur une période de 24 heures, tandis que Bitcoin bat un peu moins de 60 000 $. De manière générale, les cryptos ont tendance à suivre le leader avec BTC-USD, donc je ne parierais pas la ferme au prix actuel de CRO.

Pourtant, si le jeton parvient à baisser, ce serait une remise qui ne me dérangerait pas d’acheter les trempettes. Et non, je ne dis pas que ça. Une partie de ma confiance réside dans le fait que Crypto.com possède désormais une empreinte mondiale substantielle. Par exemple, son partenariat avec la Formule 1 – une série de courses automobiles qui parcourt le monde – représente un énorme coup de pouce pour le CRO et les cryptos dans leur ensemble.

Ethereum Classique (ETC-USD)

Source : Shutterstock

Si vous êtes nouveau sur les cryptos, vous pourriez penser qu’il n’y en a qu’un Ethereum (CCC :ETH-USD) dans le domaine de la monnaie virtuelle. Cependant, Ethereum Classic est la chaîne héritée d’Ethereum. Cela signifie que les développeurs d’ETC-USD sont en fait Vitalik Buterin et Gavin Wood, deux noms qui sont synonymes d’Ethereum et de son absence pour intégrer les applications de contrats intelligents aux protocoles décentralisés.

Comme pour Bitcoin Cash, le hard fork qui a déclenché une scission entre ETC-USD et ETH-USD était extrêmement controversé. À la suite d’un piratage majeur, les participants d’Ethereum n’étaient pas d’accord sur la manière de résoudre le problème, beaucoup souhaitant rétablir la blockchain sous-jacente pour annuler l’impact du piratage tandis que d’autres estimaient qu’une telle révision contredirait spirituellement l’objectif de la décentralisation.

De toute évidence, les deux parties n’ont pas pu parvenir à un consensus et Ethereum Classic a décidé de rester fidèle. Pour être clair, cela a entraîné des attaques à 51%, qui permettent aux pirates de contrôler la blockchain cible, y compris en initiant des actions telles que des pièces à double dépense.

Du côté positif, l’offre d’ETC-USD est fixe, ce qui signifie essentiellement qu’il s’agit d’un investissement déflationniste. Bien que l’ETC-USD présente plusieurs risques que vous ne devriez pas ignorer, ce n’est peut-être pas un mauvais endroit pour parier avec de l’argent stupide.

Thêta (THETA-USD)

Source : PixieMe / Shutterstock.com

Parmi les cryptos les plus intrigants sur une base fondamentale, Theta est essentiellement une version décentralisée du réseau de diffusion de contenu (CDN). Conçus à l’origine pour réduire les goulots d’étranglement sur Internet, les CDN distribuent les sources de données spatialement aux utilisateurs finaux, améliorant ainsi la disponibilité et les performances. Naturellement, les CDN étaient essentiels pendant les blocages alimentés par la pandémie alors que les gens sautaient en ligne pour répondre à leurs besoins professionnels et personnels.

Theta applique le même concept mais favorise la distribution des récompenses. Dans le cadre d’un CDN traditionnel, seul le fournisseur bénéficie d’un avantage financier. Avec Theta, les utilisateurs peuvent contribuer à la bande passante inutilisée du réseau, aidant ainsi le réseau à fonctionner tout en recevant des récompenses cryptographiques – la pièce THETA-USD sous-jacente – pour leurs problèmes.

Il s’agit d’une solution innovante, qui promeut l’inclusivité pour alimenter les innovations numériques modernes. Pour être juste, cependant, le facteur de risque implique la volatilité du marché. Si le prix de Theta s’effondre, il est difficile d’imaginer que les utilisateurs du réseau continueront d’offrir leur précieuse bande passante en échange de monnaies virtuelles à la viabilité discutable.

Mais je m’en voudrais de ne pas souligner que le THETA-USD a tracé une série de plus bas plus élevés depuis juillet de cette année. Comme les autres cryptos, c’est à considérer avec les fonds de spéculation.

Tiret (DASH-USD)

Source : Pixels encrés / Shutterstock.com

L’un des cryptos alternatifs les plus populaires il y a quelques années, Dash est vraiment tombé du radar. Classé au numéro 72 en termes de capitalisation boursière, d’autres actifs numériques se sont entassés dans l’espace, repoussant certains des anciens, pour ainsi dire.

Pourtant, c’est un concept intrigant. D’après la description de Coinmarketcap, « Dash est une blockchain et une crypto-monnaie open source axées sur l’offre d’un réseau de paiement mondial rapide et bon marché qui est de nature décentralisée. Selon le livre blanc du projet, Dash cherche à améliorer Bitcoin en offrant une confidentialité renforcée et des transactions plus rapides.

Pour ceux qui sont curieux, le nom Dash vient de l’expression « monnaie numérique ». Lancé en 2014 en tant que fork de Litecoin, le protocole DASH est convivial et évolutif. Il fait partie du groupe des cryptos liés aux applications de paiement pratiques.

Certes, la montée en puissance des pièces meme a contribué à faire passer Dash à l’arrière-plan, mais cela pourrait fonctionner à son avantage. Actuellement, c’est l’un des actifs numériques qui imprime une série de plus bas depuis juillet de cette année, suggérant qu’il pourrait augmenter.

Dogecoin (DOGE-USD)

Source : Orpheus FX / Shutterstock.com

Comme je l’ai mentionné dans des articles récents d’InvestorPlace, j’ai changé d’avis concernant Dogecoin et les cryptos à risque de son acabit. Non, je ne pense pas que ce soient soudainement de merveilleux investissements. En effet, vous prenez un pari majeur si vous investissez beaucoup d’argent dans DOGE-USD. Mais le fait est que les cryptos comme Bitcoin nécessitent une énorme somme d’argent pour gagner une récompense relativement faible.

Je ne sais pas pour vous mais je préfère faire l’inverse : miser petit, gagner gros.

Certes, sur la base des données historiques, Bitcoin a une plus grande probabilité de monter plus haut que Dogecoin, qui pourrait potentiellement s’effondrer sous le poids de son orgueil. Mais la dernière volatilité du BTC était un coup de semonce. Si vous aviez acheté un BTC-USD près de 70 000 $, vous auriez une perte de 10 000 $ aujourd’hui.

La plupart des gens ordinaires ne peuvent pas absorber ce genre de dévastation, donc ils resteront sur place. Mais que se passe-t-il si BTC-USD tombe à 50 000 $ ? C’est une autre perte de 10 000 $. Pourtant, les mêmes personnes tiendront car perdre 20 000 $ est vraiment insupportable. Et ainsi la spirale continue.

Avec Dogecoin, vous pouvez profiter du potentiel de récompense de BTC-USD mais avec une fraction du risque. Comme je l’ai dit, cela semble une proposition plus favorable.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position LONGUE sur BTC-USD, LTC-USD, BCH-USD, ETC-USD, ETH-USD et DOGE-USD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.