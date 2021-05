Bitcoin (CCC:BTC-USD) a évolué si loin, si vite que quiconque commence à investir3 dans les crypto-monnaies est plus ou moins obligé de se tourner vers des jeux alternatifs. Vendredi 7 mai, le BTC-USD se négociait à 57 732 $, en hausse de 99,3% par rapport à 28 972 $ le 31 décembre 2020. De nombreux investisseurs envisagent d’autres crypto-monnaies qui pourraient offrir une meilleure hausse et un prix absolu moins cher.

Cet article traite de 7 des 20 plus grandes crypto-monnaies dans lesquelles envisager d’investir au-delà de Bitcoin et Ethereum (CCC:ETH-USD), la deuxième plus grande crypto-monnaie. ETH-USD était à 3535 $ le vendredi 7 mai et est en hausse de 384% par rapport à 730,37 $ au 31 décembre 2021.

Nous rechercherons des altcoins dont les prix absolus sont inférieurs à ceux de ces deux principales crypto-monnaies. Ces choix alternatifs pourraient fournir le même avantage fulgurant que Bitcoin et Ethereum ont eu au cours de leur vie.

Chacune de ces crypto-monnaies se négocie en dessous de 2 $. Cela signifie que pour 2000 $, vous pouvez acheter jusqu’à 1000 pièces ou jetons. Donc, s’ils négocient au-dessus de 100 $, comme Litecoin (CCC:LTC-USD), actuellement à 351 $, ou Filecoin (CCC:FIL-USD), à 150,67 $, les investisseurs peuvent gagner beaucoup d’argent.

7 crypto-monnaies à moins de 2 $ qui pourraient être le prochain Bitcoin

Plongeons-nous et regardons ces crypto-monnaies.

7 crypto-monnaies à moins de 2 $: Dogecoin (DOGE-USD)

Source: Margaret Jung / Shutterstock.com

Prix: 0,4574 $

Capitalisation boursière: 59,3 milliards de dollars

Dogecoin a été créé à l’origine comme une blague pour imiter la montée en puissance du Bitcoin, mais il a depuis pris une vie propre. J’ai récemment écrit sur son ascension phénoménale sur InvestorPlace et sur ceux qui disent que la blague est terminée.

De plus, Dogecoin a une structure d’offre de jetons légèrement inflationniste. En effet, le jeton n’émet que 5 milliards de nouveaux Dogecoin chaque année. Avec un total actuel de 128 milliards de Dogecoin, cela signifie que l’augmentation annuelle moyenne est de 3,90%. Mais chaque année, cette augmentation en pourcentage diminue à mesure que le dénominateur de base augmente.

Cette structure d’approvisionnement en jetons peut en fait faire de Dogecoin une crypto-monnaie utile pour les paiements dans l’économie réelle, comme je l’ai écrit dans mon article du 8 février. La raison en est que les économies ont besoin d’un peu d’inflation, ce qui permet de tenir compte à la fois de la vitesse des dépenses et des augmentations de prix.

Cela décourage également les gens de thésauriser la monnaie, même si sa valeur augmente. Étant donné que la plupart des grandes économies croissent à un taux moyen de 3% ou plus sur le long terme, la croissance supérieure à 3% de l’offre de crypto-monnaie aide à s’adapter à cette croissance.

Par conséquent, recherchez Dogecoin pour affronter plus qu’un simple culte au cours de l’année prochaine. Je soupçonne qu’elle a de bonnes chances de franchir 100 milliards de dollars en valeur marchande, ce qui en fait la troisième plus grande crypto-monnaie après Ethereum.

Par exemple, s’il atteignait 1 $ par Dogecoin, il aurait augmenté de près de 120% par rapport aux prix actuels, ce qui lui donnerait une capitalisation boursière d’un peu moins de 130 milliards de dollars. C’est encore loin de la valorisation boursière d’Ethereum de 409 milliards de dollars. Il semble donc y avoir une limite à la hausse à la hauteur de cette pièce.

Tous les deux Robin des Bois et Webull offrent la possibilité d’acheter Dogecoin. Je soupçonne que cela a également joué un rôle important dans la montée en puissance de Dogecoin. Cependant, vous ne pouvez toujours pas le faire Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE).

Ondulation (XRP-USD)

Source: Shutterstock

Prix: 1,43 $

Capitalisation boursière: 50,3 milliards de dollars

Ripple, créée en 2012, est entachée de poursuites judiciaires de la part de la SEC et d’investisseurs privés. En janvier, Coinbase a retiré Ripple de son échange. Cependant, certains autres échanges permettent toujours de négocier dans Ripple.

Si vous êtes prêt à ignorer les problèmes de la SEC (nombreux et décrits dans mon article récent), Ripple pourrait éventuellement réussir. Ripple veut être un système de règlement des paiements en temps réel sans rejet de débit. Le problème est qu’il existe également un certain nombre d’autres crypto-monnaies dans cet espace.

Vous pouvez dire que je suis un peu tiède sur les perspectives de Ripple. Néanmoins, la monnaie a augmenté, malgré ses troubles. Par exemple, XRP-USD a clôturé 2020 à 0,2324 $. Au 10 mai, il était de 1,43 $. Cela signifie qu’il a augmenté de 515% jusqu’à présent cette année.

Je soupçonne qu’il y a de bonnes chances, étant donné sa fièvre spéculative, le jeton Ripple pourrait franchir la barre des 100 milliards de dollars. Cela lui donne un autre gain potentiel de 98,8%.

Cardano (ADA-USD)

Source: Shutterstock

Prix: 1,68 $

Capitalisation boursière: 53,6 milliards de dollars

Cardano est une plate-forme avec un système de validation de blockchain différent de Bitcoin ou Ethereum. Ces blockchains utilisent l’exploitation minière et un système de récompense de preuve de travail pour les mineurs. Le système de Cardano, appelé Ouroboros, est basé sur une validation de preuve d’enjeu.

Tout le monde peut miser son Cardano pour valider un ensemble de blockchain et être récompensé pour cela. Cela consomme beaucoup moins d’électricité que le cryptomining. Même Ethereum va passer à ce système au cours de l’année prochaine. Cardano est déjà là et est actuellement la plus grande blockchain et crypto de validation de preuve de participation en fonctionnement.

Les pièces ADA peuvent également être utilisées pour le règlement peer-to-peer dans les transactions de paiement. La plate-forme permet également des contrats intelligents et des applications qui peuvent s’exécuter sur sa plate-forme. Cependant, la société qui a fondé Cardano, IOHK, définit les règles de la plate-forme et a financé sa croissance. À ce jour, peu de grandes entreprises utilisent sa plateforme.

Ne vous attendez pas à ce que Cardano augmente considérablement à partir d’ici, compte tenu de son énorme capitalisation boursière déjà. Cependant, à mesure que l’adoption augmente avec le temps, la valeur du jeton pourrait augmenter.

VeChain (VET-USD)

Source: Shutterstock

Prix: 0,21 $

Capitalisation boursière: 13,3 milliards de dollars

J’ai écrit sur VeChain et sa plate-forme blockchain axée sur la chaîne d’approvisionnement et la logistique. En fait, un certain nombre de grandes entreprises utilisent désormais VeChain pour suivre leur inventaire.

Une de ces entreprises basée en Norvège, DNV, suit les cargos commerciaux et leurs marchandises. Selon Seeking Alpha, il a été l’un des premiers à adopter la technologie blockchain pour suivre cet inventaire.

VeChain est également unique en ce sens qu’elle verse un dividende appelé VeThor (CCC:VTHO-USD) aux détenteurs de jetons VET. Dans mon article précédent, j’ai estimé que le taux de dividende est un peu plus de 1,3%.

Cela fait de VET-USD une blockchain et une crypto-monnaie vraiment uniques. La crypto-monnaie VeThor se négocie séparément et mérite également votre attention.

Lumens stellaires (XLM-USD)

Source: Shutterstock

Prix: 0,67 $

Capitalisation boursière: 15,46 milliards de dollars

Stellar Lumens est un protocole blockchain pour les systèmes de paiement. Il veut faciliter les transferts d’argent dans le monde entier. En 2017, Stellar Lumens a commencé à travailler avec le gouvernement ukrainien. Ils sont en discussion pour développer une monnaie numérique nationale. Ce sera un événement signature pour Stellar Lumens si cela décolle.

Dans son essence, Stellar est un protocole open-source pour échanger de l’argent ou des jetons, selon Wikipedia. Il a été fondé par Jed McCaleb, qui a fondé le mont. Gox et a été co-fondateur de Ripple.

Le succès de Ripple dépendra de la manière dont sa plate-forme de système de paiement sera adoptée dans le monde entier. Jusqu’à présent, son succès est limité. Cela peut prendre plus de temps que la plupart des gens ne veulent attendre que la plate-forme Stellar Lumens soit adoptée par les gouvernements et les entreprises nationaux.

Tron (TRX-USD)

Source: Shutterstock

Prix: 0,128 $

Capitalisation boursière: 9,1 milliards de dollars

Tron est un système d’exploitation basé sur une blockchain avec un réseau peer-to-peer indépendant. La Fondation Tron a initialement levé 70 millions de dollars dans le cadre d’une offre initiale de pièces de monnaie en Chine. Depuis lors, la crypto TRX-USD, appelée Tronix, a atteint près de 10 milliards de dollars en valeur marchande.

Wikipédia rapporte que la crypto Tron avait un fond controversé, y compris des accusations de plagiat et certaines autres accusations. La Fondation Tron a résisté à ces accusations et a modifié son mode de fonctionnement en acquérant BitTorrent, le plus grand réseau de partage de fichiers peer-to-peer.

Justin Sun a fondé Tron et est maintenant également le PDG de BitTorrent. Selon Coindesk, il voit Tron comme un concurrent viable d’Ethereum. Cela pourrait être l’une des principales raisons pour lesquelles Tron a bien fait cette année.

Tron a terminé 2020 à 2,69 cents. À 12,8 cents aujourd’hui, il est en hausse de 376% depuis le début de l’année. Recherchez TRX-USD pour continuer à bien faire au fur et à mesure qu’il est accepté.

BitTorrent (BTT-USD)

Source: Shutterstock

Prix: 0,00637 $

Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars

BitTorrent est une plate-forme de partage de fichiers peer-to-peer fondée par Bram Cohen et vendue plus tard à Tron (voir ci-dessus). La plate-forme vise à améliorer la capacité des utilisateurs à distribuer des données et des fichiers électroniques volumineux à l’aide d’un protocole décentralisé.

Initialement, le protocole était utilisé pour permettre les téléchargements illégaux de films piratés et d’autres médias sur une base décentralisée. Plus tard, après avoir reçu un financement de private equity, BitTorrent a conclu des accords avec les sept plus grands studios de cinéma pour se débarrasser des problèmes de droits d’auteur illégaux.

Récemment, BitTorrent a reçu des licences d’un certain nombre de ces studios de cinéma pour distribuer leur contenu. Cela rend sa crypto-monnaie très précieuse.

Bien que cette devise ne soit pas dans le top 20, je voulais l’inclure car je pense qu’elle a une capacité substantielle à s’apprécier au cours de l’année prochaine. En effet, sa plate-forme résout les problèmes du monde réel liés au partage de fichiers volumineux.

Depuis la vente de BitTorrent à Tron, le fondateur Bram Cohen a fondé une nouvelle crypto-monnaie Chia (CCC:XCH-USD). Son objectif est de permettre aux gens d’utiliser plus facilement l’espace inutilisé de leurs ordinateurs pour extraire des crypto-monnaies et gagner de l’argent.

Récemment, BitTorrent a été ajouté à un nouvel échange, Poliniex, lui permettant d’être jalonné par des validateurs. Cet échange appartient également à des investisseurs, dont Justin Sun, qui a acheté BitTorrent en 2018. Certains pensent que cela pourrait expliquer sa récente hausse. Recherchez BitTorrent pour continuer à bien fonctionner à mesure que son taux d’adoption augmente.

Les crypto-monnaies à moins de 2 $ qui pourraient être le prochain Bitcoin

Ces 7 cryptos (en fait huit lorsque vous incluez VTHO-USD) ont tous des prix inférieurs à 20 $, mais font partie des 20 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Cela implique un niveau d’acceptation important; ce ne sont pas des crypto-monnaies naissantes qui commencent à peine à décoller.

La théorie ici est que l’on peut acheter un grand nombre d’actions, étant donné les prix bas, et étant donné que les capitalisations boursières ne sont pas encore matures. Un mélange d’investissements dans tout ou partie de ces crypto-monnaies numériques se portera certainement bien au fil du temps.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin, Ethereum, BitTorrent et Dogecoin. Il ne détenait de position longue ou courte sur aucun des autres titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.