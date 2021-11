7 cryptos à acheter alors que le marché haussier de l’hyper crypto-monnaie se poursuit

Le marché haussier de la crypto-monnaie se poursuit certainement. Les investisseurs qui examinent les rendements de leurs portefeuilles d’actions ou d’obligations par rapport à ceux des principales crypto-monnaies peuvent rougir. En effet, ces actifs numériques continuent de surperformer la plupart des classes d’actifs dans cet environnement à risque, ce qui conduit beaucoup à se demander quelles cryptos acheter.

L’élan haussier que ce secteur a connu a suscité un intérêt considérable des investisseurs pour les crypto-monnaies. Selon de nombreux analystes, ce marché haussier pourrait avoir beaucoup de marge de manœuvre. Cependant, comme pour toute autre classe d’actifs hautement spéculative, il existe un certain nombre de risques à prendre en compte.

Ces dernières semaines, nous avons vu Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) les deux ont atteint de nouveaux sommets historiques. En tant que deux crypto-monnaies les plus valorisées, c’est un gros problème. D’autres options de crypto à plus petite capitalisation ont emboîté le pas. En conséquence, les investisseurs à la recherche du « prochain Bitcoin ou Ethereum » sont à la recherche des meilleurs cryptos à acheter. Après tout, les investisseurs ont l’obligation d’examiner toute opportunité d’améliorer leurs rendements ajustés en fonction du risque au fil du temps.

Toutes les options de cryptographie ne sont pas créées égales. Cependant, ces sept principales crypto-monnaies sont celles qui, selon moi, ont beaucoup de potentiel. Tant que ce marché haussier fait rage, ces cryptos sont à garder sur la liste de surveillance.

Plongeons-nous dans sept des meilleurs cryptos à acheter dès maintenant :

Ethereum

Cardano (CCC :ADA-USD)

Algorand (CCC :ALGO-USD)

Solana (CCC :SOL-USD)

Wazir X (CCC :WRX-USD)

Terre (CCC :LUNA-USD)

Lumens stellaires (CCC :XLM-USD)

Top Cryptos à acheter : Ethereum (ETH)

Source : Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

En commençant par le sommet, Ethereum reste un avoir de base pour de nombreux grands investisseurs en crypto. En tant que deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, l’ascension d’Ethereum à de nouveaux sommets historiques ces derniers temps a fait sourciller.

Bien sûr, le statut d’Ethereum en tant que réseau de blockchain décentralisé de choix pour les développeurs en raison de la conception intelligente axée sur les contrats d’Ethereum a donné lieu à l’un des effets de réseau les plus impressionnants de l’espace. La gamme d’applications décentralisées construites au-dessus de la blockchain Ethereum est incroyable. En conséquence, pour les investisseurs à la recherche d’un investissement de base en crypto-monnaie, Ethereum doit figurer sur la liste.

Cette crypto-monnaie se distingue également par son évolution vers un modèle de validation de preuve de participation. Via une série de mises à jour, la blockchain Ethereum évoluera vers ce protocole de validation de consensus plus efficace (et respectueux de l’environnement). En conséquence, les investisseurs optimistes sur Ethereum notent que même si les frais de gaz restent élevés, il y a de l’espoir pour un réseau plus rapide et moins cher à l’avenir.

Cardano (ADA)

Source : Stanslavs / Shutterstock

Actuellement la quatrième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Cardano est devenue une holding de base pour de nombreux investisseurs crypto à long terme. Ce réseau de chiffrement à méga-capitalisation a été l’un des premiers réseaux de preuve de participation à grande échelle et a connu un effet de réseau assez important en raison de ce statut.

La fonctionnalité de contrat intelligent de Cardano a été introduite sur son réseau le 12 septembre. Depuis lors, les développeurs ont adopté Cardano comme réseau central pour créer des applications de finance décentralisée (DeFi) et une gamme d’autres projets.

L’avantage du pionnier de Cardano dans l’espace de preuve de participation, ainsi que cette fonctionnalité de contrat intelligent, est un gros problème. En conséquence, il s’agit d’une crypto-monnaie que les investisseurs semblent surveiller de près en ce moment.

En effet, en regardant l’évolution des prix de l’ADA au cours de l’année écoulée, les investisseurs noteront périodiquement une série de pics massifs. Actuellement, ADA se négocie avec une remise d’environ 25 % par rapport à son sommet de cette année. En conséquence, un certain nombre d’investisseurs considèrent ADA comme un choix de valeur potentiel, compte tenu du profil de croissance du réseau Cardano.

Top Cryptos à acheter : Algorand (ALGO)

Source : shutterstock.com/Shizume

L’une des premières crypto-monnaies à être qualifiée de « tueur d’Ethereum », Algorand est certainement une crypto-monnaie qui a rapidement gravi les échelons. Algorand se situe au n ° 20 parmi toutes les crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. En effet, le fait que ce réseau de cryptographie ait atteint cette position en si peu de temps est remarquable.

Au cours des trois derniers mois, ALGO a plus que doublé, affichant un fort soutien dans la fourchette de 1,80 $ à 2 $ par jeton. Le jeton natif de la blockchain Algorand, ALGO a été lentement reconnu comme l’une des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide du marché.

Cette crypto-monnaie a gagné du terrain pour un certain nombre de raisons. Cependant, curieusement, l’un des principaux moteurs d’Algorand ces derniers temps a été la décision d’El Salvador de donner cours légal au Bitcoin dans ce pays. À la suite de l’accord du gouvernement salvadorien avec Koibanx pour donner cours légal au Bitcoin, Algorand a été choisi comme plate-forme à utiliser pour développer l’infrastructure des actifs numériques du pays.

En conséquence, Algorand est une plate-forme avec un énorme succès en ce moment. C’est celui que j’ai sur ma liste de surveillance en tant qu’investissement potentiel agressif à haut risque et à haute récompense en ce moment.

Solana (SOL)

Source : Shutterstock

L’un de mes meilleurs choix de crypto continue d’être Solana. En effet, l’infrastructure blockchain de Solana est parmi les plus attrayantes pour les investisseurs à la recherche d’un avantage de vitesse et de coût parmi les réseaux.

Solana est capable de traiter un débit absolument incroyable de plus de 50 000 transactions par seconde. Cela fait honte à Bitcoin et Ethereum. De plus, contrairement à ces réseaux, Solana est capable de traiter la plupart des transactions pour un très petit montant (aussi peu qu’une fraction d’un centime).

En effet, ceux qui sont optimistes quant à la capacité des réseaux blockchain à remplacer les infrastructures de paiement traditionnelles aimeront ce que Solana vend. En tant que jeton natif de la blockchain Solana, SOL a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes cette année, avec une augmentation de plus de 13 000% depuis le début de l’année.

Top Cryptos à acheter : Wazir X (WRX)

Source : Dennis Diatel / Shutterstock

Le choix le plus spéculatif de cette liste est peut-être Wazir X. Actuellement, Wazir X est le plus grand échange de crypto-monnaie en Inde. L’Inde est actuellement un hotspot majeur de crypto-monnaie, et il y a plusieurs raisons à cela.

Cette nation asiatique a une population massive et un énorme marché pour la crypto-monnaie. Notamment, il abrite également le plus grand nombre de détenteurs de crypto-monnaie au monde.

La Reserve Bank of India avait depuis longtemps imposé une interdiction du commerce de crypto, qui a finalement été levée en mars de cette année. Avec la suppression de l’interdiction, Wazir X est passé de 40 cents à 4 $ en un mois. À l’heure actuelle, cette crypto indienne se négocie à 1,60 $. Cependant, le diktat de la banque centrale visant à lever l’interdiction n’était pas très clair, car il est toujours interdit aux banques indiennes d’effectuer des transactions cryptographiques.

Fait intéressant, une récente loi fiscale a fait allusion à un projet de loi crucial sur la crypto-monnaie qui devrait augmenter la demande pour cette crypto-monnaie indienne. En conséquence, ceux qui cherchent à ajouter un peu de capital-risque au secteur de la cryptographie voudront peut-être envisager cette option à croissance rapide.

Terra (LUNA)

Source : Shutterstock

Terra est une autre crypto-monnaie majeure qui peut être un excellent choix pour les investisseurs qui cherchent à essayer des jeux de crypto spéculatifs pratiques. LUNA, le jeton natif de la plate-forme Terra, est une pièce stable populaire visant à réduire la volatilité qui prévaut souvent dans les crypto-monnaies comme Bitcoin.

Terra a un certain nombre de pièces stables liées à des monnaies fiduciaires traditionnelles plus stables. Ces devises fiduciaires comprennent le dollar américain, le tugrik mongol, le won sud-coréen et les devises des droits de tirage spéciaux du FMI.

LUNA a considérablement augmenté au cours de la dernière année. Il pouvait être acheté pour moins de 1 $ en début d’année. Cependant, il se négocie maintenant à environ 50 $.

Les Stablecoins sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs ces derniers temps. Cela est dû au fait que, contrairement à d’autres crypto-monnaies, Terra est enraciné dans des devises réelles et offre donc une stabilité substantielle.

Top Cryptos à acheter : Stellar Lumens (XLM)

Source : Shutterstock

Dans le but de faciliter les transferts d’argent à l’échelle mondiale, Stellar s’efforce de mettre des services de transfert d’argent à la disposition de la population non bancarisée du monde. En conséquence, XLM est considéré comme l’un des systèmes de paiement blockchain à la croissance la plus rapide au monde.

L’un des facteurs les plus importants qui ont contribué à sa croissance et à sa popularité est son faible coût de transaction et de transfert. Cette plate-forme a un coût de transaction de 0,00001 XLM, ce qui équivaut à seulement 0,000038 centimes. Notamment, c’est beaucoup plus bas que la plupart des coûts de transfert d’argent internationaux, qui s’élèvent généralement à 1% ou plus.

Stellar Lumens a bien performé au cours de la dernière année. Cette crypto-monnaie a triplé depuis le début de l’année. En conséquence, bien que la croissance de XLM n’ait pas été aussi impressionnante que celle des autres plates-formes, il y a beaucoup à aimer à propos de cette crypto en tant que choix de valeur potentiel à ces niveaux. Actuellement, les investisseurs peuvent acheter XLM pour environ 43 cents.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer plusieurs rôles de gestion en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience passée en tant qu’analyste financier, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice et à long terme.