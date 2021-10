7 Cryptos à examiner attentivement après les affirmations controversées de Jamie Dimon

Si vous supportez les crypto-monnaies, je peux imaginer que vous rejetez probablement JPMorgan Chase (NYSE :JPM) Le PDG Jamie Dimon en tant que boomer déconnecté, criant l’équivalent fiscal de « sortez de ma pelouse ! » Néanmoins, l’un des hommes les plus puissants de la planète était de retour sur l’attaque contre les cryptos.

Qualifiant la pièce de référence du secteur des actifs numériques de « sans valeur » lors d’un sommet virtuel récemment, Dimon a clairement indiqué que ses propres opinions ne correspondaient pas à celles de ses collègues de la grande banque. Au cours des derniers mois, les cryptos ont bénéficié d’un regain de confiance important, les grandes institutions ayant soutenu les monnaies virtuelles. De toute évidence, cela ne fait pas de mal que plusieurs cryptos aient enregistré des gains étonnants au cours de l’année jusqu’à présent.

Que les commentaires de Dimon suscitent la colère ou le ridicule, vous devez le lui remettre par souci de cohérence. En 2017, il a qualifié la référence des cryptos de fraude, menaçant même de licencier l’un de ses employés qui l’a échangé. Dans ses déclarations les plus récentes, le banquier a déclaré que la pièce était « un peu de l’or des fous » et qu’« elle n’a aucune valeur intrinsèque ». Encore une fois, ce sont des déclarations controversées, mais elles valent la peine d’être examinées.

Peter Schiff, un critique bien connu des cryptos, a longtemps qualifié le secteur de monde fantastique, « une religion sans vrai dieu ». Je suis récemment tombé sur un débat sur YouTube le mettant en scène où il a déclaré que les monnaies fiduciaires et les monnaies virtuelles partagent la même base d’évaluation : les deux nécessitent la foi qu’elles valent quelque chose. Mais au moins avec les billets soutenus par le gouvernement, vous avez le soutien d’une institution puissante et établie.

Mais qu’avez-vous avec les actifs numériques ? En tant que personne qui a profité de la beauté et de la folie des monnaies virtuelles, je ne peux pas en bonne conscience saccager le secteur. Mais je peux vous avertir que vous devez être judicieux dans votre approche, en particulier avec ces cryptos populaires :

Suis-je devenu baissier sur les cryptos ? Pas du tout! Il est logique d’avoir une petite allocation de votre portefeuille en actifs numériques en raison de leur pertinence. Mais vous ne devriez le faire qu’après avoir pris soin de vos besoins essentiels. Et comme toujours, vous devez faire preuve de bon sens, en vous assurant de retirer quelque chose de la table avant qu’une volatilité extrême n’efface une grande partie de vos capitaux propres nominaux.

Cryptos à surveiller : Bitcoin (BTC)

Source : Shutterstock

Au moment où j’écris ces lignes, Bitcoin est tombé en dessous du niveau de 55 000 $, ce qui poserait normalement des problèmes si nous parlions de tout autre actif. Mais parce que nous avons affaire à des cryptos, il y a une tendance à croire que les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles déguisées. Pour être juste, ce n’est pas sans raison : BTC a imprimé certains des graphiques les plus étranges que j’ai jamais vus.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que vous devriez plonger dans les cryptos avec abandon. J’ai lu de nombreuses analyses qui ont expliqué comment la ligne de tendance à long terme pour Bitcoin est positive. Cela peut très bien être. Cependant, les investisseurs potentiels ne devraient pas seulement examiner les modèles de prix, mais également les indicateurs de volume. Comme le déclarent de nombreux analystes techniques, le volume précède le prix.

Le drapeau d’avertissement concernant le rallye BTC actuel est que le volume d’accumulation est nettement inférieur à celui lorsque la pièce a été chargée jusqu’à son plus haut niveau historique. Pour moi, cela suggère que si les acteurs institutionnels ou les baleines ne voient pas des prix plus élevés après leur montée en puissance, alors ils appuieront sur le bouton de vente rapidement et sans pitié.

Cela laissera la communauté des investisseurs de détail réguliers HODL-ing des pertes importantes, quelque chose que vous devriez essayer d’atténuer si vous voulez un succès durable dans les cryptos.

Ethereum (ETH)

Source : Shutterstock

L’un des rares cryptos alternatifs majeurs qui a largement suivi le rythme de Bitcoin au cours de sa récente montée en puissance, Ethereum semble certes très attrayant se consolidant entre les niveaux de 3 300 $ et 3 700 $. Cependant, sur une base technique, elle partage la même préoccupation que BTC ; à savoir, le manque de confirmation de volume.

Bien sûr, le volume des acquisitions a augmenté entre la mi-juillet et le début août de cette année. Mais dans l’ensemble, les niveaux sont considérablement en baisse par rapport à ce que nous avons vu au début de 2021 et au printemps, lorsque l’ETH a atteint son plus haut niveau historique. Cette dynamique suggère que les baleines pourraient abandonner leur position si elles estiment que les investisseurs de détail ne contribueront pas à la trajectoire haussière.

Si vous pouviez tirer quelque chose de cette analyse sur les cryptos, c’est que les baleines ne penseront pas à laisser les gens ordinaires tenir le sac sur leurs délires libertaires. Les baleines sont trop conscientes d’elles-mêmes pour devenir les victimes de leur propre stratagème de marketing.

Mon propos n’est pas de détruire Ethereum ou d’autres cryptos. Au contraire, vous devriez d’abord être impitoyable, car le marché ne se souciera certainement pas de vos pertes financières.

Cryptos à surveiller : Cardano (ADA)

Source : Stanslavs / Shutterstock

Fondamentalement célèbre pour avoir transmis le concept de protocoles de preuve de participation dans le monde réel, Cardano est sans doute populaire parmi les investisseurs contemporains car c’est l’actif numérique du peuple. Prix ​​au moment de la rédaction de quelques centimes au-dessus de 2 $, les pièces ADA sont facilement accessibles à presque tout le monde. Cela ne fait pas de mal non plus que plusieurs personnalités notables soient entrées dans l’espace, conférant de la crédibilité à Cardano.

En effet, dans l’année des cryptos, Cardano plaide en faveur de l’obtention du meilleur avantage livre pour livre. Depuis début janvier, l’ADA a augmenté de plus de 11 fois – un décompte vraiment remarquable. Certes, plusieurs autres pièces et jetons ont imprimé des rendements encore plus impressionnants. Mais à un moment donné, Cardano s’est classé comme le troisième plus grand actif numérique au monde en termes de capitalisation boursière.

Au moment d’écrire ces lignes, ce n’est plus le cas, bien que ADA ne se porte pas trop mal, détenant la quatrième place. Néanmoins, les investisseurs doivent adopter une approche prudente. Alors que BTC a impressionné ces derniers jours, Cardano s’est enlisé dans un schéma de consolidation frustrant. Cela pourrait indiquer que les investisseurs de détail pourraient perdre leur appétit pour le risque, ce qui ne serait pas les perspectives les plus encourageantes pour les cryptos.

Attache (USDT)

Source : DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Pendant mon temps en tant que commerçant passionné de cryptos, j’étais nerveux. Lorsque vous traitez avec des actifs numériques soutenus par qui sait quoi, vous ne vous inquiétez pas seulement de la volatilité aussi forte qu’elle l’est dans ce secteur. Non, contrairement à d’autres marchés, vous devez vous inquiéter d’une myriade de risques de contrepartie, y compris la possibilité qu’un jour, ce segment puisse tout simplement s’évaporer comme des bulbes de tulipes hors de prix.

Donc, ma préoccupation concernant les cryptos n’est pas centrée sur la négativité. Au lieu de cela, je le fais comme une sorte d’annonce d’intérêt public, un peu comme des avertissements contre la conduite en état d’ébriété.

Voici l’affaire – il y a une possibilité très réelle qu’une grande partie des prix élevés que nous voyons dans Bitcoin soit liée à des transactions obscures impliquant Tether, un stablecoin ou un actif numérique indexé sur le dollar. Ce n’est pas le problème en soi. Cependant, cela soulève une question : quelle sera la stabilité de Bitcoin si Tether manque de substance ?

Selon une interview de CNBC avec le directeur de la technologie de la société émettrice, Tether, la société n’a pas nié (ni confirmé, pour être juste) que l’USDT est lié au papier commercial chinois. Malgré de forts démentis, cela fait la rumeur concernant les liens avec Chine Evergrande (OTCMKTS :EGRNF) en particulier tous les plus effrayants.

Fondamentalement, il est peut-être temps d’atténuer au moins une partie de votre risque USDT.

Cryptos à surveiller : Polkadot (DOT)

Source : Zeedign.com / Shutterstock.com

Plus tôt cette année, de nombreuses publications considéraient Polkadot comme le tueur d’Ethereum. Comme CoinMarketCap l’a expliqué succinctement, « Polkadot est un réseau multichaîne fragmenté, ce qui signifie qu’il peut traiter de nombreuses transactions sur plusieurs chaînes en parallèle (« parachaines »). Cette puissance de traitement parallèle améliore l’évolutivité.

De plus, le « réseau dispose d’un système de gouvernance hautement sophistiqué axé sur les utilisateurs qui contribue également à le sécuriser. Les communautés peuvent personnaliser la gouvernance de leur blockchain sur Polkadot en fonction de leurs besoins et de l’évolution des conditions. En théorie, c’est une meilleure souricière – et je ne veux pas dire cela dans un sens péjoratif.

Bien que séduisants, le problème avec les cryptos convaincants est que les projets sous-jacents supposent que le secteur continuera à gagner en importance. Le truc, c’est que peut-être le sera-t-il, mais peut-être que non — vous ne le saurez pas tant que vous ne le saurez pas. En d’autres termes, si nous trouvons un moyen d’éloigner les souris de manière organique, nous n’aurons besoin d’aucun piège.

Certes, cependant, l’intérêt pour les cryptos est si élevé maintenant qu’il est peu probable que le marché des actifs numériques s’évapore. Mais vous devez toujours être conscient qu’actuellement, les crypto-monnaies alternatives ou les altcoins sont largement motivés par la spéculation, et non à cause de la thèse du meilleur piège à souris.

Avalanche (AVAX)

Source : Hakan ALLEMAND / Shutterstock

Un autre candidat possible pour le tueur d’Ethereum est Avalanche, une crypto relativement récente, ayant fait ses débuts sur le marché en septembre 2020. Selon CoinMarketCap, « Avalanche est une blockchain de couche 1 qui fonctionne comme une plate-forme pour les applications décentralisées et les réseaux de blockchain personnalisés. » En apparence, les mots à la mode sont alléchants – et encore une fois, je ne le dis pas de manière sarcastique.

Cependant, je suis sûr que je ne suis pas le seul à me demander : de combien de ces choses avons-nous vraiment besoin ?

Que nous parlions d’Avalanche ou d’un autre réseau, éventuellement, nous allons voir une certaine consolidation dans ce gâchis. Quand je pense à la folie des cryptos aujourd’hui, je ne pense pas seulement aux cycles d’expansion-récession « emblématiques » comme la bulle technologique, mais aussi à la bulle des offres publiques initiales pendant cette période.

Maintenant, écoutez-moi – je ne remets pas en question la valeur d’AVAX en particulier ou de l’un de ces actifs numériques récents. Mais quand vous avez plus de 12 000 pièces et jetons qui flottent, comment ne peut-il pas y avoir de consolidation ? C’est la même chose qui s’est produite avec les introductions en bourse excessives il y a environ deux décennies. Finalement, le système corrige – parfois très fortement.

Compte tenu de l’historique de négociation limité d’AVAX, vous devez faire preuve d’une extrême vigilance.

Cryptos à surveiller : Litecoin (LTC)

Source : Wit Olszewski / Shutterstock.com

Le piège à souris alternatif original à Bitcoin, Litecoin a pris de l’importance initialement pour son objectif spécifique à la mission, pour « fournir des paiements rapides, sécurisés et à faible coût en tirant parti des propriétés uniques de la technologie blockchain ». Par rapport à BTC et à son architecture plutôt maladroite – d’autant plus que de plus en plus de personnes sont montées à bord du voyage cryptographique – Litecoin a réussi dans son approche.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas un succès aujourd’hui. Actuellement, LTC négocie un cheveu à moins de 170 $, ce qui est dans l’ensemble une réalisation incroyable. Après tout, il n’y a pas si longtemps, vous pouviez acheter une unité Litecoin pour le prix d’un latte à la vanille de fantaisie dans votre franchise de coffeeshops trop chère préférée. Aujourd’hui, la situation est très, très différente.

Mais cela fait également partie du défi maintenant avec Litecoin. Depuis le début de l’année, LTC n’a augmenté que d’environ 38 %, ce qui n’est pas si excitant. Oui, sur une base d’année glissante, la pièce a augmenté d’environ 240%. Pourtant, comparé aux cryptos « in », ce n’est pas tant que ça.

Personnellement, je conserve ma position après avoir vendu suffisamment pour jouer avec l’argent de la maison. Mais pour être franc, je ne m’attends pas à grand-chose, étant donné que les niveaux de volume ont considérablement diminué par rapport au début de cette année.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position LONGUE sur BTC, ETH, ADA, USDT et LTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.