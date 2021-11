7 cryptos à mettre sur votre radar alors que la tendance haussière ne fait que s’intensifier

Ne regarde pas en bas ! C’est le cri de motivation commun que les gens crient lorsque vous vous dirigez littéralement vers une étape verticale. Mais bien sûr, il est inévitable que nous regardions tous vers le bas – ce n’est qu’une réaction naturelle. C’est une situation similaire à ce qui se passe actuellement avec les crypto-monnaies. C’est vrai, c’est amusant d’être un taureau. Mais on ne peut s’empêcher de penser que les cryptos pourraient bien être surchargés.

Bien sûr, personne ne veut entendre les cris d’une « Nancy négative » lors d’un marché haussier. Cependant, je pense que cela vaut la peine de prendre une pause de temps en temps. Par exemple, alors que les cryptos ont connu une ascension fulgurante, aucun investissement ne peut augmenter indéfiniment. Des corrections se produisent – ​​et avec les actifs numériques, elles ont tendance à être sévères.

Il existe également des inquiétudes légitimes selon lesquelles les cryptos pourraient subir une baisse dans un avenir proche. Par exemple, Robert Lakin, un autre contributeur d’InvestorPlace, m’a mis à l’écoute d’un article du magazine IR qui notait que certains investisseurs pourraient ne pas réaliser pleinement les enjeux :

« L’investissement dans le commerce de détail a explosé au cours des 18 derniers mois, avec des millions de nouveaux comptes de courtage ouverts et des idées d’investissement devenant un sujet de conversation populaire sur les réseaux de médias sociaux comme Instagram et Reddit. Mais les régulateurs craignent que les nouveaux investisseurs ne comprennent pas les risques auxquels ils sont confrontés. »

Notamment, une majorité de personnes interrogées menées par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni ont révélé que « la majorité des personnes interrogées qui investissent dans le forex (57 %) et la crypto-monnaie (69 %) pensent à tort que ces produits sont réglementés par la FCA ». De plus, la force motrice derrière les cryptos et autres paris spéculatifs peut provenir de la concurrence entre amis et famille. Il ne serait pas exagéré de supposer qu’au moins une partie de ce sentiment s’applique également aux investisseurs américains.

Au cours des dernières semaines, j’ai remarqué que certains partisans de la cryptographie étaient irrités par les ours. Mais ne laissez pas la pression des pairs et la FOMO (peur de passer à côté) vous conduire à de mauvaises décisions. Au lieu de cela, faites toujours preuve de prudence. Parce que ce qui monte peut – et va – redescendre.

Voici sept cryptos à surveiller :

Cryptos à surveiller : Bitcoin (BTC)

Source : Shutterstock

En ce qui concerne Bitcoin – la référence de tous les cryptos – il existe actuellement deux principales écoles de pensée.

Premièrement, depuis que BTC a récupéré 60 000 $, il a maintenu ce niveau de manière impressionnante, à l’exception de quelques irrégularités mineures. Ainsi, vous pourriez dire que les taureaux construisent une base de soutien pour ce qui était auparavant impensable : 100 000 $ par pièce.

D’un autre côté, cependant, je ne peux m’empêcher de penser que Bitcoin a sauté le requin, du moins pour le moment.

Je regarde à peine le football de nos jours, donc la nouvelle que le quart-arrière de Green Bay Aaron Rodgers est essentiellement devenu un porte-parole de Bitcoin est venue du champ gauche. Mais Rodgers n’est pas la seule figure dominante à adopter BTC. Maintenant, cela soulève la question : cette manie est-elle allée trop loin ?

Ne vous y trompez pas, je suis un partisan du BTC et des cryptos en général. Comme je l’ai dit à maintes reprises, Bitcoin a changé ma vie pour le mieux. Encore faut-il que je sois objectif. L’enthousiasme ici a dépassé les bornes. Cela ne fait pas une proposition confortable.

Ethereum (ETH)

Source : obturateur

Pendant un certain temps, toute l’attention s’est portée sur Bitcoin et son ascension spectaculaire. Cependant, Ethereum – la deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière – n’était pas trop loin derrière. L’ETH est resté en dessous du niveau de 4 000 $ jusqu’à la mi-octobre, date à laquelle il a également atteint un nouveau sommet. Est-ce un tournant pour les principaux cryptos ?

C’est possible. Mais le problème que je vois à l’avenir, ce sont les acteurs institutionnels qui se sont installés dans ce secteur. Au départ, leur présence était la bienvenue – ils ont élevé d’autres cryptos à des hauteurs incroyables. Cependant, contrairement à votre partisan traditionnel des actifs numériques, vous ne devriez pas vous attendre à ce que les investisseurs institutionnels « HODL » ou s’accrochent pour la vie.

Au lieu de cela, les fonds traditionnels répondent à leurs parties prenantes. Si Ethereum et d’autres cryptos venaient à s’énerver en raison de leur possible nature pétillante, les investisseurs institutionnels n’y réfléchiraient pas à deux fois avant de se débarrasser et de sécuriser leurs bénéfices – haleter! – la monnaie fiduciaire.

En d’autres termes, il est fort possible que le marché décentralisé subisse un effet boomerang. Je ne garantis pas que cela se produira, mais vraiment tout peut arriver dans ce secteur.

Cryptos à surveiller : Binance Coin (BNB)

Source : Robert Paternoster / Shutterstock.com

L’une des plus grandes réussites des cryptos est le BNB. À sa création en 2017, Binance Coin échangeait des mains pour environ un centime.

Si vous voulez parler des regrets de la vie, ne pas vous impliquer avec BNB est l’un de mes grands. Mais maintenant, la peur de rater une deuxième fois fait que les gens sautent sur BNB aujourd’hui, même à un prix d’environ 550 $.

Certes, Binance Coin a un fort attrait marketing. Lié à son échange de crypto-monnaie homonyme, c’est l’un des plus grands au monde en termes de volume de transactions quotidien. Selon CoinMarketCap, « l’idée derrière le nom de Binance est de montrer ce nouveau paradigme de la finance mondiale – la finance binaire, ou Binance ». C’est une belle histoire. Et avec Bitcoin dans les cinq chiffres supérieurs, la théorie est maintenant que BNB pourrait également être sous-évalué par rapport à un cadre à plus long terme.

Bien sûr, je ne vais pas débattre de la question. Cependant, l’engouement extrême pour le BNB m’inquiète car les cryptos n’ont jamais été que cycliques. Parlez-moi de la finance binaire tout ce que vous voulez. À moins que les applications basées sur la blockchain ne deviennent universellement attrayantes, il est difficile d’être à l’aise avec la riche prime de ce nom.

Cardano (ADA)

Source : Stanslavs / Shutterstock

S’il y a un canari dans la mine de charbon concernant les cryptos, ce pourrait être Cardano. Autrefois le troisième actif numérique au monde en termes de capitalisation boursière, BNB l’a depuis remplacé. Actuellement, ADA occupe la cinquième place – et même cela n’est pas garanti avec Solana (CCC :SOL-USD) juste sur la queue de Cardano au moment d’écrire ces lignes.

Pourtant, la sous-performance relative n’est qu’un élément de l’avertissement ici. L’autre côté de l’histoire ? Ce projet de blockchain sous-jacent est révolutionnaire, fournissant essentiellement le premier protocole de preuve de participation (PoS). En bref, les blockchains PoS récompensent les mineurs ayant une plus grande participation dans le réseau une probabilité plus élevée d’accumuler des ressources financières.

Aujourd’hui, les protocoles PoS font fureur en raison de leur impact environnemental minimal par rapport aux preuves de travail (PoW) énergivores. Cependant, cela n’a pas aidé ADA-USD, qui reste curieusement décevant par rapport à d’autres crypto-monnaies de haut vol.

Oui, l’ADA a augmenté récemment, mais cela n’a fait que porter son prix aux seuils précédemment établis. Si Cardano ne peut pas faire avancer l’aiguille de manière convaincante, vous voudrez peut-être vérifier d’autres actifs numériques à la place.

Cryptos à surveiller : Dogecoin (DOGE)

Source : Shutterstock

Le mème préféré de tous, Dogecoin a sans doute apprécié le trajet le plus intéressant parmi les cryptos. Initialement développé comme une blague, DOGE a pris sa propre vie l’année dernière. La crypto-monnaie a acquis une notoriété (ou une infamie) grand public, avec des partisans comme Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk a même mentionné la crypto dans Saturday Night Live.

Comme l’a souligné le Los Angeles Times, le cri de Musk ne s’est pas si bien passé pour DOGE. Mais encore une fois, il y a une leçon ici pour tous les cryptos. Comme je l’ai mentionné précédemment, il semble que Bitcoin et la société aient sauté le requin. Nous vivons maintenant dans un monde où les athlètes professionnels veulent même qu’une partie de leurs salaires soit payée en crypto.

À son apogée, Dogecoin a dépassé la barre des 70 cents. Mais parfois, lorsque les attentes sont trop élevées, c’est exactement le moment d’aller à contre-courant.

Maintenant, ce n’est pas un signal pour les cryptos courts. Certes, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Cependant, il vaut la peine de reconnaître la nature bilatérale des émotions humaines – elles peuvent créer des marchés haussiers incroyables et déclencher des ours dévastateurs.

Uniswap (UNI)

Source : Shutterstock

Malgré ma récente hésitation envers les cryptos – ou plus précisément, la spéculation enragée sur les actifs numériques – j’ai toujours été fasciné par le concept de finance décentralisée (DeFi). Après tout, je bénéficie de plusieurs protocoles DeFi, ce qui me permet de collecter des intérêts sur certains des cryptos que je possède encore.

Cela dit, ce qui est vraiment intéressant, c’est que si vous êtes prêt à prendre des risques sérieux, vous pouvez également accumuler des intérêts sur les pièces stables. Il s’agit par exemple d’actifs numériques indexés sur le dollar américain. Tant que les institutions qui soutiennent ces pièces stables ne s’effondrent pas (ce qui bien sûr n’est pas une garantie), vous pouvez gagner d’énormes paiements d’intérêts mensuels.

Cela m’amène à Uniswap, qui va encore plus loin avec DeFi en facilitant les services automatisés de teneur de marché. Fondamentalement, la technologie blockchain est telle que vous pouvez éliminer les entités intermédiaires comme les teneurs de marché, au lieu de les remplacer par un protocole distribué décentralisé afin que tout le monde puisse participer et gagner des récompenses.

Cependant, le problème fondamental ici est que la tenue de marché sur les cryptos est un concept sous-testé, en particulier parce que de nombreux actifs numériques sont susceptibles d’imploser. De plus, Uniswap n’a pas été impressionnant pendant la course fulgurante de BTC.

Pourtant, cela pourrait changer avec un seul gros catalyseur. Donc, si vous aimez vivre dangereusement, UNI pourrait être assez intrigant pour vous. N’oubliez pas que c’est un énorme pari.

Cryptos à surveiller : Shiboki (SHIBOKI)

Source : Wollertz / Shutterstock

Alors que les principaux cryptos comme Bitcoin et Ethereum montent à des valorisations remarquables, vous devriez considérer les implications mathématiques des profils risque-rendement.

Par exemple, disons que vous avez 62 000 $ en train de brûler un trou dans votre poche. Vous pourriez investir tout cela dans un seul Bitcoin et espérer qu’il atteigne 100 000 $. Cela vous rapporterait 38 000 $ – pas mal pour une seule transaction.

Cependant, vous pouvez également parier un montant beaucoup plus petit de ce pot de 62 000 $ dans une crypto hautement spéculative. Et dans un marché haussier euphorique, vous pourriez profiter généreusement sur une base de pourcentage. Vous pourriez même potentiellement égaler le bénéfice de 38 000 $ mentionné ci-dessus.

Sur ce, je vais terminer cette liste de cryptos avec Shiboki. Divulgation complète : je n’avais jamais entendu parler de Shiboki jusqu’à ce que je fasse des recherches pour cet article. Par CoinMarketCap, cependant, la crypto se présente comme un «chien de race mixte […] en mission pour prouver à ses parents ‘Shiba’ & ‘Floki’ qu’il poursuivra leur héritage et que son nom est également destiné à la grandeur.

Que diable? Comme je l’ai dit, les cryptos ont probablement sauté le requin. Mais si vous voulez exploiter ce secteur pour ce qu’il vaut, Shiboki est un nom plus petit qui répondra certainement à vos appels.

Sur les crypto-monnaies à faible capitalisation et à faible volume : InvestorPlace ne publie pas régulièrement de commentaires sur les crypto-monnaies dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou dont le volume est inférieur à 100 000 $ chaque jour. C’est parce que ces « cryptos de penny » sont fréquemment le terrain de jeu pour les escrocs et les manipulateurs de marché. Lorsque nous publions un commentaire sur une cryptographie à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur BTC, ETH, ADA, DOGE et UNI. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.