7 cryptos à surveiller alors que le marché rebondit après les creux du week-end

Au cours du dernier mois et demi, le secteur des crypto-monnaies autrefois brûlant a connu un réveil brutal. Ce n’était plus le sentiment de décoller vers la lune. Au lieu de cela, l’atmosphère est devenue étonnamment morose, les partisans suppliant les cryptos individuels de conserver leurs lignes de soutien critiques. Les retombées ont laissé une question persistante : si ce secteur est si transformateur, pourquoi les actifs numériques s’effondrent-ils ?

Bien que le potentiel des plates-formes basées sur la blockchain pour changer le paradigme financier et commercial soit incontesté, le problème est que les principes fondamentaux de la technologie sous-jacente et le potentiel d’investissement de la myriade de cryptos disponibles sont deux sujets différents. Avant tout, vous devez considérer les monnaies virtuelles comme n’importe quelle action, obligation ou marchandise. Oui, les fondamentaux sont importants, mais si les gens ne veulent pas les acheter, il est difficile de déclencher une action haussière plus large.

Récemment, le New York Times a publié un article intéressant sur Ordinateur Internet (CCC :ICP-USD), une pièce numérique connectée à un protocole blockchain qui met à l’échelle le calcul et les données des contrats intelligents et les exécute à des vitesses et une efficacité incroyablement élevées. Naturellement, de nombreux investisseurs particuliers ont sauté sur son offre initiale de pièces (ICO) – une sorte d’offre publique initiale (IPO) pour les cryptos. Tout semblait aller et venir, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Juste pour être clair, je ne jette pas de boue sur Internet Computer. Et par souci d’équité, les personnes derrière le projet nient tout acte répréhensible. Cependant, le NYT a rapporté que les gestionnaires gérant l’ICO semblaient avoir profité de transactions d’initiés tout en laissant les partisans de la vente au détail dans le froid. Je ne veux pas entrer dans un débat sur ce qui s’est passé. Au contraire, le principal point à retenir est que même avec les cryptos, vous ne pouvez jamais vous protéger complètement des incidents injustes.

Mais qu’est-ce que cela a à voir avec les monnaies virtuelles en général cette semaine ? Ne tombez pas amoureux d’une pièce ou d’un jeton – vous voulez être froid et calculateur avec vos investissements. En fin de compte, c’est votre argent. Voici une mise à jour sur les meilleurs cryptos à surveiller cette semaine.

Au moment où j’écris ceci, les cryptos font de gros gains par rapport aux creux du week-end dernier. Cependant, j’encourage les lecteurs à la prudence : ce secteur a beaucoup à prouver avant de pouvoir investir confortablement l’essentiel de vos fonds de spéculation.

Cryptos : Bitcoin (BTC-USD)

Source : graphique de Josh Enomoto

Au fil des ans, l’un des principaux développements pour les cryptos a été un effort des programmeurs alternatifs de blockchain pour susciter l’intérêt pour les monnaies virtuelles autres que Bitcoin. Après tout, vous ne voyez pas une action sur le marché des actions forcer d’autres titres à se négocier en parallèle. Mais avec les cryptos, partout où Bitcoin va, il en va de même pour tout le reste.

Qu’on le veuille ou non, tous les regards restent rivés sur Bitcoin malgré la présence exponentiellement plus d’altcoins ou de pièces alternatives. Ce qui est indéniablement problématique, cependant, à plus court terme, c’est que l’action commerciale de la BTC semble faible et vulnérable à de nouvelles corrections. Oui, le rebond plus élevé récemment est encourageant, mais vous devez également regarder la situation dans son ensemble.

Affichez un graphique technique quotidien et vous verrez que Bitcoin se négocie en dessous de ses moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours. De plus, la hausse actuelle n’a pas encore modifié le biais baissier du canal de tendance global. Pour ceux qui cherchent à acheter, je ne serais pas opposé à une modeste boule de BTC – juste au cas où. Cependant, je garderais le baril de poudre au sec pour une remise beaucoup plus attrayante.

Ethereum (ETH-USD)

Après avoir maintenu une emprise sur le numéro deux des monnaies virtuelles classées par capitalisation boursière pendant des années, Ethereum est la plate-forme de prédilection du programmeur de blockchain. L’architecture sous-tend d’innombrables projets décentralisés, conférant à la pièce ETH une forte valeur fondamentale. Néanmoins, comme je l’ai prévenu plus tôt, Ethereum suit de près Bitcoin. Bien que ce soit un point positif lorsque les choses se passent bien pour les cryptos, ce n’est pas si bon lorsque le contraire est vrai.

Comme pour BTC, je suis sceptique quant à Ethereum à court terme. Bien sûr, si vous voulez sécuriser une position à ces prix déflatés, je ne regretterais pas une position modeste. Mais je crois sincèrement qu’une remise plus importante est en route. Par conséquent, si c’était moi, je garderais mes monnaies fiduciaires en stock, prêtes pour la réelle opportunité.

Néanmoins, il convient de noter que sur un graphique journalier, l’ETH se négocie en dessous de son 50-DMA mais au-dessus de son 200-DMA. Cela suggère qu’il reste un certain soutien haussier pour Ethereum. Mais avec autant de négativité à court terme pour les cryptos, l’ETH doit dépasser les 2 500 $ pour que les investisseurs se sentent à l’aise.

Cryptos : Binance Coin (BNB-USD)

Fondamentalement, Binance Coin attire beaucoup d’attention à l’échelle mondiale, car Binance elle-même est l’un des plus grands échanges de cryptos. De plus, la bourse propose une large gamme de pièces et de jetons. Si vous ne le trouvez pas répertorié sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), il y a de fortes chances que vous puissiez le sécuriser via Binance. Et si cela ne fonctionne pas, eh bien, vous voudrez peut-être repenser le récit d’investissement de la pièce ou du jeton en question.

De plus, selon CoinMarketCap.com,

« Binance a lancé tout un écosystème de fonctionnalités pour ses utilisateurs. Le réseau Binance comprend les projets Binance Chain, Academy, Trusted Wallet et Research, qui utilisent tous les pouvoirs de la technologie blockchain pour apporter la finance new age au monde. Binance Coin fait partie intégrante du bon fonctionnement de nombreux sous-projets Binance. »

Mais ce scénario captivant est-il suffisant pour booster la pièce BNB ? Bien que je puisse avoir de la chaleur pour cette déclaration, je suis extrêmement préoccupé par Binance Coin – plus que tout autre des principaux cryptos. Simplement, il imprime un motif tête-épaules, qui est l’un des signaux d’avertissement les plus fiables d’action à la baisse dans la discipline de l’analyse technique.

Dogecoin (DOGE-USD)

En parlant de tête et d’épaules, c’est une excellente séquence pour évoquer Dogecoin. Oui, je sais – mes discussions concernant la blague crypto-monnaie ont récemment atteint le pic DOGE. Il y en a eu trop en peu de temps. Ainsi, je vais garder cette discussion courte.

Comme je l’ai mentionné dans les mises à jour précédentes pour les cryptos à tendance chaude, Dogecoin imprimait un modèle H&S baissier sur son tableau des prix. De plus, lorsque j’ai écrit un article sur ce sujet sur Blockster.com, j’ai mentionné qu’il s’agissait d’un modèle H&S classique ; c’est-à-dire que la tendance à la baisse du volume confirmait les implications baissières du prix Dogecoin.

Effectivement, DOGE a fait “bien” sur ce signe avant-coureur, envoyant la pièce à des niveaux inquiétants. Mais depuis le marasme du week-end dernier, Dogecoin a enregistré une performance impressionnante du point de vue du pourcentage.

Néanmoins, la prudence est de mise. DOGE est toujours bien en dessous de la ligne de cou du modèle H&S, ce qui signifie que l’achat serait probablement une affaire perfide.

Cryptos : Ondulation (XRP)

Vraisemblablement conçu comme un protocole blockchain pour fonctionner avec le système financier traditionnel plutôt que contre lui, Ripple a été controversé dès le premier jour. À l’aube des cryptos, je me souviens distinctement des forums publics faisant des remarques dédaigneuses sur XRP, l’accusant essentiellement d’être une plate-forme centralisée alors que le but de la blockchain était de transmettre la décentralisation.

Pourtant, le concept plus large était intrigant – et l’est toujours. En utilisant la puissance, l’efficacité et le modèle de confiance décentralisé de la blockchain, il est plus facile et moins cher d’envoyer de l’argent au-delà des frontières que par le biais de virements électroniques traditionnels. Plus loin, Laboratoires d’ondulation, l’équipe derrière XRP, a conclu des accords avec des institutions traditionnelles, apportant une crédibilité précoce aux applications basées sur la blockchain.

Mais les liens avec de telles institutions ont attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission (SEC) et pas d’une manière agréable. Comme vous le savez probablement, Ripple Labs est embourbé dans un procès, assombrissant la proposition d’investissement de XRP.

Les anticonformistes devraient-ils parier sur Ripple au cas où la société sous-jacente gagnerait le procès ? Même si c’était le cas, cela le ferait à un moment particulièrement mauvais pour les cryptos. Je retiendrais l’idée.

Cardano (ADA-USD)

En tant que l’un des rares projets de blockchain à tenter un protocole de preuve de participation dès le départ, Cardano a naturellement attiré beaucoup d’attention. En règle générale, les cryptos que vous trouvez sur le marché sont sous-tendus par des protocoles de preuve de travail. Essentiellement, les mineurs doivent investir dans leurs opérations basées sur des algorithmes par le biais de dépenses énergétiques importantes pour augmenter leur probabilité d’acquérir des cryptos de récompense.

D’un autre côté, la preuve d’enjeu met l’accent sur l’engagement du réseau sous-jacent plutôt que sur la puissance de calcul brute. Théoriquement, ce protocole est beaucoup plus respectueux de l’environnement en raison des besoins énergétiques réduits. De plus, il est en principe plus facile pour les mineurs de faire leur travail car les coûts des services publics seront beaucoup plus bas que, par exemple, l’extraction de Bitcoin.

Cependant, voici le problème du jalonnement : en réduisant le coût de l’exploitation minière, vous réduisez invariablement la rentabilité des récompenses associées. La chose à propos de Bitcoin est que bien qu’il soit très coûteux à exploiter, si vous acquérez lesdites pièces, leur valeur devrait dépasser les coûts d’acquisition.

Je ne suis pas sûr que vous puissiez dire cela à propos de Cardano, ce qui peut être l’une des raisons pour lesquelles ADA a eu des difficultés depuis la mi-mai. Comme pour les autres cryptos, je serais prudent.

Cryptos : Uniswap (UNI-USD)

Parmi les cryptos de cette liste, j’ai vraiment hésité avec Uniswap, ayant acquis les jetons près de leurs sommets historiques. À l’époque, cela ne semblait pas être une mauvaise idée, car UNI avait formé un canal de tendance haussier. Malgré le clapot, je prévoyais que les jetons Uniswap avaient une chance décente de poursuivre la tendance. Inutile de dire que j’avais tort.

En repensant à son graphique technique, j’ai peut-être confondu le canal haussier d’UNI comme étant haussier alors que pendant tout ce temps, il a peut-être imprimé une configuration en coin d’élargissement. En raison de l’angle étroit du motif en ce qui concerne Uniswap, cependant, je ne l’ai pas reconnu.

C’est dommage aussi, car fondamentalement, Uniswap est l’un des projets de blockchain les plus intrigants. Selon CoinMarketCap.com, UNI est lié à un “protocole de trading décentralisé populaire, connu pour son rôle dans la facilitation du trading automatisé de jetons de finance décentralisée (DeFi)”. À mon avis, Uniswap offre un véritable potentiel de perturbation, car il peut jeter les bases d’échanges cryptographiques sans intermédiaire.

Mais parce que tout dans ce secteur est lié au Bitcoin, vous ne me trouverez pas en train d’ajouter à ma position. Au lieu de cela, je suis patient et j’attends une meilleure opportunité.

RAPPORT GRATUIT : 13 Cryptos prêts à exploser comme Dogecoin

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans BTC, ETH, DOGE, XRP, ADA, UNI. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.