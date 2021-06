7 Cryptos à surveiller cette semaine au milieu d’un marché laid

Lorsque les cybercriminels derrière le Pipeline colonial la violation de données a reçu des crypto-monnaies en guise de paiement de rançon, cela a soulevé des questions sur la cybersécurité nationale. Dans le même temps, de manière cynique, l’incident a mis en évidence le caractère décentralisé des cryptos. Avec les monnaies virtuelles, vous êtes vraiment en dehors du système financier traditionnel – du moins le pensaient les cybercriminels.

Selon Bloomberg, le gouvernement américain a récupéré la quasi-totalité des cryptos remis aux auteurs. Apparemment en réponse, le marché des devises virtuelles a chuté. Les analystes ont estimé que la décentralisation échouait si les agences gouvernementales étaient en mesure de récupérer le paiement. Les utilisateurs de crypto ne sont-ils pas attirés par l’espace par ses transactions anonymes ?

Bien qu’il soit facile de blâmer la récupération de la rançon pour la dernière volatilité des cryptos, le marché était déjà à l’encre rouge avant cette nouvelle. De plus, nous ne savons pas exactement comment le gouvernement a retrouvé le paiement de la rançon. Il y a une étrange possibilité que les cybercriminels aient été négligents. Et pour être juste, la plupart des crypto-monnaies ne sont pas complètement anonymes – la blockchain enregistre en permanence chaque transaction.

Au lieu de cela, je considère le déclin des cryptos comme une question d’économie et de psychologie humaine. Les marchés haussiers n’augmentent jamais perpétuellement, en grande partie à cause de la proposition de rapport qualité-prix. À un certain moment, le jus ne vaut plus la peine d’être pressé. Avouons-le – parier que le complexe cryptographique aura une capitalisation boursière de plus de 2,5 billions de dollars est beaucoup plus risqué que de parier la même chose sur une valorisation inférieure à mille milliards de dollars.

Une autre préoccupation est que les investisseurs institutionnels qui ont acheté des cryptos peuvent reconsidérer leur achat. Ils peuvent tolérer des pertes de 20 %, mais lorsque vous parlez de pertes à près de 50 % des sommets, il est temps de penser à l’atténuation des risques. Par conséquent, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants concernant ces cryptos populaires :

Bien que j’exhorte rarement les investisseurs à envisager des propositions tout ou rien de chaque côté du commerce, vous devriez penser à retirer certains bénéfices de la table. Bien sûr, vous pouvez « HODL » – mais si vous retirez des bénéfices maintenant, vous pouvez potentiellement acheter à prix réduit plus tard, ce qui vous donne plus à HODL.

Cryptos : Bitcoin (BTC)

En tant que monnaie virtuelle d’origine et donc référence pour tous les cryptos, Bitcoin attire naturellement le plus l’attention. De plus, les agences de presse grand public se sont fait un devoir de suivre le prix du BTC. Malgré les efforts pour diversifier l’espace crypto, la plupart des pièces et des jetons suivent l’exemple de Bitcoin.

Les partisans de la crypto n’aimeront pas ce que j’ai à dire ; néanmoins, je ne peux pas tourner autour du pot. Je suis très baissier sur Bitcoin à court terme. Certes, BTC et d’autres cryptos ont reçu un gain de crédibilité significatif. Cela n’a pas non plus fait de mal que les gens à travers le monde en aient largement profité l’année dernière. À un moment donné, BTC semblait vouloir atteindre un prix à six chiffres, ce qui aurait été énorme.

Malheureusement, la crypto-monnaie imprime un motif de drapeau baissier sur les graphiques. Fondamentalement, les taureaux ont tenté de renforcer le soutien et de repousser la négativité. Cependant, BTC a perdu un peu de son lustre après sa chute de gloire. Et la dernière transaction indique que Bitcoin est peut-être sorti du canal du drapeau baissier, ce qui est de très mauvais augure.

Bien que je ne sois en aucun cas un chuchoteur de crypto, je vise une fourchette de prix entre 15 000 $ et 20 000 $ avant d’envisager un achat.

Ethereum (ETH)

Alors que Bitcoin reçoit la plupart des éloges, les initiés de la blockchain parlent souvent avec enthousiasme d’Ethereum. Bitcoin a prouvé que vous pouvez non seulement créer un réseau décentralisé peer-to-peer (P2P), mais également déclencher une économie numérique qui fonctionne en dehors de l’infrastructure financière traditionnelle. Naturellement, cela a attiré les personnes qui valorisent la liberté, mais a également attiré les criminels.

Ethereum représente l’évolution de la technologie blockchain. Au-delà des transactions décentralisées P2P, Ethereum pose la question : et si nous nous débarrassions des autres intermédiaires ?

Ce que Bitcoin a fait aux virements bancaires, Ethereum a cherché à le faire avec des courtiers, des avocats et d’autres intermédiaires. Désormais, la blockchain peut être l’intermédiaire de confiance pour deux parties, même si elles ne se connaissent pas.

Mais tous ses avantages n’ont pas pu sauver l’ETH de la volatilité. Son problème est que les cryptos ont généralement besoin de deux composants sous-jacents efficaces : la technologie et l’économie. Ethereum a le premier, mais se bat avec le second. Si les gens ne voient pas l’intérêt de payer 2 500 $ pour l’ETH, le prix pourrait baisser beaucoup plus.

Cryptos : Cardano (ADA)

En tant que l’un des cryptos les plus intrigants, la renommée de Cardano est son protocole blockchain, qui fonctionne sur une preuve de participation (PoS) plutôt que sur une preuve de travail (PoW). En règle générale, les cryptos comme Bitcoin fonctionnent sur un protocole PoW. Avec une preuve de travail, les mineurs se disputent le droit de vérifier les transactions dans la blockchain en résolvant des problèmes algorithmiques intenses. Résolvez-le d’abord et vous recevrez une pièce ou un jeton pour vos problèmes.

Bien sûr, à mesure que les cryptos gagnaient en popularité, l’exploitation minière est devenue plus difficile. Malheureusement pour les pièces basées sur le PoW, cela s’est traduit par une plus grande consommation d’énergie, ce qui a suscité des critiques sur les actifs numériques populaires comme Bitcoin. D’autre part, les protocoles PoS ne mettent pas l’accent sur la puissance de calcul brute pour leurs opérations minières. Au lieu de cela, les mineurs qui ont des « équité » dans la blockchain cible – d’où le terme « participation » – bénéficient d’une probabilité plus élevée de gagner des droits de transaction et donc de gagner de l’argent.

Cardano a également reçu un coup de pouce lorsque des célébrités ont sauté dans le train ADA. Cela a aidé l’altcoin à se dé-corréler quelque peu de la trajectoire des prix de Bitcoin. Cependant, il semble que l’ADA ne soit pas à un point critique. Si Cardano tombe en dessous de 1,50 $, il peut continuer à glisser pendant un certain temps.

Dogecoin (DOGE)

La crypto-monnaie a commencé comme une blague, mais Dogecoin a certainement pris sa propre vie. La simple mention de DOGE dans les médias grand public est une victoire pour l’altcoin. Avant ses gains en pourcentage explosifs, seuls les défenseurs de la crypto prenaient la peine de la considérer comme un investissement. Maintenant, le grand public semble avoir faim de la pièce.

Même si je possède certaines unités, j’ai longtemps été sceptique à propos de Dogecoin. Franchement, je ne sais même pas comment j’ai acquis ces pièces. J’étais peut-être ivre et j’ai pensé que cela pourrait valoir quelque chose un jour. Habituellement, de tels paris stupides ne sont rien d’autre qu’un chagrin d’amour. Dans ce cas, le plus grand fantasme est devenu réalité.

Cependant, il est temps d’accepter l’envers de cette réalité : les ferveurs spéculatives ne durent tout simplement pas. Je ne suis pas du tout surpris de voir que Dogecoin a imprimé un motif tête-épaules baissier. Vous pourriez désapprouver l’analyse technique dans l’espace crypto, mais le modèle est historiquement fiable. De toute façon, je resterais loin de DOGE pour le moment.

Cryptos : Ondulation (XRP)

Laboratoires d’ondulation toujours suscité la controverse, avant même qu’il ne devienne la cible d’un procès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Aux premiers jours du marché de la monnaie virtuelle, les premiers utilisateurs réclamaient la pièce en raison de sa décentralisation. Cependant, alors que la pièce XRP sous-jacente avait les caractéristiques d’un actif basé sur la blockchain, elle a finalement été centralisée. Cela ne convenait pas à de nombreux partisans inconditionnels de la cryptographie.

Pourtant, j’apprécie ce que Ripple Labs a tenté de faire – créer une plate-forme de paiement qui serait plus rapide et moins chère que les méthodes traditionnelles comme les virements bancaires. En ce sens, je pense que XRP a obtenu un succès considérable. Alors que la décentralisation pure est un objectif noble, l’intégration de la blockchain nécessite probablement une certaine centralisation. De cette façon, les partenaires commerciaux peuvent contacter quelqu’un s’ils rencontrent des problèmes.

Cela étant dit, XRP a de sérieux problèmes entre les mains. Premièrement, le procès de la SEC est un joker. Bien que certains développements soient encourageants, vous ne savez jamais où les choses peuvent finalement mener. Deuxièmement, il semble que XRP soit tombé en dessous d’une ligne de support technique cruciale. Peut-être qu’il peut remonter. Cependant, c’est un gros risque d’acheter du XRP maintenant.

Bitcoin Cash (BCH)

Cela a commencé sur une note controversée, mais Bitcoin Cash a progressivement été accepté par les vrais croyants de la crypto. Avant la création de BCH, Bitcoin a lentement mais sûrement recueilli le soutien en tant que plate-forme révolutionnaire qui pourrait révolutionner l’écosystème financier. Mais alors que le prix du BTC atteignait des sommets incroyables, plusieurs personnes ont pris le train en marche.

Habituellement, c’est un bon signe pour un actif coté en bourse. Mais le ou les créateurs de Bitcoin n’avaient apparemment pas prévu à quel point il deviendrait populaire. Alors que des millions de personnes à travers le monde ont commencé à acheter et à effectuer des transactions BTC, le réseau sous-jacent s’est enlisé et encombrant. Un débat a émergé parmi les mineurs et les contributeurs du réseau sur ce qu’il faut faire.

Finalement, le débat a atteint son paroxysme et une importante communauté de contributeurs et de développeurs a déclenché un hard fork de la blockchain Bitcoin originale. Le résultat est Bitcoin Cash, une version plus rapide et plus efficace de Bitcoin. Au cours du rallye fou de cette année, BCH a franchi le seuil de prix de 1 500 $ et semblait pouvoir égaler son record historique.

Cela n’arrivera probablement pas avant un certain temps, car Bitcoin Cash trace une formation de fanion baissière. Comme d’autres cryptos, j’éviterais d’acheter à ce prix.

Crypto: Litecoin (LTC)

En tant que l’un des plus anciens altcoins, il fut un temps où le Litecoin se négociait contre des centimes par dollar. Si vous obtenez une machine à remonter le temps, acheter des cargaisons de LTC à son origine – avec BTC, bien sûr – devrait être votre premier pas. À moins d’un tel appareil, votre meilleur choix pourrait être d’attendre.

Non, je ne pense pas que le Litecoin se négociera un jour comme un penny stock. Ces jours sont révolus depuis longtemps. Mais dans l’état actuel des choses, LTC fait face à de graves pressions à la baisse. Du 20 mai au 6 juin environ, le Litecoin a tracé une formation de fanion baissière. Il ressemble à un fanion haussier, sauf que ce modèle apparaît après un ralentissement massif.

Par conséquent, je suis très sceptique quant aux SLD à court terme. Le modèle est emblématique d’un rebond de chat mort, alors que les taureaux tentent de renforcer leur soutien. Cependant, leurs efforts pour atteindre des sommets antérieurs se sont heurtés à une résistance baissière. Au sommet du fanion, les actifs qui impriment ce motif tombent généralement en panne. C’est exactement ce que vous voyez avec Litecoin, ce qui est un signe inquiétant. Retenez tout achat LTC pour le moment.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans BTC, ETH, ADA, DOGE, XRP, BCH, LTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.