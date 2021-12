7 cryptos à venir qui appartiennent à votre radar pour devenir riche

Le monde de la cryptographie devient de plus en plus populaire chaque jour qui passe. Avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) montée subite en valeur, les investisseurs affluent pour investir leur argent dans des cryptos.

Cependant, avec autant d’informations sur l’espace publié, il peut être difficile pour les nouveaux acheteurs de crypto de savoir dans quoi investir avec cette opportunité de marché. De plus, avec autant de pièces disponibles, il est difficile de réduire les cryptos à venir qui peuvent rapidement constituer votre portefeuille.

La tendance crypto est là pour rester. C’est parce que les crypto-monnaies représentent une nouvelle façon de stocker de la valeur et, dans de nombreux cas, une nouvelle façon de faire des affaires. Alors, quelles pièces seront chaudes d’ici 2022 ? Les suppositions n’ont peut-être pas trop d’importance, car il semble que tout puisse arriver à tout moment avec cette classe d’actifs.

Plongeons directement dans la liste des cryptos les plus prometteuses qui peuvent surcharger votre portefeuille en 2022 :

Cryptos : Chiliz (CHZ-USD)

Chiliz est une crypto qui se concentre principalement sur la monétisation de l’engagement des fans dans le sport. Les fans peuvent échanger efficacement des jetons liés au sport via l’échange Chiliz.net.

La crypto a des partenariats avec certaines des plus grandes entités sportives du monde, y compris des clubs de football anglais Manchester City, Arsenal et club de football italien Juventus. Chiliz a récemment pris des mesures pour s’étendre aux États-Unis, en partenariat avec UFC et le Ligue des combattants professionnels.

De plus, il permet également aux utilisateurs de participer à la gouvernance de ces marques de sport. Les fans détenant des jetons CHZ reçoivent une petite participation dans le club. De plus, il a rapporté un incroyable 1 300 % depuis le début de l’année (YTD). Il affiche une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars, ce qui en fait l’un des altcoins à la croissance la plus rapide du marché.

Vera (VERA-USD)

Vera est un autre projet de cryptographie qui en est actuellement à ses balbutiements. Cependant, ce jeu de jetons non fongibles (NFT) a fait de grands changements depuis son entrée en septembre de cette année.

Fondé en 2021, le projet Vera vise à faire fonctionner les NFT pour ses investisseurs. Il permet également aux investisseurs de les louer, de les prêter et de les hypothéquer, ce qui en fait essentiellement le premier projet NFT permettant aux investisseurs de générer un flux de revenus.

De plus, le projet est également soutenu par Marques Animoca, un leader mondial dans le domaine de la blockchain et des jeux.

Par conséquent, VERA-USD reste un jeu NFT passionnant en ligne avec l’explosion du secteur. Depuis ses débuts en septembre, le prix de la pièce a augmenté de plus de 50 % pour atteindre environ 45 cents.

Cryptos: Solana (SOL-USD)

Solana rivalise avec Ethereum (CCC :ETH-USD) dans l’espace à croissance rapide de la finance décentralisée (DeFi). C’est également l’un des meilleurs cryptos en termes de vitesse et d’évolutivité.

SOL-USD a incroyablement bien performé au cours de l’année écoulée, générant des gains de plus de 10 000%.

Solana est sans doute l’un des protocoles de blockchain les plus rapides, prenant en charge plusieurs programmes DeFi, projets de blockchain et marchés NFT. Il compte actuellement plus de 400 projets en cours d’exécution sur sa plate-forme robuste.

Pour l’avenir, certains analystes ont fixé son objectif de prix au-dessus de 500 $ au cours de l’année à venir. Il oscille actuellement autour de la barre des 175 $, et si ses estimations d’analystes se concrétisent, nous pourrions envisager une autre année fantastique pour SOL-USD.

Vagues (VAGUES-USD)

WAVES-USD est un autre altcoin qui a récemment impressionné les investisseurs par ses performances accrocheuses. Il s’agit d’une plate-forme blockchain qui se concentre sur le développement d’applications DeFi et de contrats intelligents, ainsi que sur le lancement de jetons cryptographiques personnalisés.

Waves utilise un mécanisme hybride de consensus de preuve de participation appelé preuve de participation louée, ou LPOS. Cela signifie que les utilisateurs « louent des jetons de chiffrement à un nœud qui a l’intention d’agir en tant que producteur de blocs de réseau ».

De plus, le jeton WAVES est offert comme une incitation pour les droits de vote, les paiements et les récompenses liées à l’exploitation minière. La crypto oscille autour de 16,50 $ et a grimpé d’une valeur saine de 166% depuis le début de l’année.

De plus, avec une capitalisation boursière d’environ 1,8 milliard de dollars, l’altcoin se classe parmi les 70 premières crypto-monnaies du marché.

Cryptos : Holo (CHAUD-USD)

Holochain est une technologie émergente qui fournit une infrastructure réseau open source capable de communiquer efficacement sans les exigences massives de données et de stockage de la blockchain.

C’est une alternative plus évolutive et plus rentable au réseau blockchain. Ceux qui peuvent fournir efficacement de la puissance de calcul gagnent du « HoloFuel » pour le partage de leurs ressources informatiques.

Les utilisateurs du réseau Holochain peuvent stocker leurs données localement dans leurs appareils, contrairement à la blockchain. Par conséquent, les applications Web peer-to-peer peuvent fonctionner beaucoup plus rapidement sans nécessiter une infrastructure centralisée.

Le jeton HOT-USD a augmenté de plus de 1 300 % en valeur depuis le début de l’année et a le potentiel de continuer à offrir de gros gains en 2022.

VeChain (VET-USD)

VeChain est une autre crypto-monnaie prometteuse qui vise à offrir un plus grand niveau d’évolutivité pour les solutions liées aux entreprises.

Elle se spécialise dans le suivi de la chaîne d’approvisionnement et offre aux entreprises une solution de pointe à leurs problèmes de logistique. Par conséquent, VeChain a conclu des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises du monde, telles que PrixWaterhouseCoopers et BMW (OTCMKTS :BMWYY).

Les développeurs de VeChain visent à marginaliser le marché des produits contrefaits grâce à des contrats intelligents et à la technologie blockchain. De plus, l’objectif est de rendre les choses encore plus transparentes et d’améliorer les niveaux d’efficacité des chaînes d’approvisionnement des entreprises.

De plus, VeChain a gagné plus de 300% en valeur au cours de la dernière année, ce qui la place parmi les cryptos les plus performantes du marché.

Cryptos : Elrond (EGLD-USD)

Elron est une blockchain récemment lancée qui peut gérer des transactions massives via sa blockchain de partitionnement.

Le partitionnement consiste à décomposer les frais généraux nécessaires aux transactions en nœuds plus petits. Par conséquent, le protocole offre une vitesse remarquable sans compromettre la sécurité.

Son jeton natif, EGLD-USD, peut également être utilisé dans plusieurs fonctions internes qui impliquent le staking, les récompenses et autres. La crypto oscille autour de la barre des 270 $ et a augmenté de 980% depuis le début de l’année.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.