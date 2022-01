7 cryptos avec des capitalisations boursières inférieures à 1 milliard de dollars qui feront bien en 2022

Je voulais écrire un article sur sept crypto-monnaies dont la valeur marchande est inférieure à 1 milliard de dollars et qui devraient bien se porter en 2022. L’idée est que ces sept cryptos augmenteront de cinq à dix fois au cours de l’année à mesure que les investisseurs « découvriront » ces nouvelles blockchains. et leurs utilisations associées.

Un point à souligner ici est qu’il n’y a aucune garantie que l’un de ces 7 cryptos augmentera considérablement. Cependant, je vais essayer de souligner certaines des caractéristiques uniques de chacun qui pourraient le rendre considérablement plus élevé.

Un autre point intéressant ici est que Coinmarketcap.com classe tous les cryptos en fonction de leur valeur marchande. Le rang 95 est d’un peu moins d’un milliard de dollars au 31 décembre. Ainsi, tous ces cryptos seront proches du rang 95 et supérieur en termes de valeur marchande. Il existe plus de 94 autres crypto-monnaies plus grandes que ces sept cryptos.

Alors, sans plus tarder, voici les sept principaux cryptos avec des capitalisations boursières inférieures à 1 milliard de dollars :

Rivière de la Lune (CCC :MOVR-USD)

MétisDAO (CCC :METIS-USD)

OrigineTrail (CCC :TRAC-USD)

MonVoisinAlice (CCC :ALICE-USD)

Réseau Crépuscule (CCC :DUSK-USD)

Qredo (CCC :QRDO-USD)

Aleph.im (CCC :ALEPH-USD)

7 Cryptos inférieurs à 1 milliard de dollars : Moonriver (MOVR-USD)

Capitalisation boursière : 510,4 millions de dollars

Moonriver est une parachaine de contrat intelligent compatible Ethereum sur Kusama (CCC :KSM-USD). Kusama est une crypto à capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars qui fournit un environnement public de pré-production pour Pois (CCC :DOT-USD).

Les enchères de parachaines de Kasuma étaient considérées comme un réseau « canari » avant que Polkadot ne lance ses propres enchères de parachaines et ne loue de l’espace sur son réseau principal. Les enchères de parachaines de Kusama ont levé 2,4 millions de KSM, le jeton natif de Kasama, contribué aux prêts participatifs de plus de 49 000 adresses uniques. Cela comprenait Moonriver, qui fait également partie du système de réseau Moonbeam.

Leur site Web explique comment le système fonctionne comme ceci :

« Moonriver est un réseau compagnon de Moonbeam et fournit un réseau canari incité en permanence. Le nouveau code est d’abord expédié à Moonriver, où il peut être testé et vérifié dans des conditions économiques réelles. Une fois prouvé, le même code est expédié à Moonbeam sur Polkadot.“

Il se décrit comme une « parachaine sœur dirigée par la communauté » sur Kasuma. Maintenant que les parachaines Polkadot sont également en ligne, attendez-vous à ce que Moonriver puisse également se retrouver sur cette parachaine. Une fois qu’il se déplace, attendez-vous à ce que la crypto MOVR monte en flèche.

OriginTrail (TRAC-USD)

Capitalisation boursière : 456,3 millions de dollars

OriginTrail est connu comme le premier graphe de connaissances décentralisé au monde. Son but est d’organiser les atouts les plus importants de l’humanité et de les rendre détectables et vérifiables à l’aide de son réseau décentralisé.

Le site Web OriginTrail indique que son réseau permet aux actifs de données du monde d’être structurés, liés, persistants et compréhensibles. Il appelle cela un graphique de connaissances décentralisé (DKG). Les graphes de connaissances sont exactement ce à quoi ils ressemblent – un graphe physique d’une collection de descriptions d’entités liées entre elles.

OriginTrail combine à la fois des blockchains et des graphes de connaissances. Il est basé sur la loi des réseaux de Metcalf, où la valeur d’un réseau de télécommunications est proportionnelle au carré du nombre d’utilisateurs dans le système.

Ainsi, à mesure que le nombre d’utilisateurs du réseau décentralisé augmente, la valeur des connaissances de ce réseau augmente de façon exponentielle.

Du point de vue de l’investissement, si le réseau OriginTrail décolle, la valeur des jetons cryptographiques d’OriginTrail, les jetons TRAC, pourrait également décoller de façon exponentielle.

7 Cryptos inférieurs à 1 milliard de dollars : MyNeighborAlice (ALICE-USD)

Capitalisation boursière : 391,3 millions de dollars

My Neighbour Alice est un jeu multijoueur et multivers. Il permet à quiconque d’acheter et de posséder des îles virtuelles, en utilisant des jetons cryptographiques ALICE. Si cela décolle, attendez-vous à voir les jetons crypto ALICE augmenter également.

L’un des meilleurs endroits pour suivre ce qui se passe avec ce multivers intéressant est sur son site Medium. Par exemple, cet article met à jour les passionnés d’ALICE sur ce qui s’est passé en novembre avec le site My Neighbor Alice.

Récemment, par exemple, ALICE a distribué gratuitement des NFT (tokens non fongibles) Alice Seed sur le réseau Binance.

Attendez-vous à voir la crypto ALICE décoller au cours de la prochaine année, alors que son nom cool, ses cadeaux et la popularité du jeu décollent.

Réseau de crépuscule (DUSK-USD)

Capitalisation boursière : 365,5 millions de dollars

Dusk Network est un site de réseau financier. Il se fait appeler « le réseau de confidentialité pour les applications financières ». L’objectif du réseau est de permettre aux entreprises de tokeniser des instruments financiers, tels que des titres de créance, ainsi que d’automatiser des processus coûteux.

Le Dusk Network utilise un nouveau type de système de validation des transactions, autre que la preuve de travail, pour approuver les transactions d’instruments financiers. C’est ce qu’on appelle la preuve d’offre aveugle. L’objectif est de permettre le règlement des transactions dans les 15 secondes suivant leur lancement.

Plus important encore, il permet aux contrats intelligents d’être traités sur une base privée, c’est-à-dire en utilisant la technologie du grand livre distribué (DLT) – c’est-à-dire la technologie blockchain – mais en gardant les détails secrets entre les parties. La plupart des technologies blockchain sont basées sur le fait que tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Les transactions DLT de Dusk Network sont traitées rapidement sur la blockchain et préservent la confidentialité des détails des utilisateurs.

Cela remplit un créneau bien nécessaire dans les transactions commerciales. Si ce réseau décolle, attendez-vous à voir la crypto DUSK augmenter considérablement au cours des prochaines années. En fait, un analyste prédit qu’avec le temps, son écosystème pourrait valoir plus de 100 milliards de dollars.

7 Cryptos inférieurs à 1 milliard de dollars : MetisDAO (METIS-USD)

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

Capitalisation boursière : 327,8 millions de dollars

L’objectif de Metis est de faciliter la création de DApps (applications décentralisées) et de DAC (entreprises autonomes décentralisées) sur sa plate-forme. Il veut aider les novices à le faire très rapidement, en termes de minutes. Il s’appelle lui-même un protocole de «couche 2», en ce sens qu’il est construit sur d’autres blockchains sous-jacentes, principalement Ethereum (CCC :ETH-USD).

La plupart de ses annonces et actualités se trouvent sur Medium.com, où il décrit ses nouvelles fonctionnalités de jalonnement et ses fonctionnalités de blockchain de métaverse. La capacité des gens à commencer à jalonner leur crypto METIS a commencé fin novembre. Cela devrait aider la crypto à bien se comporter au cours de l’année prochaine, car la fourniture de ses jetons cryptographiques est liée à des contrats de jalonnement.

Qredo (QRDO-USD)

Capitalisation boursière : 237 millions de dollars

Qredo est un réseau de blockchain basé à Londres et spécialisé dans la cryptographie. Il a été construit par des cryptographes chevronnés, des leaders de la cybersécurité et des technologues de la blockchain, selon son site Web. En conséquence, il s’attend à conclure rapidement des transactions sur une base hautement sécurisée.

Au premier trimestre 2021, Qredo a clôturé un tour de table de 11 millions de dollars, après avoir d’abord levé 2,9 millions de dollars en argent providentiel (« pré-amorçage », comme on l’appelle maintenant) au premier trimestre 2019. Au premier trimestre 2021, il a lancé le support logiciel blockchain pour les transitions utilisant Qredo dans Attache (CCC :USDT-USD) et Pièce en USD (CCC :USDC-USD).

Récemment, au troisième trimestre 2021, Qredo a levé 16 millions de dollars supplémentaires lors d’une vente privée à des investisseurs stratégiques. L’une de ses caractéristiques principales et uniques est sa capacité à sécuriser les transactions bancaires en fournissant une sécurité bancaire de niveau 1. Il permet également des stratégies de négociation sophistiquées, telles que l’accès à des pools de liquidité « inter-chaînes », la négociation de dérivés garantis et l’exécution d’échanges atomiques inter-chaînes.

Cette blockchain Qredo est maintenant en ligne depuis novembre 2020. Elle se concentre sur les investisseurs institutionnels et leurs exigences de trading de haut niveau. À mesure que son réseau et sa blockchain gagnent en crédibilité, attendez-vous à ce que les jetons Qredo décollent.

7 Cryptos inférieurs à 1 milliard de dollars : Aleph.im (ALEPH-USD)

Source : LuckyStep/ShutterStock.com

Capitalisation boursière : 86,3 millions de dollars

Il s’agit d’une application financière décentralisée (Defi) plus petite et d’un réseau blockchain qui est sur le point de décoller cette année, alors que ses applications de staking et de defi gagnent en popularité. La société affirme que son objectif principal est de «décentraliser» Internet. Pour ce faire, il permet aux « applications Web2 et Web3 de supprimer les parties centralisées de leur pile, en passant à une architecture entièrement décentralisée ».

D’un point de vue pratique, Aleph.im a un certain nombre de cas d’utilisation. Ceux-ci incluent la certification de documents, les contrats intelligents, les Dapps en temps réel (applications décentralisées), la résistance à la censure des applications sociales et l’analyse des métadonnées Know-your-client (KYC).

L’une de ses caractéristiques uniques est qu’il peut être utilisé sur de nombreux réseaux blockchain, notamment Ethereum, Polkadot, Solana (CCC :SOL-USD), Polygone (CCC :MATIC-USD) et d’autres.

Enfin, voici une chose que je trouve assez intéressante. Aleph.im est en fait une entreprise, pas un jeton blockchain. Mais vous pouvez l’acheter sur des sites de cryptographie comme s’il s’agissait d’un jeton blockchain. Donc, en fait, vous achetez une partie d’une entreprise.

Je ne sais pas encore si cela signifie que vous achetez un jeton, une action ou une participation dans un LP, ou une autre sorte de participation décentralisée à l’économie de la valeur de l’entreprise. Cela pourrait également être très risqué, car vous pourriez ne pas être propriétaire de quoi que ce soit (donc faites attention à l’acheteur ici). Je soupçonne qu’avec le temps, cela pourrait devenir plus clair, surtout si la société effectue un largage aérien de jetons ou de titres liés.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur la crypto ALEPH-USD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et Newsbreak.com dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.