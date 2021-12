7 Cryptos dans un modèle de détention alors que le marché pèse les risques

Initialement, des ambiguïtés sur l’impact à long terme de la variante omicron de Covid-19 ont ébranlé les marchés mondiaux, y compris les crypto-monnaies. Les premiers rapports suggéraient que la nouvelle souche est beaucoup plus transmissible que la variante delta, suscitant des inquiétudes quant aux mesures d’atténuation potentielles. Bien sûr, cela entraînerait des freins à l’économie internationale, ce qui ne profiterait pas aux cryptos.

Maintenant, cependant, les investisseurs se reposent un peu plus facilement alors que les experts de la santé se penchent sur les preuves disponibles. En discutant de la gravité de la variante, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), le Dr Anthony Fauci, a déclaré: « Ce n’est presque certainement pas plus grave que Delta. » De plus, Fauci a remarqué que l’omicron pourrait être moins sévère. Cela aide à la fois les actions et les cryptos à retrouver leur calme.

Alors que le récent retour a été très encourageant – après tout, plusieurs cryptos se négociaient à des seuils techniques critiques – personne ne peut dire avec certitude si nous avons atteint un creux de sentiment négatif. Bien sûr, les actions européennes semblent pour le moment écarter les craintes d’Omicron. Cependant, Fauci a mis en garde contre la surinterprétation des premières données, car la population couverte était fortement biaisée en faveur des jeunes qui sont moins susceptibles d’être hospitalisés.

Tout aussi important, les investisseurs doivent se préoccuper non seulement des risques pour la santé ici, mais également de la menace économique que pourrait représenter Omicron. Si les gouvernements mondiaux craignent la variante, alors c’est un risque légitime, quels que soient les faits. Alors que les scientifiques britanniques mettent en garde contre la transmissibilité élevée de la variante, ni les stocks ni les cryptos ne sont sortis du bois.

De retour aux États-Unis, l’UCLA Anderson Forecast a récemment réduit ses pronostics concernant les gains d’emplois et le nombre total d’emplois en Californie pour 2022. Personnellement, je ne trouve pas que les réductions de ces projections soient alarmantes. Néanmoins, les investisseurs devraient probablement se concentrer sur les réponses gouvernementales lorsqu’ils déterminent les principaux cryptos à acheter.

Au-delà de l’incertitude de l’omicron, les investisseurs devraient également tenir compte des risques géopolitiques. De toute évidence, les relations des États-Unis avec la Chine et la Russie – déjà médiocres lorsque le président Joe Biden a pris la barre – s’intensifient. Espérons que les têtes plus froides prévaudront. Pourtant, c’est quelque chose à mettre sur votre radar avant de prendre trop de paris avec des cryptos.

Cryptos à surveiller : Bitcoin (BTC)

Source : Shutterstock

De nombreux développements ont eu un impact sur le prix de référence du Bitcoin. Plus récemment, cependant, une audience entre le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis et six sociétés de monnaie virtuelle a mis de nombreux investisseurs sur la touche. Les dirigeants des entreprises présenteront un cas selon lequel des restrictions plus sévères pousseront les cryptos – et leurs entreprises associées – loin des frontières américaines et entre les mains d’autres pays.

À mon avis, je trouve cette thèse ironique. Si les cryptos représentent un écosystème vraiment décentralisé, les restrictions gouvernementales qui ne sont pas une répression massive de l’accès à Internet ne devraient pas vraiment avoir d’importance. En faisant appel au gouvernement américain, ces sociétés de cryptographie admettent indirectement que les économies décentralisées dépendent toujours de la tolérance et du consentement des autorités centralisées. L’ensemble du problème semble contredire l’esprit de la blockchain sous-jacente.

Néanmoins, tôt le matin avant l’audience du Congrès, Bitcoin a de nouveau plongé. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à environ 50 000 $. Je considère cela comme un signe que les investisseurs doivent rester vigilants, sinon pour la menace omicron, que pour les autres risques géopolitiques et économiques affectant la crypto-monnaie aujourd’hui.

Pour faire court, Bitcoin joue avec le feu. Regardez la moyenne mobile sur 200 jours à environ 46 500 $. Des baisses prolongées en dessous de ce niveau pourraient causer des problèmes.

Ethereum (ETH)

Source : obturateur

Comme le savent les partisans des cryptos, Ethereum représente l’épine dorsale des applications blockchain. Parcourez un certain nombre de projets décentralisés et il y a de fortes chances que vous trouviez sur le livre blanc qu’ils sont basés sur le protocole Ethereum. Cet avantage fondamental a également donné à la pièce ETH une plus grande stabilité pendant les épisodes de volatilité.

Les chiffres disent tout. Comme je viens de le mentionner, BTC se négocie autour de 50 000 $. Il y a environ un mois, il tentait d’atteindre le niveau de 70 000 $, ce qui représente une baisse d’environ 28 %. Dans le cas d’Ethereum, l’ETH atteignait 5 000 $ mais a raté la cible. Actuellement, il se négocie à environ 4 400 $, soit une perte approximative de 12 %.

Bien sûr, si vous deviez subir une perte, 12% sonne beaucoup mieux que 28%.

De plus, le graphique d’Ethereum semble plus encourageant, la pièce sous-jacente chevauchant la moyenne mobile de 50 jours plutôt que d’être en dessous comme Bitcoin. Pourtant, les investisseurs doivent être prudents. Tout au long de cette année, ETH – et d’autres cryptos également – ont largement présenté des trajectoires directionnelles. Ce truc de côté met un profil mal à l’aise sur Ethereum, donc une gestion prudente de l’argent est justifiée.

Cryptos à surveiller : Binance Coin (BNB)

Source : Robert Paternoster / Shutterstock.com

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Binance Coin a été l’un des cryptos majeurs les plus performants de 2021. Depuis le début de l’année (YTD), BNB a gagné plus de 1 400 % au petit matin du 8 décembre. Lié à l’échange de crypto-monnaie du même nom – la plus grande plate-forme de ce type en termes de volume de transactions quotidien par CoinMarketCap – il y a lieu de penser que BNB pourrait être l’un des investissements crypto les plus sûrs.

Maintenant, lorsque l’on caractérise quoi que ce soit dans l’espace de la monnaie virtuelle, tout est relatif. Certes, «plus sûr» est à peu près aussi relatif que possible. Rien à propos des cryptos n’est particulièrement encourageant si vous êtes, par exemple, un investisseur d’achat et de conservation qui aime les actions de premier ordre. Les investisseurs doivent faire preuve de la même prudence avec BNB qu’ils le feraient avec tout autre actif numérique risqué.

Néanmoins, en acquérant BNB, vous participez indirectement à la composante vente de billets de l’industrie des paris cryptographiques plutôt que de parier sur l’équipe qui gagnera. Par coïncidence, Binance a également un graphique beaucoup plus solide que les cryptos concurrents.

Dans le même temps, si des développements extérieurs éliminent Bitcoin, je ne suis pas sûr que Binance Coin puisse tenir le coup. Par conséquent, les investisseurs conservateurs voudront peut-être attendre des nouvelles avant de passer une commande.

Solana (SOL)

Source : Shutterstock

L’un des cryptos les plus difficiles à naviguer, Solana a été en déchirure absolue cette année. Même avec le récent recul, vous devez réaliser que les pièces individuelles se vendaient entre 1,50 $ et 1,60 $ au début de 2021. Avec un prix au moment de la rédaction supérieur à 190 $, vous pouvez facilement faire vos propres calculs concernant la rentabilité ici.

Mais maintenant vient le plus dur : que faites-vous de Solana maintenant qu’elle a déjà amassé un énorme flux de richesses ? D’après la façon dont les pièces de monnaie – ou même les actions de meme – ont réagi après leur grand boom, le futur récit ne semble pas si attrayant.

La chose à propos de Solana est que, fondamentalement, c’est l’une des initiatives de blockchain les plus utiles. En promouvant son protocole de preuve d’historique, Solana facilite une plus grande sécurité dans les confirmations transactionnelles. Avant cette crypto, les contributeurs du réseau blockchain exploitaient en fonction des occurrences d’activité et pas nécessairement du moment où elles se produisaient. Fondamentalement, la technologie sous-jacente à SOL imprègne la blockchain d’un profil de sécurité multidimensionnel.

Mais est-ce important pour les investisseurs ? Récemment, SOL est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours et a prolongé les pertes pour plusieurs sessions. Comme pour les autres cryptos, je garderais les yeux rivés sur l’actualité.

Cryptos à surveiller : Cardano (ADA)

Source : Grey82 / Shutterstock.com

Mesuré sur une base annuelle, Cardano reste l’un des plus performants parmi les cryptos, générant un rendement de plus de 690%. Mais de plus en plus, c’est là que se termine la bonne nouvelle. Par rapport au premier semestre, l’ADA est en baisse de plus de 11 %. Plus inquiétant encore, contre le mois précédent, la pièce a perdu environ 34%. Contrairement à d’autres actifs numériques, il n’y a pas non plus beaucoup de dynamiques positives à court terme à enthousiasmer.

Au cours des cinq derniers jours, par exemple, Cardano a perdu une bonne partie de sa valeur marchande. De nombreux analystes techniques optimistes espéraient qu’ADA maintiendrait la ligne de support de 2 $ qu’elle a établie à la fin de l’été. Malheureusement, la pièce a glissé en dessous de ce niveau clé un jour après la session de la mi-novembre. Depuis lors, il n’est jamais sorti de l’étau baissier.

Avant ces événements, de nombreux partisans étaient optimistes quant au fait que son utilité – Cardano est essentiellement un pionnier du protocole de preuve de participation – contribuerait à renforcer le sentiment commercial. Cela pourrait apparaître sur la table à un moment donné. Mais pour le moment, les ours ont le contrôle.

Les contradicteurs pourraient considérer cela comme une remise, mais je grignoterais très prudemment. Avec des cryptos volant dans un circuit d’attente, vous voudrez peut-être attendre plus de confirmation.

XRP (XRP)

Source : Shutterstock

L’ambiguïté réglementaire est l’une des plus grandes préoccupations concernant les cryptos. Exaspérantes et pourtant malheureusement compréhensibles en raison du caractère tardif de l’action gouvernementale, les transactions liées à la cryptographie sont plus ou moins traitées comme des valeurs mobilières à des fins fiscales. Mais qu’il s’agisse réellement de valeurs mobilières est au cœur du procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Laboratoires d’ondulation.

Pour résumer une histoire très longue et compliquée, la SEC allègue que Ripple a distribué des pièces XRP en tant qu’offre publique initiale (IPO) de facto. Cependant, s’il s’agissait vraiment d’une introduction en bourse, Ripple devait suivre le même processus que toute autre entreprise souhaitant lever des capitaux via le marché public doit se soumettre.

Naturellement, Ripple soutient que le XRP est une crypto-monnaie, citant des similitudes avec Bitcoin – un actif numérique dont le gouvernement ne s’inquiète pas trop (encore). Mais la fin de ce procès est une énigme. Pourtant, une théorie a émergé selon laquelle la SEC pourrait faire face à une évolution défavorable dans son cas. Cela peut conduire les deux parties à régler. Théoriquement, à ce stade, XRP aurait alors une clarté juridique, l’envoyant potentiellement « sur la lune » aux côtés du milliardaire japonais Yusaku Maezawa.

Cependant, le tableau technique a l’air très moche. Le XRP est inférieur à ses deux moyennes mobiles à 50 et 200 jours. Quiconque parie sur la théorie ci-dessus prendra un gros risque.

Cryptos à surveiller : Polkadot (DOT)

Source : Zeedign.com / Shutterstock.com

Le dernier sur cette liste de cryptos est DOT. Si vous croyez en l’approche technique de l’évaluation des marchés, vous trouverez Polkadot fascinant, que vous souhaitiez ou non participer à l’opportunité. Actuellement, la pièce est assise sur sa moyenne mobile de 200 jours, ce qui la place dans une zone de danger technique car elle est également bien inférieure à la moyenne mobile de 50 jours.

Franchement, si je considérais ce graphique comme une action aléatoire séparée de toute information ou contexte fondamental, je finirais probablement par éviter le DOT. Même si la pièce finissait par rebondir plus haut, je surveillerais où le rallye pourrait se terminer. Si cela se termine autour du niveau de 38 $, alors je serais vraiment inquiet. Cela formerait un modèle de tête et d’épaules, la première épaule se formant en septembre.

Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c’est que Polkadot est un contraste entre des fondamentaux puissants et des techniques terribles. Sur le plan des services publics, son protocole multichaîne de partitionnement open source permet aux applications blockchain de fonctionner à une plus grande portée et à une plus grande échelle. Cependant, ma principale source d’anxiété avec le DOT est que les investisseurs dans leur ensemble ne semblent pas trop s’en soucier.

En fin de compte, Polkadot peut être le réseau de blockchain le plus précieux qui soit. Mais à moins que le marché ne veuille le croire, le DOT court le risque d’une nouvelle correction.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur BTC, ETH, ADA et XRP. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.