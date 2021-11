Cela a vraiment été une année révolutionnaire pour l’investissement. Peut-être à cause du succès de r/WallStreetBets à booster GameStop (NYSE :GME) plus tôt en 2021, Wall Street a saisi le pouvoir des communautés numériques. De là, Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a pris racine, provoquant la naissance de plusieurs nouveaux cryptos. Maintenant, alors que l’année tire à sa fin, les pièces de monnaie comme DOGE ont gagné leur propre chapitre dans l’investissement. En 2022 donc, quels seront les meilleurs cryptos à surveiller ? Et pourquoi?

Pour répondre à cette question, il est important d’examiner certains des autres grands noms du monde des pièces de monnaie. Après Dogecoin, nous avons Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). Alors, cousine Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) a commencé à prendre de l’importance. Ce sont certainement des cryptos étranges dans la mesure où ils sont basés sur un mème Internet.

Et bien qu’ils ne semblent pas être des investissements traditionnels, les cryptos « bizarres » ont captivé de grandes communautés et ont généré des gains astronomiques.

Ainsi, au cours de l’année à venir, les cryptos étranges pourraient être parmi les étoiles les plus brillantes… et ils pourraient ne pas tous être connectés aux chiens. Voici sept des meilleurs cryptos à surveiller pour 2022 (et oui, tous les noms de cette liste sont réels) :

Roi Tigre (CCC :TKING-USD)

Pièce d’atout (CCC :TRUMP-USD)

Petro (CCC :RPT)

PoutineCoin (CCC :PUT-USD)

Mooncoin (CCC :LUNE-USD)

TortueCoin (CCC :TRTL-USD)

Unobtanium (CCC :UNO-USD)

Cryptos étranges à surveiller : Tiger King Coin (TKING-USD)

Il est difficile de discuter des tendances de la pandémie de Covid-19 sans évoquer Tiger King. La série documentaire à succès de Netflix est sortie au début de 2021, juste au moment où les téléspectateurs du monde entier ont été contraints de s’abriter sur place, ce qui a fait que la série est rapidement devenue une évasion. Les Américains se sont émerveillés de l’histoire de Joe Exotic, et alors que Dogecoin dominait les marchés financiers, une équipe de développeurs a vu une opportunité.

Selon son livre blanc, Tiger King Coin a été lancé en mai 2021 en tant que jeton Ethereum. Cela peut ne pas sembler réel à première vue, mais ce jeton a été approuvé par Joe Exotic et il a même été écrit dans Forbes. Le site Web d’Exotic comporte un lien stratégiquement placé vers le site Web de Tiger King Coin.

Dans le cadre de son « lancement furtif », Exotic a reçu une partie des pièces. Les investisseurs intéressés peuvent acheter Tiger King Coin sur les plateformes d’échange de crypto Bibox, Uniswap et DexTools.io ainsi qu’avec une carte de crédit ou de débit.

Si vous recherchez un investissement encore plus étrange, l’équipe derrière TKING a récemment lancé bébé tigre (CCC :TCUB-USD), classé comme la « pièce de charité officielle » d’Exotic. Avec la deuxième saison de Tiger King maintenant sur Netflix, TKING appartient définitivement à une liste de cryptos à surveiller pour 2022.

PS Sa rivale, Carole Baskin, a ensuite lancé son propre jeton pour récompenser les fans.

TrumpCoin (TRUMP-USD)

L’ancien président Donald Trump a clairement indiqué qu’il n’était pas un fan de crypto-monnaie. Il est appelé Bitcoin (CCC :BTC-USD) une « catastrophe qui nuit au dollar américain », mais son nom est toujours attaché à une crypto qui se négocie sous le symbole TRUMP.

Selon son site Web, TrumpCoin est «la première et la seule crypto-monnaie dédiée aux patriotes dans le monde». Le site souligne que le jeton a été créé « par Patriots for Patriots ». Depuis octobre 2021, la crypto est vérifiée sur l’échange décentralisé Blockspot.io. Et comme le note le site Web, le moyen le plus simple d’acheter TrumpCoin est avec Bitcoin – quelque chose que l’homme qui l’a inspiré pourrait ne pas approuver.

Bien que TrumpCoin ait stagné pendant la majeure partie de cette saison, il a culminé le 25 octobre. Le même mois, le nom TrumpCoin a commencé à faire les gros titres pour une autre raison, cependant. Il a été rapporté qu’une fausse monnaie du même nom trompait les partisans de Trump sur Telegram.

La pièce TRUMP est réelle, cependant, et peut être trouvée sur CoinMarketCap. Cependant, les investisseurs doivent noter que son site Web présente des photos de Trump, Michael Flynn et Mike Lindell. Aucune de ces personnes ne semble avoir publié de déclarations ou approuvé le TrumpCoin.

Avant une autre Maison Blanche dirigée par Trump, c’est certainement une crypto à surveiller.

Cryptos étranges à surveiller : le Petro (PTR)

Le Venezuela n’est pas un pays connu pour sa stabilité économique, mais cela ne l’a pas empêché d’essayer d’établir sa propre crypto-monnaie.

Début 2018, le président Nicolás Maduro a lancé une monnaie virtuelle avec le soutien des réserves de pétrole du pays, nommée à juste titre The Petro. L’histoire derrière elle est longue et fascinante. Le codeur vénézuélien qualifié et militant politique Gabriel Jiménez a commencé à développer la crypto pour « changer le modèle économique du régime oppressif », mais le gouvernement de Maduro a finalement saisi son projet. La promesse initiale de Maduro selon laquelle la crypto serait soutenue par les réserves de pétrole du pays a rapidement été remise en question par les résidents vénézuéliens.

En 2020, CoinTelegraph a signalé que le Petro ne pouvait toujours pas être acheté sur des échanges internationaux. En fait, il semble n’être disponible que sur quelques échanges locaux, ainsi que sur deux plates-formes émises par le gouvernement appelées Plataforma Patria et PetroApp. Les investisseurs doivent également noter que peu de temps après le lancement de Petro en 2018, le Brookings Institute a publié une étude qui a révélé que le Petro sapait non seulement d’autres crypto-monnaies, mais également des sanctions internationales. Des nouvelles plus récentes ont rapporté que le Venezuela pourrait bientôt adopter Bitcoin, une décision qui a du sens pour le pays.

Bien qu’il existe d’autres cryptos avec des noms similaires qui peuvent être achetés en dehors du Venezuela, le Petro reste un jeu nationaliste. Il appartient à une liste de cryptos à surveiller si pour aucune autre raison que son histoire est fascinante et si elle devait prendre de l’ampleur, elle pourrait servir de précédent pour d’autres économies en difficulté.

PoutineCoin (PUT-USD)

Le thème des crypto-monnaies inspiré par les leaders mondiaux se poursuit avec PoutineCoin. Selon le livre blanc de la crypto, il a été créé pour « rendre hommage au peuple et au président de la Russie ». L’équipe derrière le jeton est fière de sa flexibilité et de sa sécurité. Fait intéressant, la crypto utilise à la fois des mécanismes de consensus de preuve de travail (POW) et de preuve de participation (POS). Il a commencé comme un projet open source en 2017 et, selon son site Web, s’est rapidement transformé en une communauté. L’équipe de PutinCoin souligne également, cependant, que la crypto n’est pas un moyen de paiement officiel en Russie, et ne l’a jamais été.

Bien que l’équipe soit active sur les réseaux sociaux, le jeton n’a pas encore attiré trop d’adeptes.

Alors, que devez-vous savoir d’autre sur PoutineCoin ? D’une part, le prix de la pièce est sujet à des turbulences extrêmes, augmentant généralement aussi vite qu’il baisse. Au début de 2018, cependant, il dépassait de loin la valeur de TrumpCoin, affichant une capitalisation boursière de 8,9 millions de dollars. TrumpCoin à l’époque ne coûtait que 2,1 millions de dollars.

Rien sur le dirigeant russe n’indique qu’il soutiendrait une crypto-monnaie, même avec une telle mentalité nationaliste derrière elle. Cependant, PutinCoin reste certainement une crypto étrange à surveiller.

Cryptos étranges à surveiller : Mooncoin (MOON-USD)

Avant que la plupart des autres cryptos de cette liste n’existent, il y avait Mooncoin.

Lancée en 2013, cette crypto prétend être « plus rapide que Bitcoin et avec des frais de transaction moins élevés ». Mooncoin a également eu toute la vie jusqu’à présent. Abandonné par ses développeurs initiaux et touché par une escroquerie de grande envergure, un groupe d’investisseurs l’a ensuite sauvé. Avec des efforts renouvelés à partir de 2021, Mooncoin a connu une renaissance et une nouvelle équipe a créé des principes directeurs pour MOON.

Dans le cadre de cette renaissance, Mooncoin tente de relancer sa communauté sur les plateformes de réseaux sociaux, notamment Discord et Reddit. De plus, dans le cadre de sa feuille de route, la nouvelle équipe envisage des jetons non fongibles (NFT) ainsi que d’autres partenaires liés à l’espace.

Si cela vous semble intéressant, il existe quelques échanges décentralisés moins connus sur lesquels acheter MOON. Bien qu’il existe depuis plus longtemps, il semble que des années de stagnation aient empêché Mooncoin des échanges traditionnels.

TurtleCoin (TRTL-USD)

L’adresse Web TutleCoin.lol n’évoque pas d’images sérieuses. Cela dit, une crypto inspirée d’un mème de chien populaire non plus.

Ne vous laissez pas berner, cependant. TurtleCoin possède l’un des sites Web les plus professionnels et conviviaux de cette liste. Il possède également l’un des plus grands abonnements sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 000 abonnés sur Twitter.

Alors, qu’est-ce que TurtleCoin? Selon son site Web, il s’agit d’une crypto-monnaie décentralisée peer-to-peer. Au-delà de cela, le site Web fournit également des informations aux utilisateurs qui souhaitent s’appuyer sur ses API.

« Lorsque vous pensez à la confidentialité, à l’utilité et aux transactions à faible coût sans montrer au monde votre solde, pensez TurtleCoin », déclare un article sur son blog.

Cela souligne largement que cette étrange crypto est là pour rester – et elle peut avoir une raison de le faire.

Cryptos étranges à surveiller : Unobtanium (UNO-USD)

Si le nom de ce jeton vous semble familier, c’est probablement parce qu’il a été utilisé dans le populaire film Avatar de 2009.

Il s’avère cependant que ce n’est pas de là que vient le terme. Il remonte en fait aux années 1950, mais cette crypto a été fondée beaucoup plus récemment.

Alors, que devez-vous savoir sur Unobtanium ? Son équipe de développement annonce que son lancement a été équitable et que son réseau sous-jacent est particulièrement sécurisé. Ce qui le rend peut-être le plus intéressant, c’est son offre totale relativement faible. Au cours des 30 dernières années, l’équipe affirme que seulement 250 000 UNO seront exploités. Jusqu’à présent, un peu plus de 200 000 de ces pièces ont été extraites.

Au-delà de cela, Unobtanium est légèrement plus facile d’accès que les autres cryptos de cette liste, bien que de nombreux investisseurs ne soient pas familiarisés avec les options d’échange compatibles. Son équipe reste anonyme, son fondateur s’appelant sous le pseudonyme Blazr2. Enfin, alors qu’Unobtanium a une longue histoire en tant que crypto-monnaie de réserve de valeur, CoinMarketCap suit le faible volume de transactions quotidien pour UNO.

Avec plus de films Avatar en préparation, les investisseurs peuvent ramener cette crypto sur leurs radars. C’est une bonne raison de le garder sur votre liste de surveillance des cryptos étranges jusqu’en 2022.

Sur les crypto-monnaies à faible capitalisation et à faible volume : InvestorPlace ne publie pas régulièrement de commentaires sur les crypto-monnaies dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou dont le volume est inférieur à 100 000 $ chaque jour. C’est parce que ces « cryptos de penny » sont fréquemment le terrain de jeu pour les escrocs et les manipulateurs de marché. Lorsque nous publions un commentaire sur une cryptographie à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.



A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.