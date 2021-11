7 Cryptos gagnent aujourd’hui alors que Bitcoin et Ethereum trébuchent

Cela a été une journée intéressante pour les crypto-monnaies à tous les niveaux. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles, de la signature récente du projet de loi bipartite sur les infrastructures par le président Joe Biden à l’annonce que la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) de Chine envisage de maintenir ses restrictions cryptographiques. L’agence a exprimé très clairement sa position sur le minage de crypto, critiquant ses effets nocifs sur l’environnement et appelant Bitcoin (CCC :BTC-USD) directement. Avec des nouvelles comme celle-ci, il n’est guère surprenant que les deux noms les plus en vue de la crypto, Bitcoin et Ethereum (CCC :ETH-USD), ont vu les prix chuter aujourd’hui. Dans cet esprit, cependant, il y a beaucoup d’autres cryptos qui gagnent aujourd’hui et qui valent la peine d’être examinés.

Des jours comme celui-ci peuvent être utiles pour mettre en évidence les cryptos dont les gains peuvent souvent être éclipsés par leurs pairs plus grands. Alors, quels noms profitent d’une journée au vert ? Regardons de plus près.

7 Cryptos gagnants aujourd’hui que vous devriez regarder

avalanche (CCC :AVAX-USD). Au sommet de cette liste se trouve Avalanche, qui se négocie actuellement à 100,50 $ et continue d’augmenter. Il est en hausse de 6% pour la journée, avec des gains de 13% pour la semaine. L’équipe derrière cette crypto note ses temps de transaction rapides et son respect de l’environnement, deux facteurs qui, selon les taureaux, en font un tueur potentiel d’Ethereum.

Decentraland (CCC :MANA-USD). Il s’agit en fait d’une crypto basée sur le réseau Ethereum, pas d’un parc à thème pour les fans de DeFi. Cependant, il génère des gains qui ont certainement constitué une journée amusante pour les investisseurs. Il est en hausse de 3,6% pour la journée, mais ses gains pour la semaine de près de 30% sont plus notables.

Le bac à sable (CCC :SABLE-USD). Avec la technologie métaverse qui domine actuellement les conversations, il est logique que le jeton SAND augmente considérablement. SAND est en hausse de plus de 17% sur la journée et de 36% sur la semaine. C’est certainement l’un des cryptos qui gagnent aujourd’hui et qui mérite d’être surveillé, surtout si vous envisagez un jeu haussier sur le métavers. Il a récemment fait partie de la liste des jetons de métaverse du contributeur d’InvestorPlace, Mark Hake.

UNUS SED LEO (CCC :LEO-USD). Ce jeton s’est présenté comme « le jeton utilitaire au cœur de l’écosystème iFinex ». C’était un moteur de premier plan dans l’espace aujourd’hui, et bien qu’il ait augmenté de 2,6% au moment d’écrire ces lignes, le jeton est en baisse de plus de 8% pour la semaine.

Alitas (CCC :ALT-USD). Voici un nom dont les chiffres sont verts partout. Alitas peut s’appeler un altcoin pour plusieurs raisons. L’ALT est en hausse de près de 9 % pour la journée et de 118 % pour la semaine, mais ce mois-ci, il a augmenté de plus de 300 %. Il y a quelques mois, cela s’appelait une « percée dans la technologie de la blockchain » alors qu’il ne se négociait qu’à 11 $ par jeton. Aujourd’hui, il se négocie à plus de 41 $. Parmi les cryptos qui gagnent aujourd’hui, cela vaut vraiment la peine d’être regardé.

IoTeX (CCC :IOTX-USD). Comme son nom l’indique, ce jeton a été créé en tant que projet open source pour renforcer l’Internet des objets (IOT) via une plate-forme décentralisée. Il est en hausse de 10 % pour la journée et de 112 % pour la semaine, mais affiche des gains encore plus impressionnants pour le mois de plus de 230 %.

Jeton Huobi (CCC :HT-USD) Plateforme de trading Bitcoin Huobi mondial a lancé son jeton natif en 2018. Sa valeur dépend en partie de la réputation de la bourse, mais si les prix actuels sont une indication, les deux sont solides. Le jeton est en hausse de 3% le jour et de 2% la semaine avec des gains pour le mois à plus de 45%.

