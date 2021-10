7 cryptos que vous souhaiterez acheter en 2021 alors que Bitcoin augmente

Il existe des arguments très convaincants selon lesquels la crypto-monnaie augmentera encore plus en 2022. En bref, cela signifie que le moment est venu d’acheter. La demande globale de cryptos augmentera, faisant monter les prix pour l’ensemble du marché.

Bien que cela suggère que les prix augmenteront pour la plupart des crypto-monnaies individuelles, il y aura évidemment des gagnants et des perdants. Je vais arriver à ce que je crois séparera l’un de l’autre dans un instant. Mais d’abord, je tiens à noter que l’élan de la force la plus dominante du secteur devrait renforcer votre confiance dans les cryptos pour l’année prochaine.

je parle bien sur Bitcoin (CCC :BTC-USD), qui a atteint un sommet historique le 20 octobre lorsqu’il a approché les 67 000 $. Les prix ont chuté à des niveaux légèrement inférieurs à 59 000 $ à la suite d’une vente massive, les détenteurs ayant retiré leurs bénéfices de la table.

Cela dit, il est peu probable que la vente se poursuive. Le crypto Fear and Greed Index se situe résolument dans la fourchette de la « cupidité ». Cela suggère que l’optimisme n’a que légèrement diminué. En outre, de nombreuses grandes maisons d’investissement traditionnellement conservatrices expriment ouvertement leur optimisme envers la cryptographie. Bref, les choses s’annoncent mieux pour cette classe d’actifs.

Alors que Bitcoin ancrera certainement l’espace crypto, regardons d’autres qui valent vraiment la peine d’être achetés maintenant :

Cryptos : Cardano (ADA)

Cardano a augmenté son prix d’un énorme 1,980% au cours de la dernière année. Mais dans le même temps, Cardano est passé de 3,10 $ début septembre à 2,14 $ maintenant. Cela pourrait inquiéter certains, mais cela ne devrait pas. Cardano entre dans une nouvelle phase – l’ère Goguen – suite à la mise à jour de son contrat intelligent.

Au fur et à mesure que les mises à jour passent, les investisseurs ont peu pour les exciter immédiatement, donc les prix ADA ont baissé. Mais les investisseurs devraient être enthousiastes car Cardano est actuellement développé d’une manière que nous ne pouvons pas connaître.

La plate-forme de création d’applications de Cardano, Marlowe, permet aux non-programmeurs de créer des contrats intelligents financiers. En fait, étant donné qu’il a ajouté la fonctionnalité en septembre, il y a de fortes chances que des contrats intelligents financiers révolutionnaires soient écrits au moment où vous lisez ceci.

Ce sont les types de contrats qui vont finalement amener la crypto-monnaie au premier plan de la finance. En d’autres termes, plus la crypto est connectée aux contrats de règlement financier quotidiens utilisés des millions de fois par jour, plus l’argent y est connecté. Par conséquent, les cas d’utilisation les plus importants de Cardano, en termes de hausse de son prix, sont probablement en cours d’écriture.

Les contrats intelligents et l’utilité de Cardano dans le monde de la finance sont suffisamment convaincants. Mais l’ère Goguen de la feuille de route de l’entreprise dénote également la possibilité de créer des jetons pris en charge de manière native. Cela signifie que les utilisateurs pourront créer de nouvelles crypto-monnaies à l’aide de Cardano, ainsi que des jetons non fongibles (NFT) et des jetons fongibles.

WazirX (WRX)

La raison d’acheter WazirX est relativement simple : c’est le plus grand échange de crypto-monnaie en Inde. WRX est le jeton natif de l’échange.

L’Inde est particulièrement intéressante en tant que hotspot crypto pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le pays a une population massive. Cela ne signifie pas que tous les services et produits fonctionneront bien là-bas, mais dans le cas de la cryptographie, il existe un marché énorme dans le pays.

En fait, l’Inde abrite le plus grand nombre de détenteurs de crypto au monde. Le hic vient du fait que la Reserve Bank of India a hésité sur la légalité de la cryptographie à l’intérieur de ses frontières, affectant directement WRX.

L’interdiction de la banque centrale sur la crypto a été levée en mars. Ce n’est alors pas un hasard si WazirX est passé de 40 centimes à 4 $ entre mars et avril.

Cependant, des mois plus tard, il semblait que la légalité de la cryptographie était moins claire. Les sources n’étaient pas claires, certaines faisant référence au diktat de la banque centrale selon lequel les banques elles-mêmes étaient interdites de faciliter les transactions cryptographiques. La Cour suprême du pays a par la suite annulé cette loi.

Plus récemment, les lois fiscales décrites dans un important projet de loi sur la crypto-monnaie cherchent à faciliter une demande plus élevée. Cela devrait entraîner une augmentation de l’utilisation de la pièce WRX dans le commerce de paires de cryptos sur la plus grande bourse d’Inde.

Cryptos : Polkadot (DOT)

Les deux cryptos suivantes sur cette liste apparaissent pour la même raison : les deux agissent en tant qu’intermédiaires dans le monde de la blockchain et des contrats intelligents.

Toutes les données contenues dans une blockchain donnée sont essentiellement inutiles si elles restent non transférables et impossibles à partager. L’utilité de Polkadot est qu’il facilite le transfert de toute donnée ou actif de blockchain à blockchain.

Par conséquent, l’argument de vente global pour investir dans Polkadot est sa position en tant qu’intermédiaire relativement banal de l’ère du Web 3.0. Habillez-le pour ce qu’il est et cela semble quelque peu peu attrayant, mais c’est néanmoins très puissant.

Il existe un certain nombre de protocoles et de réseaux de transfert de données qui ont amené Internet à son niveau d’utilité actuel. Avec le Web 3.0, ces cryptos n’ont pas le grand attrait d’une pièce comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). À mon avis, c’est parce qu’ils sont difficiles à comprendre. Mais distillez Polkadot jusqu’à son essence, et vous avez un hub de données pour les actifs de la blockchain.

Polkadot s’efforce de construire son réseau de partenaires blockchain, ce qui a récemment entraîné l’incorporation de parachains dans son réseau. Les parachains permettent aux utilisateurs d’optimiser la blockchain sous-jacente plutôt que de simplement créer des applications décentralisées (dApps) à l’aide de contrats intelligents. Cela devrait conduire à un plus grand réseau à l’avenir.

Maillon de chaîne (LIEN)

Chainlink pourrait ne pas piquer votre intérêt pour le monde en évolution rapide de la cryptographie. Après tout, il se négocie à des niveaux plus proches des actions traditionnelles que des cryptos, où nous voyons des pièces comme SHIB augmenter en valeur de manière exponentielle.

Exemple concret, Chainlink s’échangeait à 12 $ il y a un an et se négocie maintenant à 29 $. Ne vous méprenez pas, ce sont d’excellents retours, mais ils ne se comparent tout simplement pas aux autres cryptos dans l’ensemble.

C’est bien, cependant, car l’utilité et la croissance régulière sont le nom du jeu pour les besoins de cet article. Ce sont des cryptos que vous souhaiterez acheter en 2021, ce qui signifie qu’ils ont une durée de vie à long terme.

L’endurance de LINK réside dans ce qu’il appelle des oracles de décentralisation. Ce sont essentiellement des unités fonctionnelles qui agissent pour transférer des données sur ou hors du réseau Chainlink vers tout autre oracle, ou nœud, au sein du réseau.

C’est analogue à ce qui se passe déjà sur Internet, mais c’est aussi l’évolution d’Internet. Les blockchains introduisent un plus grand degré de consensus dans la prise de décision. Cela est transféré dans les données sur une blockchain donnée, et Chainlink est l’intermédiaire qui rend cela possible car il augmente les connexions au sein de son réseau.

Les projets de blockchain vont et viennent. Mais Chainlink et Polkadot resteront en raison de leur utilité pour connecter des blockchains disparates et les données qu’elles contiennent.

Cryptos : Solana (SOL)

Comme le note le site Web de Solana, il s’agit « d’une blockchain décentralisée conçue pour permettre des applications évolutives et conviviales pour le monde ». Si cela ressemble beaucoup à Ethereum (CCC :ETH-USD), ce n’est pas par hasard.

Solana cherche absolument à devenir le prochain Ethereum. C’est l’une des blockchains les plus rapides au monde.

Un grand aspect du cas haussier pour Solana a à voir avec les NFT. Un coup d’oeil sur Rmodifier les conversations à ce sujet indiquent que les utilisateurs pensent qu’Ethereum a un problème de coût. Solana est bien positionnée pour profiter de cet enjeu.

Généralement, les plaintes concernant Ethereum tournent autour de ses frais de gaz. Dans le monde de la cryptographie en évolution rapide, cela est devenu particulièrement évident dans la création de NFT. En utilisant le fil mentionné précédemment comme exemple, cela signifie que Solana est une plate-forme plus attrayante pour la création de NFT 3D et de jeux NFT.

Des problèmes comme celui-ci ne manqueront pas de surgir à mesure qu’Ethereum progresse vers sa mise à jour 2.0. Mais au moment où cela se produira, Solana et d’autres pourraient éroder une partie importante de l’avance d’ETH.

Terra (LUNA)

L’attrait de Terra est qu’il est indexé sur les prix des monnaies fiduciaires relativement stables. Le projet utilise des pièces stables comme outil de traitement des paiements.

À l’heure actuelle, ses pièces stables sont indexées sur le dollar américain, le won sud-coréen, le tugrik mongol et le panier de devises des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international.

LUNA a monté en flèche dans les prix au cours de la dernière année. Il y a 12 mois, il pouvait être acheté pour moins d’un dollar. Mais il a depuis décollé et se négocie maintenant au-dessus de 40 $.

Notamment, le prix du jeton a augmenté alors même que les détenteurs de Bitcoin se sont vendus le 20 octobre. De plus, les pièces stables semblent de plus en plus attrayantes à l’horizon 2022.

Des pièces comme Shiba Inu vont continuer à surgir et à devenir des sensations du jour au lendemain, car elles offrent des rendements si massifs basés sur peu de choses fondamentalement. Mais les pièces stables comme Terra attireront plus d’attention à long terme. La raison en est que la crypto enracinée dans la réalité et liée aux monnaies fiduciaires offre quelque chose de réel.

La crypto ressemble moins à un jeu enraciné dans de vagues notions « à la lune » qu’à un véritable outil financier. Recherchez Terra (et d’autres projets stables) pour augmenter à l’avenir.

Cryptos : Chiliz (CHZ)

Chiliz n’a pas encore vraiment éclaté. Mais en tant que pièce qui agit comme une monnaie basée sur une plate-forme pour l’engagement des fans de sport, elle propose une offre unique.

Chiliz et sa société mère, Socios.com, continuent de faire des vagues dans le monde en évolution du sport et de la technologie blockchain. Le 15 octobre, les Lakers de Los Angeles ont annoncé un parrainage officiel avec Socios.com.

Cela porte à 24 le nombre d’équipes de la National Basketball Association (NBA) sur la plate-forme. Si Chiliz peut être distillé en une seule idée, c’est qu’ils aident les organisations sportives à monétiser leurs bases de fans via la blockchain.

La portée de Chiliz s’étend au-delà de la NBA. Certains des autres accords très médiatisés de la crypto ont été détaillés dans le communiqué de presse annonçant le partenariat :

« Les Lakers rejoignent un réseau de plus de 90 propriétés sportives internationales majeures sur la liste de Socios.com, qui comprend également les géants européens du football FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Valence, Manchester City, Inter Milan , Arsenal et les équipes nationales de football d’Argentine et du Portugal, ainsi qu’un certain nombre d’équipes de premier plan de la F1, de l’esport et du cricket.

Avec autant de grands noms associés à Socios.com, Chiliz a un énorme potentiel de gains en 2022 et au-delà.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

