7 cryptos qui pourraient menacer la domination DeFi d’Ethereum

Ethereum (CCC :ETH-USD) popularité croissante par rapport à Bitcoin (CCC :BTC-USD) peut être basé sur de nombreux facteurs. Mais, l’une des principales raisons pour lesquelles Ether a fait de gros progrès avec “le retournement” est due à son rôle central dans le DeFi, ou la finance décentralisée des cryptos. DeFi est rapidement devenu l’un des domaines les plus chauds de la cryptographie.

Qu’est-ce que DeFi exactement ? Le terme couvre la majeure partie des transactions de services financiers (comme le staking), qui sont accomplies de manière décentralisée par rapport au système bancaire traditionnel. Pourquoi Ethereum est-il devenu tellement plus populaire à cause de cela ? Sa blockchain est celle principalement utilisée pour les transactions DeFi. Principalement en raison de ses capacités de contrat intelligent.

L’utilisation généralisée du réseau Ethereum démontre la grande utilité de sa pièce native, Ether ou ETH. À son tour, c’est ce qui a été à l’origine de sa montée en valeur. Cela a peut-être fait un plongeon majeur lors de l’effondrement du marché de la cryptographie le mois dernier. Mais, déjà partiellement récupéré, il pourrait rebondir davantage à partir d’ici.

Cependant, ce n’est pas gravé dans le marbre que l’ETH continuera à monter en flèche grâce à la tendance DeFi. Entre les pièces natives des chaînes de blocs rivales et les autres jetons qui fonctionnent au sein de la plate-forme Ethereum, des dizaines d’autres cryptos pourraient tirer des gains beaucoup plus substantiels de la tendance.

Alors, quelles autres pièces et jetons devriez-vous garder sur votre radar ? Ces sept sont les plus importants qui viennent d’abord à l’esprit :

Cryptos : Cardano (ADA-USD)

Parmi les prétendants parmi les cryptos contestant la domination DeFi du leader actuel, on pourrait dire que Cardano est le favori. Oui, il a encore du pain sur la planche. Il doit d’abord effectuer des mises à niveau pour permettre des fonctionnalités telles que les contrats intelligents. Une fois que cela se produira, sa blockchain deviendra une alternative beaucoup plus compétitive à Ethereum.

À son tour, l’utilisation de sa plate-forme dans DeFi pourrait considérablement augmenter. Avec cette utilisation accrue, le prix de l’ADA-USD pourrait également commencer à décoller de manière importante. Pas comme s’il n’avait pas connu de gros gains jusqu’à présent en 2021. Au début de l’année, il a changé de mains pour environ 18 centimes. Même après l’effondrement de la cryptographie du mois dernier, il se négocie plus de neuf fois plus, à environ 1,66 $ au moment de la rédaction de cet article.

Cardano peut rester stable, car le marché global de la cryptographie détermine si un nouveau crash est à venir. Ou, si les montagnes russes du mois dernier n’étaient qu’une correction à court terme. Mais, si tout se passe bien à partir d’ici, cet altcoin prometteur pourrait commencer à monter plus loin. Au niveau de prix de 2 $, et à des niveaux de prix bien au-delà.

Gardez à l’esprit, cependant, que son catalyseur DeFi prendra du temps à jouer. Avec sa capitalisation boursière inférieure à celle d’Ether, il pourrait connaître une plus grande volatilité si les marchés de la cryptographie redevenaient instables. Pourtant, pour les investisseurs qui parient gros sur DeFi et la montée des pièces non-Ether, considérez ceci comme l’une de vos meilleures options.

Ankr (ANKR-USD)

Ankr peut être hébergé sur le réseau Ethereum. Avec cela, c’est un peu différent de, disons, d’autres altcoins qui exploitent leurs propres blockchains. Avec cela, il n’est probablement pas en lice pour le supplanter. Pourtant, ce jeton pourrait encore voir sa valeur augmenter de manière significative, par rapport à l’ETH-USD, à l’avenir.

Comment? S’il devient plus largement utilisé dans les transactions telles que le staking. Quel sera un facteur qui pourrait catapulter son utilisation ? La manière unique dont fonctionne la plate-forme informatique distribuée de cette crypto. Fondamentalement, la plate-forme utilise la capacité de calcul excédentaire des participants, qui en échange reçoivent ANKR-USD à titre de compensation.

Une méthode peut-être plus simple et moins coûteuse pour déployer de nouvelles chaînes de blocs, les participants DeFi peuvent choisir de l’utiliser à la place d’Ether. À son tour, cette utilisation accrue pourrait déclencher des mouvements continus à la hausse du prix du jeton ANKR-USD. Il y a un gros potentiel ici. Mais gardez à l’esprit que cela peut prendre du temps pour jouer pleinement.

Il a considérablement reculé par rapport à ses sommets établis peu de temps avant le krach de mai (de près de 20 cents à environ 10 cents). Pourtant, bien qu’il s’agisse d’un actif numérique plus petit (capitalisation boursière de seulement 700 millions de dollars), et donc très volatil, il ne faudra pas grand-chose pour susciter un regain d’intérêt.

Cryptos : Polkadot (DOT-USD)

Il existe des dizaines d’altcoins qui tentent d’atteindre le niveau ETH. Mais, beaucoup d’entre eux ont un facteur en commun. Cela pourrait être leurs tentatives pour construire une blockchain qui répond à de nombreux problèmes associés à Ethereum. Comme Mark Hake d’InvestorPlace en a discuté le 2 juin, c’est une partie importante de l’histoire ici avec Polkadot.

Polkadot construit une blockchain qui offre une sécurité et une évolutivité supérieures à celles proposées actuellement par la blockchain la plus populaire. L’appréciation de son utilité croissante se répand rapidement. Cela ressort clairement des startups DeFi, telles que l’application bancaire Actuel, intégrant l’une de ses plateformes clés (Acala) dans leurs applications respectives.

DOT-USD est un altcoin qui a décollé comme une fusée cette année, seulement pour perdre du terrain substantiel suite à la récente crise. Mais, bien qu’il ait baissé d’environ la moitié de ses sommets, il est toujours près du triple (environ 24 $) par rapport à son niveau de début d’année.

Bien qu’il soit l’un des altcoins les plus obscurs axés sur DeFi, il affiche déjà une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars. Son potentiel de gain peut être atténué par rapport à certains des plus petits cryptos répertoriés ici. Même ainsi, comme c’est un autre nom qui pourrait prendre une grande part d’Ethereum, considérez-le comme un autre à surveiller.

Maillon de chaîne (LINK-USD)

Pourquoi l’intérêt pour le LINK-USD s’est-il accéléré ces derniers temps ? Tout d’abord, répondons à la première question : qu’est-ce que Chainlink ? C’est un oracle blockchain. En termes simples, il s’agit d’une plate-forme tierce qui fournit des informations externes (hors réseau) pour les contrats intelligents.

La technologie derrière Chainlink a contribué à faire d’Ethereum le leader des contrats intelligents. Mais, sa plate-forme ne se limite pas à cette blockchain. Et c’est un facteur clé pour lequel LINK, le jeton natif de cet oracle blockchain, pourrait en bénéficier, car le monde de DeFi devient beaucoup moins centré sur l’ETH.

En théorie, si davantage de plates-formes blockchain utilisent sa technologie pour mettre à niveau leurs capacités de contrat intelligent, le prix de LINK-USD pourrait augmenter. Et, jusqu’à présent, cela a fonctionné, comme en témoigne son prix passant de 12 $ à environ 27,30 $ depuis le début de l’année. Mais, comme l’a expliqué un contributeur de Seeking Alpha en janvier, on ne sait pas comment l’utilisation accrue de la technologie de Chainlink se traduira par des prix plus élevés pour son jeton natif.

Cela peut expliquer pourquoi les investisseurs dans les cryptos n’ont pas fait une offre aussi spectaculaire qu’ils l’ont fait avec d’autres pièces/tokens. Le potentiel de gains pourrait être plus limité dans cette situation. Pourtant, avec l’importance croissante des contrats intelligents, il est toujours possible de voir une augmentation majeure des prix actuels.

Cryptos : Polygone (MATIC-USD)

Quelle est l’histoire avec Polygon? En tant de mots, il essaie de battre Ethereum à son propre jeu. Semblable aux cryptos Cardano et Polkadot, la plate-forme (anciennement connue sous le nom de Matic Network) essaie de battre la blockchain la plus utilisée en termes de vitesse, d’efficacité et de frais.

Jusqu’à présent, il semble l’écraser avec ses efforts. Les transactions utilisant sa blockchain peuvent être effectuées beaucoup plus rapidement, en utilisant moins de puissance de calcul et avec des frais moins élevés. Des dizaines de dApps (applications décentralisées) voient ses nombreux avantages.

C’est pourquoi sa pièce d’origine, MATIC-USD, a pu se remettre si rapidement des événements du mois dernier. Avec tant d’élan, cela signifie-t-il qu’une autre grande évasion est au coin de la rue ? Oui et non. Si le marché des cryptos se stabilise et que la tendance DeFi n’est même pas sur le point de ralentir, nous pourrions assister à une augmentation des prix à court terme. Pourtant, les choses pourraient encore aller dans la mauvaise direction.

Les mises à niveau à venir tant vantées d’Ethereum pourraient réduire l’attrait de cette alternative. Même si le marché des cryptos revient en mode haussier, cela pourrait être plus que suffisant pour le ramener à moins de 1 $ par action pour lequel il s’est négocié aussi récemment qu’en avril. Avancez prudemment, mais cela reste toujours un favori dans la course pour battre ETH.

Solana (SOL-USD)

Pourquoi le SOL-USD devient-il si populaire parmi les aficionados de la cryptographie ? Un seul mot : vitesse. La blockchain de cette crypto peut actuellement gérer 1 000 transactions par seconde, ce qui fait qu’Ethereum (qui ne peut traiter que 15 transactions par seconde) semble aussi rapide qu’un modem commuté. Et, ce n’est pas tout. Au fur et à mesure qu’il continue de se développer, Solana pourrait devenir plus rapide d’une ampleur encore plus grande.

Qu’est-ce qui se cache derrière la capacité de Solana à fonctionner à des vitesses aussi élevées ? Son utilisation de « preuve d’historique » plutôt que de « preuve d’enjeu » ou de « preuve de travail » dans les transactions. Avec cette innovation, il pourrait être sur le point de prendre le manteau d’Ethereum, de la même manière qu’Ethereum a pris le manteau de Bitcoin.

Mais, avant de vous précipiter et de l’acheter, tenez compte des récents conseils de Luke Lango d’InvestorPlace sur la façon d’aborder Solana. Comme Lango l’a récemment expliqué, les avantages technologiques de Solana lui permettent de rejoindre les rangs des pièces établies. En d’autres termes, devenez le « tueur d’Ethereum » ultime.

Mais cela ne garantit pas qu’il verra une adoption généralisée. Jusqu’à ce que cette crypto gagne une masse critique, il est peut-être trop tôt pour dire que sa blockchain deviendra le nouveau leader et que son prix augmentera considérablement par rapport aux prix actuels.

Cryptos : UniSwap (UNI-USD)

UNI-USD est le jeton de gouvernance d’UniSwap, un échange crypto décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Où le jeton entre-t-il en jeu ? Il est utilisé pour inciter les participants à fournir des liquidités (en substance, servir de teneurs de marché). Alors que les dApps ont gagné en popularité, le prix du jeton d’Uniswap a également augmenté.

Se négociant pour aussi peu que 42 cents après ses débuts à l’automne dernier, les prix sont devenus paraboliques plus tôt cette année, lors de la ruée folle vers tout ce qui concerne les cryptos. Atteignant des prix proches de 45 $, il a également connu une volatilité importante lors de l’effondrement du marché de la crypto à la mi-mai. Tombant brièvement sous les 20 $, il est partiellement récupéré. Alors, qu’est-ce qui pourrait aider UNI-USD non seulement à revenir à ses sommets passés, mais aussi à atteindre des niveaux de prix encore plus élevés ?

Alors que la tendance à la décentralisation se poursuit et que les dApps telles que UniSwap continuent de décoller, une utilisation accrue du jeton pourrait signifier des prix plus élevés. Ajoutez les contraintes d’approvisionnement intégrées (offre initiale de 1 milliard, pour augmenter de 2% par an à l’avenir), et il pourrait y avoir une voie pour que sa valeur augmente rapidement dans les années à venir.

Même ainsi, étant donné qu’il n’en est qu’à ses débuts, cela peut signifier un plus grand niveau de volatilité. Mais, à mesure que la sphère blockchain devient de plus en plus sophistiquée, ce jeton offre un fort potentiel de gains ainsi que son risque élevé.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.