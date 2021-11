7 cryptos qui pourraient se déplacer 10 fois plus haut en fonction des catalyseurs récents

Je voulais explorer par moi-même sept cryptos qui pourraient augmenter de 10 fois plus au cours de la prochaine année. J’aime écrire des articles ici pour InvestorPlace où j’explore les investissements potentiels pour moi-même. Cela a l’avantage supplémentaire de m’obliger à faire preuve de diligence raisonnable sur ces cryptos.

Ces cryptos sont hautement spéculatifs. Mais ils semblent tous avoir un trait commun : des capitalisations boursières très faibles, avec des capitalisations boursières moyennes inférieures à 2 milliards de dollars. Bien sûr, rien ne garantit que leurs capitalisations boursières pourraient augmenter à partir d’ici. Mais au moins avec ces cryptos, il y a le potentiel de monter en flèche si l’intérêt pour eux prend racine.

Et, comme toujours, gardez à l’esprit que ces cryptos sont hautement spéculatifs. Vous pourriez très facilement perdre la plupart ou la totalité de votre investissement.

De plus, ces cryptos ne sont pas faciles à acquérir. Il s’avère que la plupart d’entre eux ne peuvent être achetés qu’en utilisant une autre crypto-monnaie comme moyen d’échange. Je décrirai pour chacun d’entre eux sur quel échange vous pouvez les acheter et comment procéder à l’achat.

Par exemple, aucun d’entre eux n’est disponible sur Coinbase Global (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). La plupart sont disponibles sur Binance États-Unis, mais tous ne peuvent pas être achetés là-bas. Et même s’ils le sont, vous devrez généralement acheter un stablecoin comme Attache (CCC :USDT-USD) premier. Vous devrez probablement utiliser l’USDT pour effectuer un échange afin d’obtenir l’un de ces cryptos.

Voici la liste :

Commerçant Joe (CCC :JOE-USD)

Rampe (CCC :RAMPE-USD)

Pont Mutuelle (CCC :IMC-USD)

Decentraland (CCC :MANA-USD)

Floki Inu (CCC :FLOKI-USD)

Jeton de droits de réserve (CCC :RSR-USD)

ICX (CCC :ICNE-USD)

De plus, en bonus à la fin de l’article, je discute d’un ou deux finalistes – plusieurs cryptos qui ne sont pas encore publics ou qui ont peut-être récemment terminé une ICO (offre initiale de pièces).

Plongeons-nous et regardons-les.

Cryptos qui pourraient 10x : Trader Joe (JOE-USD)

Source : Shutterstock

Capitalisation boursière: 350 millions de dollars

Trader Joe est le plus grand avalanche (CCC :AVAL-USD) basé sur les échanges commerciaux et les prêts, tels que mesurés par TVL (Total Value Locked), selon Cointelegraph. L’entreprise espère également développer de futurs produits Defi (finance décentralisée), selon un premier article de l’entreprise dans Medium.

Par exemple, la société vient d’annoncer fin octobre la sortie d’un nouveau site appelé Banker Joe. Il s’agit d’une plateforme de prêt et d’emprunt, alimentée par Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD) logiciel blockchain.

Trader Joe a l’intention de lancer de nouveaux produits, y compris un échange d’options cryptographiques. Le jeton Trader Joe représente la valeur de l’entreprise sous-jacente et devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine année à mesure que le niveau de négociation et d’activité sur ses sites augmente.

Rampe (RAMP-USD)

Source : Shutterstock

Capitalisation boursière: 115 millions de dollars

Ramp est une blockchain décentralisée au Royaume-Uni qui aide les utilisateurs à placer leur crypto non-Ethereum sur des plates-formes basées sur Ethereum. Dans son essence, Ramp est une application Defi (finance décentralisée).

RAMP DeFi permet au capital mis en jeu des blockchains de jalonnement non-ERC-20 d’être garantis dans un stablecoin connu sous le nom de rUSD. rUSD est disponible et utilisé sur la blockchain Ethereum.

Les détenteurs de rUSD et eUSD peuvent échanger, prêter ou emprunter les deux tokens sur le site Ramp Defi. Ils peuvent créer des liquidités pour les utilisateurs dont le capital est bloqué dans des accords de jalonnement.

Récemment, la société a levé 10,1 millions de dollars pour contribuer à son adoption. De plus, la crypto a l’intention d’ajouter de nouvelles extensions de chaîne, de permettre la frappe de rUSD en permettant aux gens d’emprunter des rUSD afin de gagner des rendements élevés sur le réseau Ethereum. À mesure que la popularité de cette crypto augmente, attendez-vous à ce que la crypto décolle au cours de la prochaine année.

Cryptos qui pourraient 10x : Bridge Mutual (BMI-USD)

Source : Najmi Arif/ShutterStock.com

Capitalisation boursière: 33 millions de dollars

Bridge Mutual est une plate-forme d’assurance décentralisée qui fournit une couverture d’assurance pour les pièces stables, les échanges centralisés et les contrats intelligents. En d’autres termes, cela garantit que le stablecoin dans lequel vous placez votre argent crypto restera réellement stable et ne plantera pas.

Il fournit également une assurance pour d’autres produits Defi, y compris l’agriculture à taux d’intérêt élevé et les produits Defi « d’échange atomique ». C’est là que vous échangez une crypto contre une autre sans utiliser de stablecoin comme Tether entre les deux.

L’une de ses principales caractéristiques est qu’elle proposera bientôt une assurance pour les Solana (CCC :SOL-USD) sur la base des produits de rendement. Comme je l’ai écrit dans un article récent, Solana est en passe de devenir la troisième plus grande crypto-monnaie. Cela en fera la seule entreprise qui assure les produits Defi basés sur Solana, en particulier avec les NFT (tokens non fongibles) et d’autres contrats Defi.

En conséquence, attendez-vous à ce que la crypto BMI-USD augmente considérablement au cours de la prochaine année alors que l’intérêt pour les produits d’assurance de Bridge Mutual décolle.

Décentralisé (MANA-USD)

Source : shutterstock.com/Piotr Swat

Capitalisation boursière: 6,5 milliards de dollars

Decentraland est un jeu de réalité virtuelle basé sur la cryptographie – ou plus exactement une plate-forme de vie virtuelle écrite sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) blockchain. Dans l’univers de Decentraland, vous pouvez acheter des terrains, des tenues, des scènes et une foule d’autres actifs virtuels à l’aide de jetons MANA. Ils peuvent également prendre de la valeur. Vous pouvez plus tard les vendre à d’autres, cela devient donc une réalité alternative. C’est un « monde détenu par les utilisateurs ».

Les jetons MANA se négocient désormais à 3,60 $ après avoir passé longtemps en dessous de 1 $. Le passage de Meta (NASDAQ:FB) à la réalité virtuelle a suscité un énorme intérêt pour cette crypto-monnaie et sa réalité associée. Récemment, le site a organisé le tout premier festival Metaverse du 21 au 24 octobre.

Tout dans Decentraland a des parcelles de TERRAIN. Certaines parcelles ont également des communautés thématiques ou des Quartiers. Ils ont des intérêts et des usages communs.

Decentraland est toujours en développement actif et est en constante évolution. La valeur des jetons MANA reflète l’intérêt et la popularité croissants du monde virtuel Decentraland.

Cryptos qui pourraient 10x : Floki Inu (FLOKI-USD)

Source : Projet Zie / Shutterstock.com

Capitalisation boursière: 1,519 milliard de dollars

Floki Inu est une pièce de monnaie, le long des lignes de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et Shibu Inu (CCC :SHIB-USD). Cela a commencé comme une blague basée sur le chien Shiba d’Elon Musk, qu’il a nommé Floki. Il a créé un monde crypto virtuel, une université, et développe un jeu basé sur une réalité alternative.

Les bailleurs de fonds ont récemment offert aux utilisateurs un aperçu de son prochain jeu de métaverse basé sur NFT. Le nom du jeu est Vahalla. Elon Musk est annoncé comme l’un des personnages du jeu.

Les partisans de Floki mèneront une campagne de marketing télévisé à partir de la première semaine de décembre et jusqu’à Noël. L’idée est d’amener les gens à acheter des jetons Floki tout comme Dogecoin est devenu populaire dans l’esprit du public. Effectivement est maintenant utilisé comme moyen de paiement, comme je l’ai écrit récemment.

Recherchez la cryptographie Floki Inu à mesure que les campagnes de marketing en cours de l’entreprise prennent racine.

Jeton de droits de réserve (RSR-USD)

Source : Shutterstock

Capitalisation boursière: 448 millions de dollars

Le jeton des droits de réserve est la devise d’arbitrage qui prend en charge la valeur d’une pièce sœur stable appelée le Jeton de réserve (CCC :RSV-USD). Contrairement à Reserve stablecoin, le token Reserve Rights est volatile et sa fonction est de maintenir le RSV stable.

La raison en est que Reserve stablecoins dispose d’un panier de crypto-monnaies qui les soutient et est géré par des contrats intelligents. Le jeton RSR est donc un véhicule d’investissement pour maintenir les devises du pool RSV stables grâce à des injections et des suppressions. De plus, les jetons de droits de réserve sont émis et vendus lorsque le RSV stablecoin perd sa parité avec le dollar américain.

Selon Coinmarketcap, cela offre une opportunité d’arbitrage pour les détenteurs de jetons RSR. Les arbitres peuvent bénéficier de ce mécanisme lorsque le RSV se négocie au-dessus de 1 $, en achetant du RSV à 1 $ du contrat intelligent de réserve à l’aide de RSR. Ils peuvent ensuite le vendre au prix actuel du marché pour compenser la différence en tant que profit.

Cette option n’est disponible que pour les détenteurs de RSR. C’est actuellement l’un des principaux moteurs de la détention de jetons RSR.

Cryptos qui pourraient 10x : ICX (ICON-USD)

Source : Shutterstock

Capitalisation boursière: 1,4 milliard de dollars

ICX est un réseau sud-coréen de blockchain décentralisé axé sur l’interopérabilité. Il s’agit d’un protocole blockchain à usage général basé sur la crypto-monnaie native ICX qui peut exécuter des contrats intelligents et d’autres Dapps (applications décentralisées). Le réseau ICON utilise un moteur de blockchain propriétaire appelé « loopchain » qui peut traiter des centaines de transactions par seconde.

L’objectif fondateur d’ICON était de « assurer l’intégrité et la transparence des données entre les institutions et les entreprises ». La société a débuté en 2017 en Corée du Sud et utilise la cryptographie ICX pour symboliser la valeur de son réseau de blockchain ICON.

En effet, il s’agit d’un jeu sur l’adoption par la Corée du Sud de la technologie blockchain. Attendez-vous à ce que la cryptographie évolue considérablement au fur et à mesure que les applications de blockchain basées sur ICON s’implantent dans ce pays.

7 Cryptos qui peuvent 10: Résumé et bonus

J’ai mentionné qu’il y aurait quelques bonus de choix de crypto qui ne sont pas encore publics ou nouvellement publics.

L’un d’eux est Défi du portail. Il n’est pas encore public mais pourrait potentiellement bientôt avoir une ICO. Il a récemment été soutenu par un certain nombre de sociétés de capital-risque crypto bien financées, y compris la célèbre Coinbase Ventures. Portal Defi propose un portefeuille et une application Bitcoin Defi (finance décentralisée) et propose un échange de «couche 2» (avec des capacités de contrat intelligent améliorées).

Un autre projet à surveiller est Ardana (CCC :DANA-USD), qui est récemment devenu public. C’est un Cardana (CCC :ADA-USD) basé sur le hub Defi offrant un stablecoin en USD et dans d’autres grandes devises. Son ICO non américaine a récemment pris fin, mais la crypto ne semble pas encore se négocier publiquement.

Une fois que c’est fait, cela pourrait valoir la peine d’enquêter davantage. Cependant, en tant que stablecoin, vous devez savoir qu’il peut ne pas augmenter de manière significative. Cependant, je mets en évidence cette crypto au cas où elle aurait des cryptos dérivées ou au cas où la crypto réelle qui devient publique n’est pas un stablecoin.

A la date de publication, Mark R. Hake détenait une position LONGUE sur FLOKI-USD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.