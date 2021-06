7 cryptos spéculatives à éviter alors que l’accent se porte sur les pièces à haute utilité

Après l’effondrement du mois dernier, qu’est-ce qui attend le marché des crypto-monnaies ? Pièces à haute utilité telles que Cardano (CCC :ADA-USD) et Polygone (CCC :MATIC-USD) ont montré plus de résilience au détriment des pièces établies, comme Bitcoin (CCC :BTC-USD), et Ethereum (CCC :ETH-USD). Et, pour des pièces plus spéculatives ? Ils ont également tenté de récupérer.

Mais, alors que la poussière continue de retomber, leurs perspectives pourraient s’affaiblir. Un facteur important dans la montée en puissance de ces noms jusqu’à la correction était dû au fait que la communauté des « actions mèmes » pivotait vers la classe d’actifs numériques. Pourtant, comme on l’a vu ces derniers jours, cette énergie est revenue aux « actions mèmes ».

Sans cette énergie, il sera difficile pour les altcoins de moindre utilité de faire leur retour. Pire encore, alors que de plus en plus de taureaux crypto les plus impétueux « HODLING » sur leurs pièces réalisent maintenant que les temps de boom sont terminés, un exode supplémentaire des investisseurs pourrait être au coin de la rue.

En bref, de nombreuses crypto-monnaies, toujours en baisse par rapport à leurs sommets, pourraient finir par abandonner une plus grande partie de leurs gains de 2021. Alors, quelles pièces devriez-vous éviter pour éviter de nouvelles pertes ? Ces sept, un mélange de « memecoins » ainsi que de cryptos avec des niveaux d’utilité modérés, sont parmi les meilleurs noms à éviter :

Jeton BitTorrent (CCC :BTT-USD)

Dogecoin (CCC :DOGE-USD)

Ethereum Classique (CCC :ETC-USD)

MonaCoin (CCC :MONA-USD)

Kishu Inu (CCC :KISHU-USD)

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD)

Lumens stellaires (CCC :XLM-USD)

Cryptos spéculatifs : jeton BitTorrent (BTT-USD)



Comme je l’ai dit en mai, BTT-USD est fondamentalement le “memecoin” qui n’a jamais pris. Compte tenu de son nom familier et de son association avec le site de partage de fichiers populaire mais controversé, j’ai été surpris qu’il ne devienne pas le prochain Dogecoin.

Certes, il n’a jamais reçu de gros coup de pouce que Dogecoin et d’autres “memecoin” ont reçu, au cours de leurs épopées de courte durée. Contrairement à Doge, BitTorrent Token n’a jamais eu de milliardaire célèbre dans son coin, comme Elon Musk ou Mark Cuban.

De janvier à début avril, il a eu une bonne dose d’énergie spéculative derrière lui. Les prix ont augmenté de plus de quarante fois au cours de cette période. Mais, après avoir atteint des prix d’un peu plus d’un centime, au cours des deux derniers mois environ, il a connu une chute importante, perdant environ 70% de sa valeur. Et, il y a de fortes chances qu’il connaisse une érosion supplémentaire de la valeur.

Avec sa facilité d’utilisation limitée, il gagne peu de la mégatendance DeFi. Ajoutez à cela la grande perte d’enthousiasme des investisseurs, et cela semble être l’un des cryptos spéculatifs prêts à abandonner encore plus ses gains récents. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour un rallye de plus. Mais, à moins de toute approbation de Musk / Cuban, ou d’informations faisant état de mises à niveau qui le rendent plus compatible avec DeFi, ne vous attendez pas à ce qu’il enflamme le monde de si tôt.

Dogecoin (DOGE-USD)

Vous ne pouvez pas parler de memecoins sans discuter du meilleur doge de l’espace. Dogecoin a peut-être commencé comme une blague. Mais, comme vous le savez probablement très bien, cette année, il a réalisé de sérieux bénéfices commerciaux pour ceux qui sont entrés avant son pic.

Pourtant, pour ceux qui sont entrés trop tard? Cela n’a pas vraiment été un bon moment. Surtout pour les investisseurs qui ont acheté juste avant l’apparition d’Elon Musk le 8 mai sur Saturday Night Live, lorsqu’il a franchement qualifié la pièce (qu’il avait vanté en ligne) de « cohue ».

Cela a marqué le début de la fin de son rallye incontrôlable, qui l’a porté à près de 12 000% de janvier à mai. Certes, le memecoin a relativement bien résisté au maelström du marché de la cryptographie qui s’est produit quelques semaines seulement après l’apparition de SNL. Sa résilience pourrait se poursuivre, avec ses débuts commerciaux sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE).

Pourtant, bien qu’il résiste bien en ce moment, ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques mois, notamment en raison de l’utilité minimale de cette pièce. Bien sûr, si des boosters comme Musk font plus que simplement en parler et investissent de sérieux efforts/argent dans son développement, cela pourrait « s’améliorer ». Mais, jusqu’à ce que nous voyions cela commencer, attendez-vous à ce qu’il finisse par redescendre vers ses niveaux de prix d’avant le battage médiatique.

Cryptos spéculatifs : Ethereum Classic (ETC-USD)

L’ETC-USD, à ne pas confondre avec l’ETH-USD, a récemment suscité une augmentation de l’intérêt des investisseurs. Quelle est l’histoire avec Ethereum Classic ? Et quelle est sa relation avec la pièce la plus précieuse portant un nom similaire ?

Bonne question. Ethereum Classic était la pièce native d’origine de la blockchain Ethereum. Mais, à la suite d’un incident de piratage en 2016, il y a eu un schisme dans la communauté de cette crypto. En conséquence, Ether, ou ETH, s’est séparé et le reste appartient à l’histoire.

Après quelques années de performances médiocres, la marée montante d’Ether a cette année monté son bateau. Les spéculateurs sont intervenus, espérant qu’il y aurait une augmentation similaire de la valeur. Et, jusqu’en mai, il l’a fait, s’élevant jusqu’à 22 fois sur une période de six mois. Mais, après le crash, il a perdu une quantité substantielle de sa valeur, passant d’un sommet de 176,16 $ à environ 59,07 $ aujourd’hui.

Certains peuvent penser qu’il a trouvé son étage aux prix d’aujourd’hui. Avec sa bonne quantité de fonctionnalités DeFi, cela est compréhensible. Mais, avec son utilité toujours à la traîne de l’ETH, ainsi que les dizaines d’altcoins en lice pour devenir des « tueurs d’Ethereum », celui-ci pourrait rester dans la poussière. Cela ne veut pas dire qu’il est sur le point de perdre davantage de sa valeur. Pourtant, si vous recherchez de gros gains sur les talons des investisseurs qui affluent vers des pièces à plus forte utilité, ce n’est peut-être pas votre meilleure option.

MonaCoin (MONA-USD)

MonaCoin n’a jamais vraiment fait son chemin parmi les investisseurs basés aux États-Unis. Mais, comme Brenden Rearick d’InvestorPlace l’a décomposé en avril, cet homologue japonais de Dogecoin était un autre nom de memecoin qui aurait pu faire son entrée dans le courant dominant.

Malheureusement, ce n’est pas le cas. Comme le montre son historique de prix, MONA-USD a connu une énorme montée en puissance lors du dernier engouement pour la crypto, en 2017. Mais, en 2021 ? Jusqu’à présent cette année, il s’est négocié latéralement (il se négocie à environ 1,96 $ aujourd’hui) et c’est avec la forte augmentation des entrées dans les actifs numériques.

Il a connu des niveaux de pertes relativement inférieurs lors de la fusion. Même ainsi, ne pensez pas que cela signifie qu’il s’agit d’un ensemble de crypto spéculatif qui décollera de si tôt. Bien sûr, il a été approuvé par les régulateurs pour une utilisation transactionnelle sur son marché domestique ; il a un certain degré d’utilité. Reste que cette convivialité est plutôt dans le sens de la nouveauté, comme on le voit avec Dogecoin aux États-Unis. Mais, elle est loin d’être en lice pour supplanter Ethereum lorsqu’il s’agit de transactions plus sophistiquées.

Un aficionado de crypto entreprenant, avec suffisamment de capital et de poids, pourrait théoriquement aider à en faire une force plus substantielle dans l’économie de la blockchain. Pourtant, pour l’instant, attendez-vous à ce que cela reste une crypto plus obscure, bien connue au Japon, mais largement inconnue partout ailleurs.

Cryptos spéculatifs : Kishu-Inu (KISHU-USD)

Le phénomène Dogecoin a alimenté une frénésie pour des jetons similaires sur le thème canin. Le premier à attirer l’attention a été Shiba Inu (plus ci-dessous), qui a fait ses débuts des mois avant que DOGE-USD ne devienne très populaire en dehors des cercles cryptographiques.

Mais, KISHU-USD ? Il a fait ses débuts en avril, lorsque « Doge mania » battait son plein. Au cours de ses premières semaines, il a connu une augmentation substantielle des prix, à mesure que les spéculateurs se sont accumulés. Mais dans la foulée des fortes baisses de Dogecoin, il s’est creusé, chutant de plus de 90% par rapport à son sommet historique.

Comme on le voit sur son site Web, Kishu Inu peut avoir de grandes ambitions. Pourtant, pour l’instant, l’évolution future des prix dépend probablement d’un regain d’intérêt pour la crypto la plus populaire qui l’a inspirée. Bien sûr, si nous constatons un retour de l’attention des investisseurs sur ces pièces et jetons meme ironiques, celui-ci pourrait connaître un rebond bien plus important, compte tenu de sa petite taille et de ses niveaux de liquidité inférieurs.

D’un autre côté, comme le mème global Dogecoin perd de son élan, ne vous attendez pas à ce que cela se produise. Si vous recherchez un billet de loterie memecoin, il n’y a aucun mal à jeter quelques dollars dans des aspirants Doge comme celui-ci. Gardez simplement à l’esprit que ses chances de devenir une force majeure dans l’espace blockchain sont minces ou nulles.

Shiba Inu (SHIB-USD)

SHIB-USD est peut-être mieux connu pour chevaucher les queues de Dogecoin. Mais, comme je l’ai mentionné ci-dessus avec KISHU-USD, ce jeton est antérieur de plusieurs mois à la frénésie de cette année.

Son fondateur (qui s’appelle Ryoshi) peut avoir des aspirations pour qu’il devienne un « tueur de Dogecoin ». Et avec le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, qui a retiré de la circulation une grande partie des pièces en circulation qui lui avaient été offertes, on pourrait dire que la rareté accrue pourrait à elle seule contribuer à soutenir des prix plus élevés.

Pourtant, ne comptez pas sur ces deux facteurs pour aider Shiba Inu à rebondir, après sa baisse de près de 82% par rapport à son record historique. Comme la baleine crypto Mike Novogratz l’a dit dans une récente interview, il y a de fortes chances que des memecoins comme celui-ci « manquent d’essence, puis diminuent ».

Échangeant pour une simple fraction d’un centime, cela pourrait également être joué comme un ticket de loterie crypto. C’est un pari avec de faibles chances de gagner, mais d’énormes bénéfices commerciaux s’il réussit. Tout comme avec le Kishu-Inu, considérez ceci comme quelque chose dans lequel vous n’investissez que de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais au lieu de risquer de l’argent (et de perdre du temps) sur ce pari, vous feriez peut-être mieux d’acheter certains des altcoins avec plus de substance derrière eux.

Cryptos spéculatifs : Stellar Lumens (XLM-USD)

Tout d’abord, il peut être injuste d’inclure XLM-USD dans cette liste de pièces et de jetons spéculatifs. La technologie derrière la blockchain de cette pièce (Stellar) a un grand potentiel.

Offrant un moyen moins cher et plus rapide d’envoyer de l’argent à l’étranger, Stellar Lumens pourrait s’avérer être un outil inestimable dans une économie mondialisée. Pourtant, semblable à Ondulation XRP (CCC :XRP-USD), ses capacités plus limitées par rapport aux altcoins plus généraux peuvent limiter le potentiel de Stellar Lumens à voir une augmentation substantielle de la valeur au fil du temps.

Le problème principal? Le réseau Stellar exige que les utilisateurs détiennent une petite quantité de la pièce. Mais avec la facilité d’utilisation des pièces stables (soutenues par fiat) sur son réseau, même si cette plate-forme de transfert de fonds devient populaire, l’augmentation possible de la demande pour sa pièce native pourrait être plus limitée que les spéculateurs ne le pensent.

Après avoir chuté de plus de 50 % depuis mai, le XLM-USD devrait continuer à languir, par opposition à une reprise même partielle. Si des nouvelles de mises à niveau surviennent, cela pourrait déclencher un rebond. Mais jusqu’à ce qu’il y ait des signes qu’il fonctionne pour rivaliser avec les dizaines de « tueurs d’Ethereum » essayant de saisir leur part du marché DeFi, ne pariez pas gros que celui-ci se dirige également « vers la lune ».

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.