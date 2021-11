7 Cryptos traités près de coups fatals qui ressuscitent d’entre les morts

De retour au cours de la première quinzaine d’avril de cette année lorsque Bitcoin (CCC :BTC-USD) se dirigeait petit à petit vers des hauteurs sans précédent, il a atteint le sommet – seulement pour subir une chute abrupte. Après un rallye rapide à la hausse, BTC a de nouveau chuté, cette fois plus sévèrement, envoyant un signal de panique aux autres crypto-monnaies. Alors que les valorisations sectorielles ne montraient aucun signe d’arrêt des dégâts, un sentiment de malaise planait sur les investisseurs rationnels de cryptos.

Maintenant, j’ai vu le rationnel parce que les gens qui s’accrochent à la vie (HODL) vont se frayer un chemin vers les pertes – c’est une donnée. Cependant, s’appuyer sur ce sentiment pour des conseils objectifs pour les cryptos est erroné pour des raisons évidentes. Vous pourriez tout aussi bien mettre la boussole plein nord, qu’elle pointe vraiment vers le nord ou non.

D’un autre côté, les investisseurs ordinaires – ceux qui ne pensent pas qu’il est normal de conserver des pertes importantes à deux chiffres – préfèrent une certaine logique dans leurs stratégies. Malheureusement, lorsque juillet est arrivé, la plupart des cryptos semblaient être dans une situation désespérée. Après avoir franchi le seuil de 60 000 $, Bitcoin est brièvement passé en dessous du niveau de 30 000 $, ce qui a apparemment réconforté les acteurs du marché. À partir de là, BTC est monté en flèche, envoyant des cryptos laissés pour morts dans une frénésie.

Alors que l’essentiel de l’attention était porté sur Bitcoin en raison de son statut de leader de l’industrie, les contradicteurs audacieux se sont plutôt concentrés sur les cryptos ou les altcoins alternatifs. Le nombre d’actifs numériques basés sur la blockchain suivis sur CoinMarketCap dépasse maintenant la barre des 14 000. Cela signifie qu’il existe de nombreuses opportunités pour les investisseurs de réaliser une rentabilité ridicule, voire même bouleversante. Cela m’est arrivé, donc je le saurais personnellement.

Mais les altcoins les plus remarquables sont ceux qui semblaient vraiment être à la porte de la mort, seulement pour profiter d’un moment de phénix qui renaît de ses cendres. Même si je ne vais pas dire que la foudre frappera deux fois, ce sont les cryptos qui ont une seconde chance – et qui en profitent au maximum :

XRP (CCC :XRP-USD)

Pois (CCC :DOT-USD)

Solana (CCC :SOL-USD)

Terre (CCC :LUNA-USD)

Polygone (CCC :MATIC-USD)

Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD)

Pièce Crypto.com (CCC :CRO-USD)

Avant de devenir trop à l’aise avec la thèse perma-bull pour les cryptos, vous devez réaliser qu’une phase de marché baissier arrivera sûrement. Quand c’est le cas, cela pourrait être la mère de toutes les encres rouges, car les gens afflueront initialement sur la base de la réponse pavlovienne antérieure de toujours acheter les trempettes, pour être rejetés cette fois-ci. Gardez cela à l’esprit avant d’enchérir sur le marché.

Cryptos de retour d’entre les morts : XRP (XRP)

Si nous parlons de cryptos qui ont subi une expérience de mort imminente pour revenir en rugissant, nous ne pouvons pas ne pas parler de XRP, peut-être l’actif numérique le plus controversé. Laboratoires d’ondulation en tant qu’architecte, XRP est entré dans la mêlée pour fournir une utilité aux technologies blockchain ; à savoir, un système de paiement à faible coût et ultra-rapide qui pourrait théoriquement concurrencer les virements bancaires traditionnels.

Malheureusement, l’actif a attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission, qui a allégué dans un procès que le XRP était un titre déguisé en crypto-monnaie. Personnellement, je pense que le plus gros problème est de savoir si XRP est ou non un protocole centralisé par opposition à un protocole décentralisé. Principalement, sans la possibilité pour les mineurs publics d’exploiter le XRP et de contrôler ainsi de manière décentralisée et distribuée les mécanismes d’approvisionnement de la pièce, la SEC peut avoir raison.

Soyons clairs à 100 % : je ne suis pas avocat et je n’ai aucune idée de la façon dont les tribunaux se prononceront sur cette affaire en cours. Cependant, il est sûr de dire que le XRP est monté en flèche lorsque tout ce qui concerne les cryptos a semblé toucher le fond dans la seconde moitié de juillet.

Mais peut-il maintenir l’élan. Je vais vous dire ceci : la structure technique de XRP est bien meilleure maintenant qu’elle ne l’était il y a des mois.

Polkadot (POINT)

Souvent étiqueté le Ethereum (CCC :ETH-USD) tueur, Polkadot a suscité un énorme battage médiatique au sein de la communauté blockchain en 2020. De plus, ce sentiment a considérablement augmenté – cette fois attirant le grand public – au début de 2021. Alors que tant de cryptos font allusion au potentiel de rentabilité de ses bailleurs de fonds, Polkadot fait partie d’un nouveau génération d’actifs numériques, en mettant l’accent sur l’utilité et la praticité.

Selon CoinMarketCap, « Polkadot est un réseau multichaîne fragmenté, ce qui signifie qu’il peut traiter de nombreuses transactions sur plusieurs chaînes en parallèle (« parachaines »). Cette puissance de traitement parallèle améliore l’évolutivité. Fondamentalement, Polkadot représente une série d’autoroutes à plusieurs voies, permettant ainsi une plus grande efficacité et une plus grande vitesse à travers son réseau.

C’est une meilleure souricière, mais dans le meilleur sens possible.

Cependant, il n’avait pas l’air de cette façon en été. Le 19 juillet, le DOT se négociait à un peu moins de 11 $, ce qui était loin de son évaluation record précédente. Au printemps, le DOT était d’environ 48 $, alors oui, ce fut un choc pour le système.

Pourtant, Polkadot a réalisé une reprise remarquable, dépassant le seuil des 50 $. Tout récemment, DOT a atteint un record, à 55 $. Parlez de revenir d’entre les morts!

Cryptos de retour d’entre les morts : Solana (SOL)

Sur le plan technique ou dynamique des prix, je ne classerais pas nécessairement Solana parmi les cryptos qui saignaient dans la salle d’urgence. Pour être juste, en pourcentage, les circonstances semblaient très sombres pour SOL. Depuis son sommet de 58 $ en mai, SOL s’est retrouvé à 22 $ le 20 juillet.

Non, ce n’est pas la pire chose qui puisse arriver dans les cryptos. Cependant, une perte de 58% dégrisera sûrement tout le monde. Mais à partir de là, Solana a imprimé un rallye tout à fait magique – et je dirais incompréhensible.

Pour faire court, les pièces Solana ont récemment atteint un sommet de 260 $. Mais avec Solana atteignant la stratosphère, est-ce maintenant le bon moment pour considérer la pièce ?

Vous devez noter que Solana est l’une des initiatives blockchain liées à la finance décentralisée (DeFi), qui vise à déplacer l’équilibre des pouvoirs économiques des banques centrales vers le peuple. C’est un objectif ambitieux, mais comme les quelque 14 000 autres pièces et jetons qui jonchent l’espace de la blockchain, il pourrait ne pas se réaliser.

Personnellement, le ralentissement des niveaux de volume me guide vers une position prudente, dans l’attente d’une éventuelle remise à l’avenir.

Terra (LUNA)

L’un des cryptos les plus intrigants disponibles à l’acquisition, Terra a suscité un vif intérêt au début de cette année. Début janvier, les pièces LUNA s’échangeaient entre les mains à environ 63 cents. Avance rapide jusqu’au 20 mars et vous pourriez acheter une pièce pour près de 22 $. Cela permet un retour de près de 35X dans un quart d’action.

Maintenant, écartons-nous une seconde. Les observateurs occasionnels peuvent se demander pourquoi les actifs « indésirables » comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) semblent défier toutes les lois de la gravité du marché. Bien que je ne sois pas un arbitre de tout ce qui concerne les cryptos, ce que je peux vous dire, c’est que lorsque vous avez un secteur où des gains de 35X sont possibles en trois mois, vous allez commencer à chercher la prochaine grande chose.

C’est la nature humaine. Et si vous êtes un psychologue ou quelqu’un d’adepte pour comprendre les comportements humains, vous pourriez faire merveilleusement bien avec les cryptos.

Si cela ne suffisait pas, après le cratère en mai, LUNA est de retour. Cette fois-ci, les pièces ont atteint un sommet proche de 55 $. Sous ce moteur se trouve une architecture de monnaie stable à ancrage fiduciaire qui vise à alimenter un système de paiement mondial à prix stable. C’est tout à fait la configuration, bien que les investisseurs doivent faire preuve de prudence : le prix de LUNA continue d’augmenter mais les niveaux de volume ne se confirment pas, au lieu de s’estomper à la baisse.

Cryptos Back From the Dead: Polygon (MATIC)

Quand je regarde le tableau des prix de Polygon, je ne peux m’empêcher de m’émerveiller devant la tournure étonnante des événements. Lorsque tout le monde tournait le calendrier vers 2021, les pièces MATIC étaient cotées juste en dessous du seuil de 2 cents. Mais étant donné la montée intense de Bitcoin et d’autres cryptos, il était (avec le recul) inévitable qu’une marée montante soulève tous les bateaux.

Assez rapidement au cœur de la saison printanière, les pièces de polygone se sont retrouvées à une distance frappante – du moins par rapport aux cryptos – de la barre des 3 $. Après une baisse presque directe à la baisse, le MATIC a immédiatement rebondi à 2,26 $, proche du pic précédent de 2,56 $ mais pas tout à fait assez. Les ours ont senti des problèmes et ont commencé à « attaquer » la pièce, glissant finalement à 62 cents le 20 juillet.

Eh bien, quelqu’un dans la communauté blockchain voudra peut-être commémorer cette date car à partir de là, les taureaux sont revenus en rugissant. Au moment de la rédaction du prix de 1,68 $, les circonstances semblent bien meilleures qu’en juillet. Cependant, il s’agit de l’un des cryptos venus de derrière qui n’a pas atteint son niveau record. De plus, la faiblesse technique à partir d’août suggère que les investisseurs devraient adopter une approche prudente et prudente avec MATIC.

Bitcoin Cash (BCH)

Parmi les cryptos qui sont revenus d’entre les morts, vous trouverez certes de bien meilleurs candidats que Bitcoin Cash, mais soyons clairs : BCH a beaucoup souffert.

En compagnie de Bitcoin, la version à fourche dure de la monnaie virtuelle d’origine a connu un rallye important. Au printemps, Bitcoin Cash a dépassé le niveau de 1 500 $, un indicateur psychologique clair. Si cela avait tenu, il est possible que BCH aurait pu viser la barre des 2 000 $.

Bien sûr, cela ne devait pas être le cas, car Bitcoin Cash a chuté avec la plupart des autres cryptos. À son heure la plus sombre au cours du mois de juillet susmentionné, BCH s’est négocié juste en dessous du niveau de 400 $. Il a fait un retour depuis lors, bien que l’ampleur du rallye – environ 70% entre le 20 juillet et le 12 novembre – ne soit pas vraiment attachante.

Oui, les investisseurs en actions tireront un rendement de 70 % sur une période semestrielle n’importe quel jour de la semaine. Mais ce n’est guère révolutionnaire pour les cryptos.

Pourtant, beaucoup, sinon la plupart, des noms venus de derrière sont bien dépassés par rapport aux seuils antérieurs. Avec Bitcoin Cash, il semble y avoir une certaine marge d’amélioration. Certes, vous devriez surveiller cet espace pour une rentabilité potentielle.

Cryptos Back From the Dead: Crypto.com Coin (CRO)

Je ne vais pas recommander d’acheter Crypto.com Coin car 1) je ne fais pas de recommandations et 2) le CRO semble extrêmement suracheté. De plus, étant donné que Crypto.com Coin – que CoinMarketCap qualifie de jeton – est au prix de seulement 35 cents l’unité, la loi des petits nombres entre en jeu.

Par là, je veux dire qu’il ne faut pas grand-chose pour que les cryptos à bas prix sautent plus haut, ce qui les rend populaires. Il est difficile d’acquérir une unité complète de Bitcoin et même si vous l’avez fait, le potentiel de rentabilité est relativement faible en raison de sa nature plus stable. D’un autre côté, les actifs en petites coupures peuvent vous dévaster car il ne leur faut pas grand-chose pour s’effondrer.

Vous devez choisir votre poison.

Et le poison était exactement ce que Crypto.com Coin semblait avoir bu. À la fin du mois de juin, le CRO a glissé juste en dessous du niveau de 9 cents, créant des problèmes pour l’actif numérique. Mais depuis lors, la pièce qui est un jeton a avancé de manière contrôlée. Cela aurait été le moment d’acheter. Récemment, cependant, le CRO est devenu dingue, ce qui lui a conféré une crédibilité en tant que maître des retours, mais pas en tant qu’opportunité à prix réduit.

Pourtant, il est possible que Crypto.com Coin tombe, ce qui le rendrait plus attrayant compte tenu de sa nature très médiatisée (par exemple, il est fortement présenté dans les courses de Formule 1).

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position LONGUE sur BTC, XRP, ETH et BCH. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

