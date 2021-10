7 curiosités sur Brahim Díaz, la révélation de la Serie A

in

10/01/2021 à 10h44 CEST

pari

Brahim Díaz est l’un des meilleurs joueurs de Serie A. Le footballeur prêté par le Real Madrid montre qu’il peut avoir une place en Blanc et chez Betfair, nous voulons vous aider à le connaître un peu plus. Ce sont sept curiosités que vous ne connaissiez sûrement pas sur lui.

Il a signé pour Manchester City à l’âge de 14 ans

En 2013, l’ailier a quitté Malaga après que Pellegrini a recommandé sa signature après être passé par l’équipe de Boquerón. À l’âge de 17 ans, il a fait ses débuts sous Guardiola en Coupe de la Ligue, où il a joué neuf minutes lors de la victoire de son équipe contre Swansea.

Il n’a marqué qu’un seul but pour le Real Madrid en Liga

L’éventail blanc n’a pas un très bon souvenir de Brahim Díaz. Eh bien, en fait, il n’a pas beaucoup joué sous le maillot blanc. Il n’a marqué qu’un seul but en championnat et l’a fait lors d’une défaite (3-1 contre la Real Sociedad). Bien sûr, son but était le premier du match (minute 5).

Il s’appelle Brahim Abdelkader Diaz

Très peu connaissent le nom complet : Brahim Abdelkader Díaz. Il est d’origine marocaine de sa grand-mère paternelle, bien qu’il soit né à Malaga. C’est là qu’il a forgé sa carrière et qu’il a fait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel.

Il a rejeté la sélection du Maroc

En raison de ses origines marocaines de la part de sa grand-mère, il a rejeté en 2017 une offre de porter le maillot de l’équipe nationale marocaine. Bien sûr, Brahim a toujours été clair sur le fait qu’il jouerait pour l’Espagne. En fait, il a représenté La Roja dans les catégories moins de 17 ans, moins de 19 ans et moins de 21 ans.

Enfant, j’étais de Barcelone

Brahim appartient au Real Madrid, mais enfant, son équipe préférée était Barcelone. Cela a été reconnu dans une interview avec le journaliste Quim Domenech, dans laquelle il a affirmé que son joueur préféré était Leo Messi.

C’était un garçon de balle quand il était enfant

Comme beaucoup d’autres footballeurs, il était un ramasseur de balles. Curieusement, c’était à l’époque où Isco Alarcón jouait avec le maillot de Málaga. Celui qui deviendra plus tard le partenaire de Brahim était une star et le jeune Diaz d’alors rêvait de pouvoir un jour marcher sur l’herbe avec lui… et il a réussi.

Les jeux vidéo, un de ses passe-temps

Dans ses temps libres, Brahim joue à beaucoup de jeux vidéo. L’un de ses favoris, comme il le précise sur ses réseaux sociaux, est Fortnite. Surtout, jouez entre amis et collègues, un bon moyen de faire équipe.