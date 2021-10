7 des meilleures actions à dividendes pour les revenus passifs

Certains investisseurs ne se concentrent pas sur les dividendes, mais sur de nombreuses années, les actions à dividendes peuvent être de grands générateurs de richesse. Pour cette raison, de nombreux investisseurs se concentrent sur ces actions.

En particulier, de nombreux investisseurs profitent des revenus que procurent les dividendes. Sans oublier que de nombreux dividendes de haute qualité proviennent d’entreprises de haute qualité, offrant aux investisseurs en actions à dividendes d’excellents avoirs à long terme.

S’il est vrai qu’il existe des signaux d’alarme avec certaines situations de revenu, ainsi que des pièges de valeur, bon nombre de ces actions valent la peine d’être suivies. Plusieurs de ces actions à dividendes valent même la peine d’être investies. Examinons maintenant sept de ces actions.

Revenu immobilier (NYSE :O)

McDonalds (NYSE :MCD)

Verizon (NYSE :VZ)

Immobilier fédéral (NYSE :FRT)

Cible (NYSE :TGT)

Lowe’s (NYSE :MEUGLER)

Johnson & Johnson (NYSE :JNJ)

Actions à dividendes à acheter : revenu immobilier (O)

Source : Shutterstock

Connue sous le nom de The Monthly Dividend Company, Realty Income est une entreprise de haute qualité que les investisseurs doivent simplement surveiller. C’est particulièrement vrai s’ils sont à la recherche d’actions à dividendes de qualité.

Les actions de Realty Income ont été martelées lors de la correction du coronavirus en mars 2020. Le titre a finalement chuté de plus de 50% du sommet au creux. Cependant, nous avons vu un certain nombre d’autres actions, secteurs et même le marché dans son ensemble revenir à de nouveaux sommets. À tout le moins, nous avons vu ces actifs remonter à leurs sommets d’avant le coronavirus.

Pas de revenu immobilier cependant. C’est comme si les investisseurs étaient tombés amoureux des fiducies de placement immobilier (FPI) une fois que la pandémie a frappé. Au début, la vente avait du sens, même s’il y avait de la panique et que la baisse était exagérée. C’est parce que les investisseurs craignaient que des pans entiers de locataires ne puissent pas (ou ne voudraient pas) payer leurs loyers.

Cette crainte a été exagérée, car le stock O a continué à être transporté par camion. Quand on regarde le dividende, la cohérence transparaît.

Realty Income a versé un dividende mensuel pendant 615 mois consécutifs (51 ans) et a augmenté ce dividende pendant 96 trimestres consécutifs (24 ans). Pour les investisseurs à revenu, il s’agit d’une action incontournable, en particulier avec son rendement en dividendes de 4%.

McDonald’s (MCD)

Source : CHALERMPHON SRISANG / Shutterstock.com

En ce qui concerne les actions à dividendes, McDonald’s n’est pas en reste non plus. En septembre, la société a donné une solide augmentation de 7 % à ses paiements, portant le rendement à environ 2,3 %. Bien que ce ne soit pas un rendement énorme, il est notable dans cet environnement de taux bas. De plus, il est également remarquable pour un titre qui continue de performer.

L’action McDonald’s a augmenté de plus de 14% jusqu’à présent cette année. Tant pis pour l’ennui, hein ? C’est particulièrement vrai avec le titre qui a récemment atteint un niveau record lors de la récente correction du marché.

Plus impressionnante que l’augmentation de 7 % du dividende est la constance avec laquelle la direction l’a géré. De la société après l’augmentation la plus récente : « McDonald’s a une solide histoire de retour de capital à ses actionnaires et a augmenté son dividende pendant 45 années consécutives depuis le paiement de son premier dividende en 1976. »

Lorsque nous investissons dans des actions à dividendes, nous souhaitons également investir dans des sociétés solides. Lorsque l’on regarde les prévisions, l’avenir s’annonce radieux pour McDonald’s.

Les analystes s’attendent à une croissance des revenus de près de 20% cette année, parallèlement à une croissance des bénéfices de 50%. En 2022, les attentes du consensus prévoient une croissance des revenus et des bénéfices d’environ 10 %.

Actions à dividendes à acheter : Verizon (VZ)

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Avec son rendement en dividendes de près de 5%, Verizon est l’une des actions à dividendes que les investisseurs devraient surveiller. Cela est particulièrement vrai après que nous ayons obtenu quelques développements clés.

Premièrement, le titre a été tiré vers le bas au cours des dernières semaines. Je ne sais pas si c’est à cause de l’action des prix dans AT&T (NYSE :T), mais cela n’aide probablement pas. Cette vente massive a donné aux investisseurs un creux de 50,86 $. Maintenant, les taureaux peuvent être longs par rapport à ce niveau, à la recherche d’un certain type de rebond dans les semaines et les mois suivants.

Si l’action dépasse ce niveau, les investisseurs peuvent envisager de sortir de la position, pour une configuration à risque limité.

Mais après que la société a annoncé ses bénéfices, les choses semblent plutôt bonnes. Le 20 octobre, Verizon a non seulement dépassé ses attentes en matière de bénéfices du troisième trimestre, mais a également relevé ses prévisions. Cela devrait renforcer la confiance des investisseurs et leur donner le feu vert pour rester longtemps.

Avec un dividende juteux, des ventes massives récentes et de solides résultats trimestriels, j’aime Verizon.

Immobilier fédéral (FRT)

Pour en revenir aux FPI, Federal Realty est une autre action sur laquelle les investisseurs devraient se concentrer. Comme Realty cependant, ce nom reste en dessous de ses sommets de 2020. C’est l’un des rares titres de haute qualité qui ne s’est pas complètement remis de la liquidation du coronavirus.

Au début de la liquidation, les investisseurs en dividendes ont vu le rendement en dividendes de l’action grimper à plus de 5 %. Pour Federal Realty, c’est une rareté énorme. En fait, avant la liquidation du coronavirus, cela ne s’était pas produit depuis la Grande Récession il y a plus de 10 ans.

Ce rendement a depuis chuté à 3,5%, mais accumuler des actions avec un rendement égal ou supérieur à ce chiffre devrait toujours être considéré comme une victoire par les investisseurs à revenu. En fait, entre 2011 et 2019, le rendement de Federal Realty n’a dépassé temporairement les 3,5 % qu’une seule fois, en 2018.

En août, la société a augmenté son dividende pour la 54e année consécutive. Il s’agit de « le plus long record d’augmentations annuelles consécutives des dividendes dans le secteur des FPI ».

Actions à dividendes à acheter : cible (TGT)

Cible Source

Nous avons assisté à un très bon rebond de l’action Target après un recul bien nécessaire. Les actions ont été en feu cette année, en hausse de 43% malgré la récente correction. Au cours de la dernière année, l’action a augmenté de 44%. Au cours des 3 dernières années, ces gains ont augmenté à plus de 200 %.

Alors que certains investisseurs peuvent déplorer le maigre rendement du dividende de 1,45 % de l’action, essayons de garder à l’esprit à quel point l’action s’est bien comportée. Je vais prendre un rendement de dividende inférieur à 2% pour un gain de 200% en trois ans pour l’actif sous-jacent n’importe quel jour de la semaine.

Avec les vacances qui approchent à grands pas, l’action Target ne fait peut-être que commencer avec son récent rallye. Pour l’année, les analystes tablent sur une croissance des revenus de près de 12 % et une croissance des bénéfices de près de 40 %.

En ce qui concerne le dividende, le rendement peut manquer mais pas la cohérence. En 2019 et 2020, Target a augmenté le versement du dividende d’environ 3 % chaque année. Puis, en juin, la direction a lancé une bombe inattendue : une augmentation de 32 % du paiement.

« Avec l’augmentation annoncée aujourd’hui, 2021 est en passe d’être la 50e année consécutive au cours de laquelle Target a augmenté son dividende annuel. »

Bienvenue au club, Cible.

Lowe’s (FAIBLE)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Vous cherchez un autre détaillant avec une énorme augmentation du dividende cette année ? Lowe’s.

En mai, Lowe’s a augmenté de 33% son dividende. La société a augmenté son dividende pendant plus de 25 années consécutives et a « versé un dividende en espèces chaque trimestre depuis son introduction en bourse en 1961 ». C’est 60 ans de cohérence.

Tout comme Target, le rendement du dividende se situe à seulement 1,42%. Cependant, les taureaux à long terme ne sont pas déçus. Non seulement ils ont obtenu un gros coup de pouce dans le paiement cette année, mais le stock a été un véritable étalon au cours des dernières années.

L’action Lowe’s a augmenté de 125 % au cours des 3 dernières années et de 28,3 % au cours des 12 derniers mois. Jusqu’à présent cette année, le stock est en hausse d’environ 40%.

Il n’y a pas grand-chose à se plaindre qu’un investisseur puisse faire lorsque l’action évolue comme ça. De plus, cela contribue au fait que le marché du logement reste incroyablement fort, ce qui entraîne une croissance solide pour Lowe’s.

Actions de dividendes à acheter : Johnson & Johnson (JNJ)

Source : Niloo / Shutterstock.com

Il y a beaucoup d’entreprises avec lesquelles nous pourrions aller pour la dernière place sur cette liste, mais pourquoi ne pas finir avec Johnson & Johnson ?

J’aime le fait que l’action se redresse après avoir publié des bénéfices meilleurs que prévu au troisième trimestre. Bien que la société ait été un peu à court de revenus, les investisseurs étaient prêts à regarder au-delà. C’est probablement parce que la direction s’est orientée vers des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le prochain trimestre et l’année entière.

Sans oublier, J&J continue de tirer parti de son vaccin à dose unique Covid-19, que la société demande maintenant pour l’approbation complète de la Food and Drug Administration. Il a déjà obtenu le feu vert de la FDA pour un rappel supplémentaire.

Malgré un récent recul du cours de l’action, ce géant affiche toujours une capitalisation boursière de 433 milliards de dollars et offre un rendement de dividende de 2,6%. En ce qui concerne ce paiement, c’est un sur lequel les investisseurs peuvent certainement compter.

En avril, la société a annoncé une augmentation de 5% de son dividende, sa 59e année consécutive. Cela s’est produit un an après l’augmentation de son dividende de 6,3% en avril 2020. À l’époque, l’incertitude était très élevée en raison de l’épidémie de Covid-19, mais la direction de J&J s’est assurée de sortir et de faire un geste incroyable pour renforcer la confiance des investisseurs.

Bulls attendra avec impatience l’année 60 en avril 2022.

À la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans O. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.