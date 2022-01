7 des meilleures actions de croissance à acheter pour des rendements heureux en 2022

L’une des meilleures stratégies pour maintenir ou augmenter le pouvoir d’achat est d’avoir un portefeuille diversifié entre les actions de revenu et de croissance.

L’inflation s’est accélérée et il semble très probable que la hausse des prix restera une préoccupation en 2022. Cela a des implications importantes du point de vue de l’investissement, les obligations produisant des rendements négatifs, corrigés de l’inflation.

En général, les actions de croissance n’offrent pas de dividendes. Cependant, il y a eu des dizaines d’actions de croissance en 2021 qui ont généré des rendements multiples.

Je ne serais pas très gourmand à un moment où les marchés au sens large se négocient toujours à un ratio cours/bénéfice corrigé des variations cycliques de 38,3. Cependant, je pense que les actions de croissance de qualité peuvent doubler au cours des 6 à 12 prochains mois.

Cette colonne parlera de sept actions de croissance qui valent la peine d’être détenues jusqu’en 2022. La plupart de ces actions de croissance ont subi une correction dans un passé récent et offrent une bonne opportunité d’entrée pour les investisseurs à moyen et long terme.

Marathon numérique (NASDAQ :MARA)

Groupe lucide (NASDAQ :LCID)

Société Roblox (NYSE :RBLX)

Nio (NYSE :NIO)

Tilray (NASDAQ :TLRY)

Blockchain de la ruche (NASDAQ :RUCHE)

Mer limitée (NYSE :SE)

Meilleures actions de croissance à acheter : Marathon Digital (MARA)

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Avec la récente baisse de Bitcoin (CCC :BTC-USD), l’action MARA s’est corrigée depuis des sommets de 83,4 $. Aux niveaux actuels de 34,5 $, l’action semble attrayante et figure parmi les principales actions de croissance à considérer pour 2022.

Pour le troisième trimestre 2021, Marathon a déclaré un chiffre d’affaires de 51,7 millions de dollars. Cela impliquerait un potentiel de revenus annualisés de 200 millions de dollars.

Cependant, Marathon Digital poursuit une croissance agressive des activités minières de Bitcoin en 2022. Au troisième trimestre 2021, la société avait un taux de hachage de 2,7EH/s. Cela devrait augmenter à 13,3 EH/s d’ici la mi-2022.

En termes d’impact sur les revenus, la société prévoit d’exploiter 66 Bitcoins par jour après l’expansion. Même si le prix du Bitcoin était de 45 000 $, cela impliquerait un potentiel de revenus mensuels de 89,9 millions de dollars.

De toute évidence, Marathon Digital est positionné pour une croissance multiple de son chiffre d’affaires au cours des huit à dix prochains trimestres. La société s’attend également à un coût de production unitaire de Bitcoin de 6 235 $. Cela impliquerait une marge d’EBITDA et des flux de trésorerie solides.

Avec la possibilité d’une forte augmentation des liquidités, Marathon Digital est également positionné pour une expansion en 2022 et au-delà. Il semble très probable que l’entreprise se diversifiera dans les années à venir.

Groupe lucide (LCID)

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

L’industrie des véhicules électriques continuera de croître à un rythme soutenu dans les années à venir. Parmi les acteurs émergents, Lucid Group semble attractif du point de vue de la technologie et de l’innovation.

L’action LCID s’est corrigée après une forte reprise ces derniers temps. Je crois que cela présente une bonne opportunité d’accumulation. Lucid est positionné pour une augmentation significative des revenus en 2022 et 2023.

Le premier véhicule électrique de la société, Lucid Air, avait déjà reçu 17 000 réservations en novembre 2021. Cela implique un carnet de commandes total de 1,3 milliard de dollars.

En plus d’établir une présence aux États-Unis, Lucid s’étendra au Canada et dans la région EMEA en 2022. De plus, la société s’attend à ce que des voitures soient disponibles en Chine en 2023.

Lucid prévoit également son deuxième modèle, qui sera un SUV, en 2023. Par conséquent, l’expansion régionale couplée à deux modèles stimulera la croissance au cours des 24 prochains mois.

D’un point de vue financier, Lucid Group a déclaré des liquidités et équivalents de 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2021. Récemment, la société a également levé 2,0 milliards de dollars de produit brut d’une offre de billets de premier rang convertibles.

Par conséquent, il existe une réserve de liquidités suffisante pour poursuivre une croissance agressive et des investissements dans l’expansion de la fabrication.

Meilleures actions de croissance à acheter : Roblox Corporation (RBLX)

Source : Miguel Lagoa / Shutterstock.com

En général, les actions de jeux ont connu une certaine correction dans un passé récent.

L’action RBLX a également baissé, passant d’un sommet de 141,6 $ à un niveau actuel de 100 $. Roblox est sur une trajectoire de forte croissance et la correction offre une bonne opportunité d’entrée.

Pour le troisième trimestre 2021, Roblox a déclaré un chiffre d’affaires de 509,3 millions de dollars. Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a augmenté de 102%.

Un autre point important à noter est que la société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 170,6 millions de dollars pour le trimestre. Un FCF robuste augmentera la flexibilité financière de l’entreprise pour continuer à investir dans la croissance.

En termes de croissance soutenue, le marché du métaverse valait 21,91 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait croître à un TCAC de 41,7% jusqu’en 2030.

Cela offre une grande opportunité pour Roblox. Selon la newsletter Tao Value pour le troisième trimestre 2021, Roblox est un meilleur jeu de métaverse que Méta-plateformes (NASDAQ :FB).

L’une des principales raisons est l’accent mis sur la sécurité et la confidentialité par rapport aux méta-plateformes.

Dans l’ensemble, le métaverse est susceptible de changer la donne au cours de la prochaine décennie. Roblox est dans l’espace du métaverse depuis des années.

Avec une flexibilité financière robuste, la croissance devrait encore s’accélérer. L’action RBLX fait donc partie des principaux noms à considérer parmi les actions de croissance.

Nio (NIO)

Source : xiaorui / Shutterstock.com

Parmi les entreprises de véhicules électriques en Chine, l’action Nio semble attrayante et positionnée pour un grand 2022.

Le titre a été sous-performant, mais il semble très probable que le titre Nio soit positionné pour un fort renversement.

Avec Nio prévoyant de lancer trois modèles en 2022, il est probable que les livraisons de véhicules seront importantes tout au long de l’année et jusqu’en 2023.

De plus, Nio a des plans d’expansion mondiaux ambitieux. Actuellement, la société est présente en Norvège. De plus, Nio prévoit d’entrer dans quelques pays européens supplémentaires en 2022. Cela augmentera le marché adressable et stimulera les livraisons de véhicules.

Nio est également bien positionné d’un point de vue financier. Au troisième trimestre de 2021, la société a déclaré des liquidités et équivalents de 7,3 milliards de dollars. La société a également levé 2,0 milliards de dollars grâce à une offre sur le marché en novembre 2021.

À mesure que les livraisons de véhicules augmentent, Nio a également connu une amélioration des marges sur les véhicules. Pour le troisième trimestre 2021, la société a annoncé une marge sur les véhicules de 18,0 %, contre 14,5 % au troisième trimestre 2020. L’expansion de la marge devrait se maintenir grâce au levier d’exploitation.

Dans l’ensemble, il semble que le pire de la baisse soit passé pour l’action Nio. La croissance des revenus de l’entreprise devrait rester robuste jusqu’en 2022.

Meilleures actions de croissance à acheter : Tilray (TLRY)

Source : Jarretera / Shutterstock.com

Le stock de TLRY a été déprimé pendant une période prolongée. Les valorisations actuelles semblent attrayantes et je pense que l’action sera probablement parmi les plus performantes du marché en 2022.

Au premier trimestre 2021, Tilray a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 43%. De plus, il s’agit du dixième trimestre consécutif d’EBITDA positif.

Il convient également de noter que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 de 168 millions de dollars implique un potentiel de chiffre d’affaires annuel de 750 à 800 millions de dollars.

La direction a déjà discuté de son intention d’atteindre un chiffre d’affaires de 4,0 milliards de dollars d’ici 2024. Par conséquent, les prochaines années devraient être passionnantes pour l’entreprise en termes de croissance.

Les estimations de croissance semblent réalistes. Tilray estime que la taille du marché mondial du cannabis est de 200 milliards de dollars.

L’entreprise occupe déjà une position de leader au Canada. De plus, en Allemagne, la société est un leader du marché du cannabis médicinal. Avec la légalisation potentielle du cannabis au niveau fédéral aux États-Unis, il existe de nombreuses possibilités de croissance.

D’un autre côté, Tilray a déclaré un flux de trésorerie disponible négatif de 61 millions de dollars pour le premier trimestre 2022. Avec l’expansion, le flux de trésorerie disponible devrait être négatif dans un avenir prévisible.

Cependant, l’action TLRY aura tendance à augmenter si la croissance du chiffre d’affaires s’accélère et si les marges clés augmentent progressivement.

Hive Blockchain (RUCHE)

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

L’action HIVE fait probablement partie des principales actions de croissance en penny à considérer pour 2022. La récente chute du prix du Bitcoin a fourni une bonne opportunité d’entrée dans les actions minières.

En résumé, Hive Blockchain est impliqué dans Bitcoin et Ethereum (CCC :ETH-USD) exploitation minière. Avec le déploiement de nouveaux mineurs, l’entreprise est positionnée pour une croissance fulgurante en 2022.

Pour le troisième trimestre 2021, Hive a déclaré des revenus miniers de 13,7 millions de dollars. Pour le trimestre le plus récent (T2 2022), le chiffre d’affaires de la société a augmenté à 52,6 millions de dollars. Par conséquent, la société a déjà un chiffre d’affaires annualisé supérieur à 200 millions de dollars.

Avec la poursuite du déploiement des mineurs en 2022, HIVE est positionné pour une croissance au cours des 24 prochains mois.

Il convient également de noter que Hive a acquis une participation de 4,9 % dans Technologies DeFi. À mesure que les actifs bloqués dans la finance décentralisée gonflent, l’investissement est susceptible de créer de la valeur à long terme.

Un autre domaine de croissance dans un passé récent a été les jetons non fongibles. Récemment, Hive Blockchain a annoncé un investissement stratégique dans Groupe de médias de réseau. Cela donne à l’entreprise une exposition à l’activité NFT.

Dans l’ensemble, Hive accélère les revenus dans le cœur de métier de l’exploitation minière. Dans le même temps, l’entreprise déploie ses ailes. L’action HIVE est susceptible de générer des rendements multiples si l’industrie de la crypto-monnaie continue de croître à un rythme sain.

Sea Limited (SE)

Source : Muh.Imron / Shutterstock.com

Sea Limited est sur une trajectoire de forte croissance. Cependant, après avoir atteint des sommets de 373 $, l’action SE s’est fortement corrigée pour atteindre les niveaux actuels de 225 $.

Pour le troisième trimestre 2021, Sea Limited a déclaré un chiffre d’affaires du groupe de 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 121,8 % d’une année sur l’autre. Cependant, le BAIIA ajusté était négatif à 165 millions de dollars.

Le segment du divertissement numérique de la société a généré un EBITDA sain. Cependant, le segment du commerce électronique a été en grande partie responsable de la consommation de liquidités.

Cela dit, la croissance des revenus du commerce électronique a été bien supérieure à 100 % au cours des derniers trimestres. Si cette trajectoire de croissance se maintient, les marges s’amélioreront dans un avenir prévisible.

Le service financier numérique de l’entreprise est également susceptible d’être un créateur de valeur à long terme. Au troisième trimestre 2021, les utilisateurs payants trimestriels de la société étaient de 39,3 millions. D’une année sur l’autre, la croissance du nombre d’utilisateurs a été robuste à 120 %.

Par conséquent, avec plusieurs segments qui stimulent la croissance, l’action SE semble attrayante après la correction.

Les dépenses de vente et de marketing ont été l’une des principales raisons de la consommation de liquidités dans le segment du commerce électronique. Avec une adoption plus large, ces dépenses devraient diminuer et augmenteront la marge d’EBITDA.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.