7 des meilleures actions de médias sociaux en ce moment

Les médias sociaux font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Actuellement, quelque 3,6 milliards de personnes dans le monde utilisent les médias sociaux et ce nombre devrait passer à 4,41 milliards d’ici 2025. En outre, «les internautes passent en moyenne 144 minutes par jour sur les médias sociaux». Ces chiffres suffisent à susciter l’intérêt pour les actions des médias sociaux.

Mais il y a eu encore plus de bonnes nouvelles pour les entreprises de médias sociaux ces derniers temps. Un article de la Harvard Business Review a récemment souligné que «les dépenses dans les médias sociaux sont passées de 13,3% des budgets marketing en février 2020 à 23,2% en juin 2020, soit une augmentation de 74%».

La pandémie provoquant une augmentation du temps passé en ligne, les entreprises réajustent leurs stratégies marketing. L’un des principaux moteurs de revenus pour les entreprises de médias sociaux est les revenus publicitaires. Ainsi, avec ces changements dans le trafic et les budgets marketing, les entreprises de médias sociaux devraient en bénéficier.

Tout cela à l’esprit, voici sept actions de médias sociaux de qualité qui méritent d’être prises en compte pour votre portefeuille:

Bumble (NASDAQ:BMBL)

Se casser (NYSE:SE CASSER)

Zoom vidéo (NASDAQ:ZM)

Facebook (NASDAQ:FB)

Twitter (NYSE:TWTR)

Pinterest (NYSE:ÉPINGLES)

Groupe de match (NASDAQ:MTCH)

Actions de médias sociaux à acheter: Bumble (BMBL)

Source: XanderSt / Shutterstock.com

Le premier sur cette liste d’actions de médias sociaux à prendre en compte est l’action BMBL, qui a été inscrite à Feberuary. La société exploite deux applications de rencontres dans le monde: Bumble et Badoo.

Pour l’exercice 2020, Bumble a déclaré 2,5 millions d’utilisateurs payants contre 2,1 millions pour l’exercice 2019. De plus, le revenu moyen par utilisateur payant (ARPPU) était de 18,90 $.

Du point de vue de la croissance, la société a déclaré environ 42 millions d’utilisateurs actifs par mois au troisième trimestre 2020 (page 1). Par conséquent, avec seulement 2,5 millions d’utilisateurs payants pour l’année, il existe une large marge de conversion des utilisateurs existants en utilisateurs payants.

En outre, la société a l’intention de se développer sur de nouveaux marchés. L’application Bumble en est aux premiers stades de son introduction en Europe, en Asie et en Amérique latine. Par conséquent, avec un modèle commercial léger en actifs, l’entreprise dispose d’un grand marché adressable. Il convient également de noter que Bumble a déjà un flux de trésorerie disponible positif.

Pour l’année, Bumble a guidé des revenus entre 716 millions de dollars et 726 millions de dollars, ainsi qu’un BAIIA ajusté entre 173 millions et 178 millions de dollars. Avec l’expansion mondiale, il est probable que la croissance du chiffre d’affaires restera forte au cours des prochaines années. Cela rend le stock BMBL attractif. Une fois que les utilisateurs payants se multiplient, l’entreprise a le potentiel de devenir une vache à lait.

Snap (SNAP)

Source: dennizn / Shutterstock.com

Dernièrement, l’action SNAP a connu une tendance haussière, ayant bondi de 385% au cours de la dernière année. Je conviens que l’action semble chère, actuellement à un rapport cours / bénéfice (P / E) à terme de 364. Cependant, ce choix des actions des médias sociaux vaut la peine de rester sur votre radar pour acheter des corrections.

Du point de vue de la croissance du chiffre d’affaires et de la croissance des flux de trésorerie, le point suivant est important: Snap a déclaré un chiffre d’affaires de 911 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020. Sur le chiffre d’affaires total, 659 millions de dollars provenaient d’Amérique du Nord, où la société compte 92 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU ) (Page 13). Le chiffre d’affaires de la société dans le reste du monde (hors Europe) était de 111 millions de dollars avec 99 millions de DAU dans ces régions.

Il est donc clair qu’il existe ici une marge de monétisation importante pour les utilisateurs dans les économies émergentes. Il en va de même pour l’Europe. Il convient également de mentionner que le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de l’entreprise a augmenté de 63% sur une base annuelle (YOY) en Amérique du Nord. Cependant, la croissance mondiale de l’ARPU était de 33%.

Une fois que la monétisation globale des utilisateurs s’est améliorée, Snap dispose d’une large marge de manœuvre pour accélérer les flux de trésorerie. Pour 2020, la société a déclaré un BAIIA ajusté de seulement 45 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars. Cependant, je ne m’inquiéterais pas de la marge de l’entreprise. Au cours des prochaines années, il est très probable que sa marge d’EBITDA devienne robuste à mesure que les dépenses liées à l’expansion diminuent et que l’ARPU continue de progresser.

Zoom (ZM)

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Bien que ce ne soit pas ce à quoi vous pourriez vous attendre sur une liste d’actions de médias sociaux, Zoom est la prochaine entrée de cet article. Avec la pandémie entraînant des verrouillages et la tendance du travail à domicile, le stock de ZM a bondi au cours de l’année écoulée.

Au début de 2020, Zoom se négociait à environ 68 $, mais il a rapidement grimpé avec la pandémie et a atteint un sommet de 588 $ en octobre. Maintenant, il a été corrigé à environ 320 $. Cependant, je pense que ce nom mérite d’être pris en considération étant donné les changements fondamentaux que nous avons constatés dans la façon dont les gens travaillent et communiquent aujourd’hui.

En termes de croissance, l’action ZM est probablement l’une des meilleures actions de médias sociaux. Pour l’exercice 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 2,65 milliards de dollars, soit une hausse de 326% sur une base annuelle. Pour l’année à venir, la société a guidé pour une croissance des revenus de 42% à 3,77 milliards de dollars.

Avec une forte croissance ainsi que des flux de trésorerie robustes, le titre est attractif. Pour l’exercice 2021, le flux de trésorerie d’exploitation était d’environ 1,5 milliard de dollars. Je ne serai pas surpris si l’OCF dépasse 2 milliards de dollars cette année.

Il convient également de mentionner que la société a enregistré une croissance de 470% de ses clients en glissement annuel. La tendance du travail à domicile se poursuivant probablement tout au long de l’année, même avec le déclin de la pandémie, cette croissance de la clientèle devrait rester forte. De plus, avec Zoom de plus en plus diversifié à l’échelle mondiale, cela pourrait bien être le point de basculement de sa croissance sur les marchés internationaux.

Dans l’ensemble, l’action ZM semble attrayante après la correction. Avec un OCF élevé en conversion des flux de trésorerie disponibles, la société est bien placée pour créer de la valeur pour les actionnaires.

Facebook (FB)

Source: Ink Drop / Shutterstock.com

L’action FB a été relativement latérale au cours des six derniers mois, mais elle semble attrayante du point de vue de la valorisation. À l’heure actuelle, cette sélection des actions des médias sociaux se négocie à un P / E avant de 26,74.

La principale raison d’être optimiste sur les actions FB est la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles. Même avec des vents contraires réglementaires l’année dernière, couplé avec le retrait de certains annonceurs, Facebook a réussi à rapporter 23 milliards de FCF pour 2020.

En 2019, la société a été condamnée à une amende de 5 milliards de dollars par la Federal Trade Commission. Cependant, Facebook a quand même généré des FCF d’environ 21 milliards de dollars. Ainsi, la société a évidemment une croissance régulière et est bien placée pour signaler une augmentation du FCF pour cette année.

Facebook a également continué à signaler une hausse constante du nombre d’utilisateurs actifs mensuels. À 53,56 $, le revenu moyen par utilisateur était considérablement élevé aux États-Unis et au Canada. À titre de comparaison, l’ARPU pour l’Asie-Pacifique – qui comptait le plus grand nombre d’utilisateurs actifs mensuels au quatrième trimestre 2020 – n’était que de 4,05 USD.

Bien sûr, il est peu probable que l’ARPU de cette région soit même proche des États-Unis et du Canada cette année. Cependant, même si l’ARPU double pour l’Asie-Pacifique dans les prochaines années, il y aura un impact significatif sur le FCF.

Compte tenu de ce potentiel, je suis optimiste sur l’action FB. La flexibilité financière de l’entreprise permet même potentiellement de plus grandes acquisitions, comme lors de l’acquisition d’Instagram.

Twitter (TWTR)

Source: Worawee Meepian / Shutterstock.com

L’action TWTR est un autre choix intéressant des actions des médias sociaux qui semble attrayante aux niveaux actuels. Récemment, l’analyste de Truist Securities, Youssef Squali, a rehaussé le titre à un objectif de cours de 74 $. La principale raison de Squali était «les progrès tangibles de la société en matière d’améliorations des produits et des plates-formes technologiques au cours des 12 derniers mois».

Cependant, un autre facteur important qui rend le stock TWTR attrayant est sa croissance en utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU). Pour le quatrième trimestre 2020, Twitter a signalé une croissance de 27% en glissement annuel des mDAU (page 2). Pour la même période l’an dernier, la croissance de la mDAU était de 21%. De plus, la société estime que sa nouvelle feuille de route produit peut offrir encore plus d’utilité quotidienne aux clients nouveaux et existants.

Ceci à l’esprit, il est très probable que les utilisateurs actifs quotidiens de Twitter continueront de croître à un rythme sain. Par conséquent, à mesure que sa base d’utilisateurs monétisables augmente, cette société de médias sociaux est bien placée pour attirer plus d’annonceurs. Ces revenus publicitaires supplémentaires constitueront un important moteur de trésorerie pour l’entreprise.

Actuellement, Twitter cible les «petites et moyennes entreprises» pour la croissance des revenus publicitaires. En outre, la société vise des «revenus d’abonnement non publicitaires» (page 3).

Compte tenu de ces plans, de sa croissance du chiffre d’affaires et de ses flux de trésorerie à la hausse, je suis optimiste sur ce nom. À 63 $ aujourd’hui, l’action TWTR semble prometteuse.

Pinterest (PINS)

Source: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Je serais légèrement prudent sur l’action PINS, qui se négocie actuellement à un P / E à terme de 93,25. Cependant, il ne fait aucun doute que c’est l’un des meilleurs stocks de médias sociaux à prendre en compte pour les corrections.

Au quatrième trimestre 2020, Pinterest a signalé 459 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, ce qui représente une croissance de 37% en glissement annuel. De plus, le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 29% pour le trimestre à 1,57 $. Si les MAU de Pinterest et l’ARPU mondial continuent d’augmenter, la société est sûrement positionnée pour générer des flux de trésorerie robustes.

Il convient également de noter que Pinterest a déclaré une marge d’EBITDA ajusté de 19% au quatrième trimestre 2019. Cette marge s’est nettement améliorée pour atteindre 42% au quatrième trimestre 2020. Ceci est une indication claire du potentiel de l’entreprise en termes de flux de trésorerie à la hausse.

Enfin, Pinterest dispose également de 1,7 milliard de dollars de trésorerie et équivalents ainsi que de titres négociables. Ainsi, avec un modèle commercial léger en actifs et la possibilité d’accélérer les flux de trésorerie, la société dispose d’une réserve de trésorerie suffisante pour poursuivre des acquisitions stratégiques. Et, l’un des principaux objectifs de PINS étant de rendre Pinterest «plus achetable», il est également en passe de devenir une histoire de croissance du commerce électronique par procuration.

Groupe de match (MTCH)

Source: Shutterstock

Dernier sur cette liste d’actions de médias sociaux, Match est une société de services de rencontres qui possède la marque emblématique Tinder. Tinder a une présence mondiale et a généré à lui seul 1,4 milliard de dollars de revenus pour l’exercice 2020. De plus, l’action MTCH a augmenté de plus de 28% au cours des six derniers mois et il semble que d’autres améliorations soient en cours.

Pourquoi? L’une des principales raisons est la croissance et les flux de trésorerie de l’entreprise. Pour 2020, la croissance des revenus était de 17% sur une base annuelle à 2,4 milliards de dollars. La société a également généré des flux de trésorerie d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles de 789 millions de dollars et 746 millions de dollars, respectivement.

En plus de cela, il convient de mentionner que l’ARPU mondial de Match a augmenté à 62 cents au quatrième trimestre 2020, contre 59 cents à la même période un an auparavant. La croissance du nombre d’utilisateurs payants de l’entreprise et la croissance régulière de l’ARPU impliquent des flux de trésorerie plus élevés.

Match Group est également susceptible d’accélérer sa croissance et de se diversifier grâce à des acquisitions. Par exemple, en février, il a annoncé l’acquisition de Hyperconnect, une «société de découverte sociale et de technologie vidéo» basée en Corée du Sud. L’application d’Hyperconnect, Azar, est «l’application de chat vidéo et audio en direct 1-sur-1 la plus rentable au monde». La société dispose également d’une application de diffusion en direct interactive appelée Hakuna.

Enfin, un autre déclencheur de croissance pour Match Group est sa concentration accrue sur les marchés à forte croissance comme l’Asie du Sud-Est. Avec un profil démographique favorable, Match peut percer sur ces marchés. À cette fin, il a récemment lancé une application axée sur les musulmans appelée Hawaya.

Dans l’ensemble, l’action MTCH semble attrayante, avec de multiples initiatives de croissance et un grand marché adressable.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.