7 des meilleurs Penny Stocks à moins de 3 $ pour 2022 à acheter maintenant

Je vais commencer cette liste de penny stock de la même manière que je commence toutes les listes de penny stocks : avec une mise en garde.

Les penny stocks sont parmi les catégories de placements les plus volatiles. Presque tous ceux qui s’intéressent à ce domaine le savent déjà, mais il convient de le répéter pour ceux qui viennent peut-être de s’y plonger. Leur risque implique à la fois des gains et des pertes rapides. La vieille maxime d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre est doublement vraie ici.

Cela mis à part, une autre chose à noter à propos de cette liste particulière de penny stocks est sa composition. Toutes les actions répertoriées ici sont classées parmi les biotechnologies à l’exception d’une. Comme vous le savez probablement aussi, les biotechnologies sont très aléatoires par nature. Encore une fois, les considérations de risque et de récompense entrent en ligne de compte.

Troisièmement, ces actions sont toutes inférieures à un prix spécifique de 3 $. Cela les rend relativement bon marché même si la définition des actions cotées en cents a changé au fil du temps. Il comprend essentiellement toutes les actions négociées à moins de 5 $, bien qu’il n’y ait pas de règle absolue à proprement parler. Les voici:

ObsEva (NASDAQ :OBSV)

Oncologie prédictive (NASDAQ :POAI)

Biolase (NASDAQ :BIOL)

CohBar (NASDAQ :CWBR)

Or Vista (NYSEAMÉRICAIN :VGZ)

Calyxt (NASDAQ :CLXT)

Clearside Biomédical (NASDAQ :CLSD)

Penny Stocks à moins de 3 $ : ObsEva (OBSV)

ObsEva produit des thérapies ciblées sur la santé reproductive des femmes. Je pense qu’il y a deux raisons principales d’envisager d’investir dans les actions OBSV pour 2022.

Tout d’abord, regardons les affaires fondamentales. Ce n’est pas une entreprise particulièrement risquée comme les autres biotechs et les penny stocks. Je dis cela parce que son dernier rapport sur les résultats indique une entreprise en position de force.

Tout d’abord, ObsEva a annoncé un gain net de 800 000 $ pour le trimestre qui s’est terminé le 30 septembre. Il s’agissait d’un revirement important par rapport à l’année précédente, lorsqu’elle avait enregistré une perte de 24,4 millions de dollars.

Deuxièmement, la trésorerie de l’entreprise est bien meilleure qu’elle ne l’était au début de 2021. Le 30 septembre, ObsEva a annoncé une trésorerie de 62,9 millions de dollars, contre 31,2 millions de dollars fin 2020.

En plus de ces raisons fondamentales, il y a un autre facteur positif derrière ObsEva : c’est-à-dire qu’il a récemment été ajouté à la Indice de biotechnologie Nasdaq.

Le PDG Brian O’Callaghan a déclaré : « Faire partie de cet indice nous permet d’atteindre de nouveaux publics et j’attends avec impatience ce prochain chapitre passionnant alors que nous poursuivons notre croissance, apportons l’innovation dans le domaine de la santé des femmes et bâtissons sur notre succès à ce jour. «

L’autre signe encourageant est que le prix cible de 10,75 $ d’ObsEva est bien supérieur à son prix actuel de 2 $.

Oncologie prédictive (POAI)

Predictive Oncology est une entreprise qui a récompensé des investisseurs sur 2021. Depuis le début de l’année, l’action POAI est en hausse modeste à près de 1 $ après le début de 2021 à un prix de 72 cents par action. Les augmentations de prix de 38% ne sont pas exactement « modestes » pour ainsi dire, mais nous parlons ici de penny stocks.

Cependant, l’action POAI a déjà atteint un pic au début de 2021, atteignant 2,20 $, c’est pourquoi j’appelle sa performance globale de 2021 modeste. L’autre chose à noter est que les actions de Predictive Oncology ont reçu un prix cible de 5 $ par les deux analystes avec une couverture actuelle.

Alors, que fait réellement l’entreprise ? Eh bien, c’est une entreprise qui applique la technologie de l’IA au développement de traitements anticancéreux. L’entreprise dispose d’un référentiel de points de données 150 000 plus les tumeurs par type de cancer. Il utilise l’IA pour mieux trouver des thérapies potentielles contre ces tumeurs et cancers.

Fondamentalement, l’oncologie prédictive n’est pas une mauvaise entreprise. Selon son dernier rapport sur les résultats, la société n’a aucune dette en cours et une trésorerie de 41 millions de dollars. C’est nettement plus élevé que les 2,3 millions de dollars en espèces qu’il a déclarés l’année précédente.

Biolase (BIOL)

Biolase vend des systèmes dentaires au laser qui permettent aux dentistes d’effectuer des procédures dentaires peu invasives. Bien que la société ait vendu plus de 41 200 de ses systèmes dentaires laser à ce jour, elle est également clairement risquée.

Le cours de l’action de Biolase est resté inférieur à 1 $ pendant une partie importante de cette année. Et le 23 novembre, la société a obtenu une prolongation de 180 jours pour se conformer à nouveau à la Nasdaq seuil d’un cours de bourse minimum de 1 $.

Pourtant, il y a aussi de nombreux points positifs à considérer. Le prix cible de 2,31 $ de Biolase implique des gains potentiels énormes étant donné que l’action n’est aujourd’hui que de 40 cents par action. Ces gains sont probablement le produit de la capacité continue de l’entreprise à améliorer ses opérations.

D’une part, Biolase a annoncé une amélioration de 46% de ses revenus au troisième trimestre, atteignant 9,5 millions de dollars. De plus, 78 % des ventes de lasers aux États-Unis provenaient de nouveaux clients. Cela indique une entreprise avec des produits hautement commercialisables. Les ventes de systèmes laser ont augmenté de 64 % dans l’ensemble. Mais les pertes nettes de 10,88 millions de dollars jusqu’au troisième trimestre étaient à peu près les mêmes qu’un an plus tôt. Bref, il y a un risque.

Cependant, Biolase maintient une solide position de trésorerie et si les ventes continuent d’augmenter, 2022 devrait voir des gains de cours de l’action.

Penny Stocks à moins de 3 $ : Barre de Coh (CWBR)

CohBar est une entreprise qui tente de mieux comprendre le génome mitochondrial pour exploiter les peptides thérapeutiques. Le principe sous-jacent de son activité est que ces peptides ont été préservés par la biologie évolutive car ils régulent des fonctions biologiques critiques. La firme identifie ces peptides puis produit des analogues qui peuvent avoir une valeur thérapeutique.

Comme pour la plupart des actions cotées en cents, le cas haussier de CohBar est loin d’être absolu. La société a récemment publié les résultats positifs de son étude de phase 1a/1b pour un traitement contre la stéatohépatite non alcoolique. De plus, Cantor Fitzgerald a lancé une couverture et publié un rapport de recherche sur l’entreprise récemment. C’est un signe positif, et trois entreprises ont désormais une couverture des actions CWBR.

Encore une fois, comme pour toutes les actions cotées en cents sur la liste, les actions CohBar ont une forte hausse. Il se négocie à 35 cents, mais les trois entreprises couvertes estiment qu’il pourrait valoir 3,83 $ en moyenne. Ainsi, 2022 pourrait être une excellente année pour posséder des actions CWBR.

Pourtant, malgré les points positifs, Cohbar fait face à des problèmes persistants. Ses pertes nettes ont augmenté de 9,4 % jusqu’au troisième trimestre d’une année sur l’autre, atteignant 12,683 millions de dollars.

Or Vista (VGZ)

Vista Gold est le seul participant sur cette liste non issu du secteur de la biotechnologie et de la médecine. Comme vous l’avez deviné, il s’agit d’une société d’extraction d’or. Le principe de base derrière l’investissement dans les actions VGZ est que si quelques obstacles sont surmontés, les actions VGZ pourraient approcher leur prix cible de 2,36 $.

L’un des obstacles les plus importants concerne son étude de faisabilité définitive pour le développement de sa propriété Mt. Todd. Cela devrait être achevé au début de 2022. Il s’agit essentiellement de l’un des nombreux obstacles que l’entreprise doit surmonter afin de développer ses actifs de production d’or et de terminer la préparation de leur construction.

Une liste par étapes de ces obstacles est énumérée à la page 4 de sa récente présentation aux investisseurs. Encore une fois, si l’entreprise coche ces cases afin qu’elle puisse atteindre ce prix cible en 2022. Le signe encourageant est que les trois analystes avec le taux de couverture VGZ achètent.

Calyxt (CLXT)

Revenons aux biotechnologies. Calyxt est une autre entreprise de biotechnologie. Elle se concentre sur la production de composés biosynthétiques d’origine végétale. Calyxt s’associe à des entreprises des marchés de la pharmaceutique, de la beauté, des produits chimiques et des matériaux de pointe sur lesquels elle vend ses composés.

D’un point de vue fondamental, Calyxt progresse. Au cours des trois premiers trimestres de 2020, Calyxt a enregistré une perte nette de 31,44 millions de dollars. Cette perte s’est réduite à 22,14 millions de dollars au cours de la même période de 2021.

L’autre catalyseur positif pour Calyxt se présente sous la forme de nouvelles de son système de fabrication Biofactory à l’échelle du laboratoire. Le système a identifié plus de 15 000 signatures chimiques, à la fois connues et inconnues, à ce jour.

L’étape suivante consiste alors à comprendre l’applicabilité commerciale de ces molécules et à travailler à leur vente. Ainsi, si la plate-forme de biotechnologie PlantSpring peut être exploitée correctement, le stock CLXT peut augmenter beaucoup plus en 2022 sur la base des prix cibles.

Penny Stocks à moins de 3 $ : Clearside Biomedical (CLSD)

Comme ObsEva, Clearside Biomedical a récemment été ajouté au Nasdaq Biotechnology Index. Cet ajout attirera davantage l’attention de l’entreprise, ce qui devrait l’aider à se rapprocher de son prix cible supérieur à 10 $.

C’est une bonne nouvelle étant donné que l’action CLSD se négocie actuellement en dessous de 3 $. Le plus important est de comprendre ce que fait l’entreprise. Clearside Biomedical est une firme très spécialisée dans le domaine biomédical.

Son objectif est de fournir des traitements à ce qu’on appelle l’espace suprachoroïdien. L’espace suprachoroïdien existe sur le côté de l’œil et permet d’injecter des médicaments dans la choroïde et la rétine, où se trouvent souvent les maladies de l’œil.

La raison d’être haussier sur l’action CLSD est liée aux récents résultats d’innocuité pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l’âge. Les résultats positifs de l’essai clinique de phase 1/2a en matière d’innocuité devraient aider le CLSD à progresser en 2022.

