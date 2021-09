7 des meilleurs stocks de bois Cathie à garder sur votre radar

Naviguer sur les marchés peut être une tâche difficile de nos jours. Selon le ratio capitalisation boursière/produit intérieur brut (PIB), le marché boursier américain d’aujourd’hui est surévalué à 100 %. Mais même si vous pouvez être en désaccord avec l’étendue, la plupart conviendront que le marché boursier américain est loin d’être bon marché pour le moment. Dans ces circonstances, la meilleure chose à faire est de suivre les gourous de l’investissement. C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui une liste d’actions de Cathie Wood, que vous pouvez utiliser pour embellir votre portefeuille.

Cathie Wood est une investisseur légendaire et la fondatrice, PDG et DSI d’Ark Invest, l’une des sociétés de gestion d’investissement les plus importantes. Bien que sa carrière remonte à 1981, Cathie Wood a acquis un public culte au cours de l’une des années les plus tumultueuses de l’histoire de Wall Street.

Son fonds phare négocié en bourse, le 24,5 milliards de dollars FNB ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK), a bondi de 150 % l’an dernier, principalement en raison de de Tesla (NASDAQ :TSLA) 730% de gain.

L’un des aspects les plus intéressants de l’approche de Cathie Wood est sa conviction lors de l’allocation du capital. Alors que certains investisseurs peuvent rechigner à certains titres, Wood a la capacité de regarder dans l’abîme et de ne pas cligner des yeux.

Compte tenu de tous ces aspects, il est utile de suivre les derniers investissements de Cathie Wood et de les exploiter pour trouver des idées pour votre propre portefeuille. Ces sept actions de Cathie Wood ont été d’énormes gagnants et ont des profils axés sur la croissance.

Alors, sans plus tarder, examinons en profondeur les actions que cet investisseur as apprécie particulièrement :

Fonds PayPal (NASDAQ :PYPL)

Palantir Technologies (NYSE :PLTR)

Trust Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS :GBTC)

Roku (NASDAQ :ROKU)

Crispr thérapeutique (NASDAQ :CRSP)

Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM)

JD.com (NASDAQ :JD)

Actions Cathie Wood : PayPal Holdings (PYPL)

Ark Invest s’était fait un nom en investissant dans des actions à haut risque, mais de nombreuses sociétés du portefeuille sont en fait des investissements sûrs et matures.

L’action PYPL est loin d’être un investissement risqué ; les actions ont un rendement sur cinq ans de 680%, une croissance à peine piétonne. Et selon Seeking Alpha, la croissance moyenne de ses revenus sur cinq ans est de 18,4%.

PayPal est le visage de notre révolution du paiement numérique. Mais la croissance a explosé l’année dernière pendant la pandémie, et les investisseurs en ont largement profité. PayPal a ajouté un record de 72,7 millions de comptes actifs en 2020. La croissance des bénéfices a été de 31 % en 2020.

Plus récemment, au deuxième trimestre 2021, le volume de paiement net de PayPal s’élevait à 311 milliards de dollars, soit une croissance de 40 % d’une année sur l’autre. Cela a marqué un autre trimestre stellaire pour l’entreprise, qui a connu une croissance impressionnante pendant la pandémie.

Palantir (PLTR)

L’une des actions dont on a le plus parlé au cours de la dernière année, Palantir est à la fois controversée et excitante. Une société d’analyse de mégadonnées étroitement associée à l’establishment de la défense, Palantir a reçu une bonne part de critiques de la part des membres du Congrès concernant les contrats avec l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE), entre autres agences.

Cependant, c’est un côté de l’histoire. Quelle que soit votre position politique en la matière, vous devez reconnaître que Palantir a fait un travail incroyable en concluant des accords qui conduiront à de solides revenus récurrents. Compte tenu de l’importance de ces sources de revenus pour une entreprise technologique en plein essor, j’accorde toujours une grande importance au stock de PLTR.

Ses derniers chiffres de bénéfices confirment que la société évolue dans la bonne direction. Le seul point négatif que je puisse souligner est la valorisation de l’action en ce moment. Depuis ses débuts en septembre dernier, les actions ont grimpé en flèche et ont augmenté de plus de 14% au cours du seul mois dernier. J’attendrais que les actions baissent un peu avant d’acheter.

Actions Cathie Wood : Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Si vous parcourez le portefeuille d’Ark, vous trouverez plusieurs sociétés que seuls les investisseurs les plus tolérants au risque achèteront. Cependant, cela n’en fait pas de mauvais investissements.

Prenons l’exemple de Grayscale Bitcoin Trust. Si vous voulez une exposition à effet de levier à Bitcoin (CCC :BTC-USD) et cherchent toujours la meilleure façon de le faire, GBTC est une option intéressante.

L’adoption rapide de la crypto entraînera une augmentation des véhicules d’investissement qui vous permettront de posséder une partie de la crypto-monnaie de la même manière qu’un passionné d’or aime Fiducie d’or iShares (NYSEARCA :AIU). Grayscale a également développé des ETF qui peuvent donner aux investisseurs en actions une exposition à des cryptos comme Ethereum (CCC :ETH-USD), Litecoin (CCC :LTC-USD) et quelques autres.

Mais l’intérêt institutionnel pour Bitcoin et ces autres pièces n’est pas comparable.

PayPal et Carré (NYSE :SQ) permet désormais aux utilisateurs de jouer dans l’espace crypto. Pendant ce temps, AT&T (NYSE :T), Starbucks (NASDAQ :SBUX), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Shopify (NYSE :MAGASIN) acceptent tous la crypto comme mode de paiement. La liste des partenariats et des annonces est exhaustive.

Par conséquent, jusqu’à ce qu’un ETF Bitcoin fasse surface, GBTC reste beaucoup du point de vue risque-récompense.

Roku (ROKU)

Les lecteurs de streaming et les appareils audio liés à la télévision de Roku ont très bien fonctionné pendant la pandémie. La société a déployé ses muscles et enregistré trimestre après trimestre des battements de bénéfices.

Plus récemment, cependant, le sentiment des investisseurs s’est détérioré avec la réouverture de l’économie. Les actions à domicile cèdent lentement leurs gains alors que les jeux de reprise attirent l’attention.

Aussi, Roku et Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) sont en désaccord les uns avec les autres sur les taux de licence pour utiliser la plate-forme de Roku après que la société a supprimé YouTube TV de la chaîne de magasins Roku le 30 avril. S’il y a une chose que la plupart des investisseurs apprécient, c’est la stabilité. Naturellement, cela a conduit le stock à perdre un peu d’éclat. Les actions sont essentiellement stables sur une période de trois mois.

Mais c’est une entreprise stable. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net total a augmenté de 81 % en glissement annuel pour atteindre 645 millions de dollars. Il y a cependant deux domaines de préoccupation qui méritent d’être mentionnés. Les heures de streaming ont diminué de 1 milliard par rapport au premier trimestre 2021. La société de médias numériques a attribué cette chute à la levée des restrictions de Covid-19 et au retour des personnes à des activités de plein air.

Dans sa lettre aux actionnaires, Roku a également souligné les problèmes de chaîne d’approvisionnement dus aux conditions existantes. Ce sont cependant tous des problèmes liés à la pandémie. Compte tenu de son succès au cours des dernières années, il devrait très bien se débrouiller lorsque la poussière retombera.

Cathie Wood Stocks : Crispr Therapeutics (CRSP)

Crispr Therapeutics est une biotechnologie émergente connue pour sa plateforme technologique CRISPR-Cas9, qui se concentre sur la technologie d’édition de gènes. La recherche peut éliminer les maladies héréditaires rares, ce qui constituera une percée monumentale dans le progrès scientifique.

Maintenant, n’oubliez pas qu’il s’agit d’une entreprise au début de son voyage. Ainsi, Crispr négocie toujours en grande partie sur le potentiel. Mais même si l’un de ses produits est approuvé, la croissance des ventes sera astronomique.

Investir dans des startups est une activité très risquée. Cependant, ils peuvent devenir des multi-ensacheuses s’ils réussissent. Prendre Tesla (NASDAQ :TSLA) par exemple. Bien sûr, les investisseurs ont connu de mauvaises années, mais ils en récoltent maintenant les fruits. Par conséquent, vous devriez avoir le long jeu à l’esprit lorsque vous versez du capital dans le CRSP.

Mais quand un investisseur as comme Cathie Wood soutient une action, vous feriez mieux de croire qu’elle a quelque chose dans le réservoir.

Communications vidéo Zoom (ZM)

Dans l’ensemble, la pandémie a ravagé l’économie américaine. Mais pour certaines entreprises, c’était un énorme vent arrière. L’une de ces entreprises était Zoom, qui est devenu le logiciel de vidéoconférence incontournable pendant la crise. Zoom est devenu la société prééminente dans l’espace, battant Cisco (NASDAQ :CSCO) alors que les entreprises déplaçaient leurs réunions en ligne.

Pour les 12 mois clos le 31 janvier, les revenus de Zoom ont atteint 2,65 milliards de dollars, une augmentation substantielle d’une année sur l’autre par rapport aux 623 millions de dollars de l’exercice précédent. Le bénéfice net s’est établi à 671 millions de dollars, contre 22 millions de dollars pour l’exercice 2020.

Maintenant, pour beaucoup, Zoom est avant tout un jeu pandémique. Avec le retour à la normale, les gens prendront des vols et les conférences auront lieu en tête-à-tête. Cela a conduit à un sentiment mitigé des investisseurs pour Zoom. Les actions ont baissé de 21% au cours du mois dernier, malgré le fait que la société ait annoncé un autre trimestre stellaire.

Zoom Video a annoncé un bénéfice net de 316,9 millions de dollars au deuxième trimestre, ou 1,04 dollar par action, contre 185,6 millions de dollars, ou 63 cents par action, l’année dernière. Les revenus ont augmenté de 54%, terminant à 1,02 milliard de dollars, dépassant largement les estimations des analystes.

Cependant, le directeur financier Kelly Steckelberg a déclaré que la croissance allait s’essouffler, “surtout par rapport aux comparaisons sans précédent d’une année sur l’autre”.

Pourtant, Cathie Wood a doublé son investissement, achetant pour 56 millions de dollars d’actions ZM après un deuxième trimestre et des perspectives mitigés.

Actions Cathie Wood : JD.com (JD)

La répression réglementaire de la Chine a anéanti des milliards d’actions technologiques. Parmi les victimes figurent certaines des principales entreprises technologiques chinoises, telles que Tencent (OTCMKTS :TCEHY), Ai-je (NYSE :AI-JE), et Éducation TAL (NYSE :TAL).

Cependant, l’absence de nouvelles initiatives significatives ces derniers jours contribue à changer l’ambiance. Les ventes trimestrielles de JD.com dépassant les estimations ont contribué à changer la conversation. Et Wood’s Ark Investment Management achetant des certificats de dépôt américains de la société a certainement contribué à renforcer le sentiment des investisseurs.

JD.Com propose des services de vente au détail en ligne, de marché en ligne et de marketing en Chine et est le principal concurrent de Alibaba (NYSE :BABA). C’est le plus grand détaillant en ligne de Chine, son plus grand détaillant global et sa plus grande entreprise Internet en termes de chiffre d’affaires. Si vous êtes même légèrement intéressé par l’espace d’investissement chinois, vous devriez vérifier ce stock.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.