7 des plus grandes surprises aux BRIT Awards

Souvent considérées comme un cousin éloigné des Grammys, les cérémonies des BRIT Awards ont leur propre part de surprises – y compris un groupe anarchique mitraillant le public avec des blancs, et Les Beatles remportant le prix du meilleur album dix ans après la sortie de leur disque.

Il y a eu beaucoup plus d’incidents et de chaos en cours de route – alors mettez-vous à l’abri! Voici sept des plus grandes surprises de l’histoire des BRITS.

1977: Le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper des Beatles remporte le tout premier prix du meilleur album de l’année

Les tout premiers BRIT Awards ont eu lieu en 1977, sous le nom de BRITish Record Industry BRITannia Awards, pour célébrer le jubilé d’argent de la reine. Signe de l’importance écrasante de l’album de 1967 des Beatles, le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper, il a été considéré comme le meilleur album de cette année – malgré sa sortie une décennie plus tôt.

1996: Jarvis Cocker se précipite sur Jacko

“Je ne suis pas Jésus, mais j’ai les mêmes initiales.” Tellement chanté Pulpe le chanteur Jarvis Cocker sur la chanson du groupe «Dishes» en 1998. Deux ans plus tôt, Jarvis avait pris ombrage de Michael JacksonLa pose apparemment semblable à celle du Christ lors d’une représentation de «Earth Song» – et a agité ses fesses en signe de protestation.

2000: Steps remporte le prix du meilleur live britannique

Dans une année où David Bowie a honoré Glastonbury de sa présence et L’OMS a pris la route pour la première fois en deux décennies, Steps en cinq pièces de marionnettes pop a été considéré comme le meilleur interprète live du Royaume-Uni.

1989: Sam Fox et Mick Fleetwood organisent toute une cérémonie

Étonnant dans le sens où quelqu’un a même pensé à cela: un modèle Page Three et le batteur des icônes du soft rock Fleetwood Mac – qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, tout, donc il s’est avéré. Bien que l’un de ces deux se soit déshabillé pour gagner sa vie, il est juste de dire qu’aucun des deux ne s’était jamais senti aussi exposé que ce soir-là.

2011: Laura Marling remporte le prix de la meilleure artiste solo féminine

Une agréable surprise, celle-ci. Les chances étaient peut-être sur la plus flamboyante Ellie Goulding ou Paloma Faith, mais Laura Marling a remporté à juste titre aux BRIT Awards pour son deuxième album, I Speak Because I Can. Sept mois plus tard, elle a fait des progrès encore plus grands avec la superbe A Creature I Don’t Know.

1998: Chumbawumba jette de l’eau sur le vice-premier ministre John Prescott

Qu’est-ce qui était plus transparent: la tentative du New Labour de s’aligner sur «Cool Brittania», ou l’espoir des aspirants de KLF que cela serait perçu comme plus qu’une tentative de faire la une des journaux?

1992: La KLF interprète la version métal de 3am Eternal avec Extreme Noise Terror

Jimmy Caulty et Bill Drummond ont mitraillé le public avec des blancs lors d’une performance métal de leur single classique «3am Eternal». La légende raconte qu’ils voulaient aussi jeter du sang de mouton sur la foule – mais leurs collaborateurs étaient des végétaliens, ce qui a payé cela.

