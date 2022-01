7 desserts simples au nougat pour profiter des restes de Noël | Vie

Vous avez mangé du nougat ce Noël et vous en avez encore plein ? Ne le jette pas! Vous pouvez l’utiliser pour préparer de délicieuses recettes et vous économiserez également de l’argent sur d’autres ingrédients.

Aujourd’hui, les vacances de Noël en Espagne se terminent officiellement et il est temps de jeter un œil au garde-manger. Que pouvons-nous faire avec les restes de nougat?

La pénurie de nougat dans les supermarchés des années précédentes et le vieil adage populaire: « c’est mieux que fini, qu’il manque », ils ont sûrement réussi à ce que vous ayez encore quelques tablettes de nougat à la maison.

Peut-être en avez-vous marre de le manger en morceaux, et vous êtes tenté de vous en débarrasser, de le jeter ou de le donner. Avant cela, nous vous suggérons 7 desserts simples au nougat pour profiter des restes de Noël.

A Noël, à la Saint Sylvestre, au Jour des Rois Mages… le nougat ne peut pas être absent des fêtes de Noël. Pourquoi l’acheter, si vous pouvez le faire vous-même très facilement ?

Ce sont des desserts simples à réaliser, qui se marient aussi parfaitement avec le nougat, en apportant douceur et texture.

Vous économiserez de l’argent car vous n’aurez pas à ajouter d’huile ou d’amandes.

Jetez un œil à ces recettes simples avec du nougat.

Glace au nougat

200 grammes de nougat Jijona 200 ml de crème liquide pour monter 200 ml de lait entier

le glace au nougat C’est délicieux et très facile à préparer, comme l’explique Divina Cocina.

Faut juste mettre tous les ingrédients dans un verre blender: nougat, lait et crème.

Nous battons pendant un moment jusqu’à ce que nous obtenions un mélange uniforme.

Nous mettons le mélange dans un moule, le recouvrons d’une pellicule plastique et le laissons reposer quelques heures au congélateur.

Il peut être décoré de chantilly ou d’amandes crocanti.

Gâteau au nougat

150 grammes de nougat tendre (de Jijona) 3 œufs 120 grammes de sucre 1 yaourt 230 grammes de farine 1 sachet de levure 125 ml d’huile d’olive 100 ml de liqueur d’orange 3 mandarines

Ce gâteau que propose Hogarmanía est très simple à réaliser.

C’est en fait comme le gâteau d’une vie, mais en ajoutant le nougat comme ingrédient supplémentaire, qui devra bien s’émietter au mixeur.

Ici vous avez le pas à pas.

Tout ce que vous devez savoir avant de choisir votre batteur à main : puissance, têtes, design et meilleurs modèles. Avec ce guide d’achat, vous obtiendrez le meilleur modèle.

Flan au nougat

280 grammes de nougat moelleux 480 grammes de crème 35% mg 5 gros œufs 5 cuillères à soupe de sucre 5 cuillères à soupe de sucre pour le caramel

Battre les œufs avec le sucre et ajouter le nougat émietté.

Quand tout est défait, ajoutez la crème et battez.

Nous préchauffons le four à 180º, chauffons de haut en bas. Remplissez un grand plateau d’eau avec 3 doigts d’eau et ajoutez les flaneras à l’intérieur avec le flan, les faire cuire au Bain Marie.

Nous cuisons environ 25 minutes. Vous avez des instructions plus détaillées ici.

Crème de nougat

200 grammes de nougat tendre aux amandes (Jijona) 250 ml de lait 250 ml de crème fouettée 4 cuillères à soupe de cassonade 2 cuillères à soupe de fécule de maïs

Dans une casserole on met la crème, un peu de lait et le sucre, et on la met sur le feu jusqu’à ce qu’elle soit chaude (sans bouillir).

Nous mélangeons le reste du lait avec la fécule de maïs.

Lorsque la casserole est en train de cuire, ajoutez le nougat et battez avec le mélangeur.

On remet sur feu moyen, on ajoute le lait avec la fécule de maïs, et on n’arrête pas de remuer jusqu’à ce qu’il épaississe.

Nous le servons dans des verres, attendons qu’il refroidisse et le mettons au réfrigérateur pendant quelques heures.

Gâteau au nougat

250 grammes de nougat Jijona 500 ml de crème fouettée 2 œufs 100 ml de lait 8 feuilles de gélatine 1 feuille de génoise 30 grammes de crocanti

Le site El Mueble nous propose cette recette avec du nougat.

Séparez les blancs des jaunes. Mettez les jaunes avec le nougat émietté et la moitié de la crème, battez et réservez au réfrigérateur.

Faire tremper la gélatine dans l’eau froide pendant 5 minutes et égoutter.

Ajouter la gélatine au lait chaud et dissoudre. Ajoutez ensuite le smoothie au nougat sorti du réfrigérateur.

Fouetter la crème, ajouter ce qui précède, battre les blancs jusqu’à consistance ferme et ajouter.

Placer le fond de tarte dans un moule, verser le mélange dessus et le mettre au congélateur pendant 12 heures.

Laisser reposer 2 heures au réfrigérateur, hors du congélateur, avant de servir.

Nougat et cappuccino aux pommes

150 grammes de nougat Jijona (doux) 1 pomme 2 cuillères à soupe de café soluble 12 grains de café torréfiés 200 ml de lait entier 1 cuillère à café de cassonade Eau

Recette conçue par Hogarmanía.

Nous épluchons la pomme, retirons le trognon et la coupons en cubes.

On met la pomme, un jet d’eau et le nougat blanc dans une casserole. Cuire 3 ou 4 minutes, tout mélanger. Servez-le dans deux verres.

Mélanger le café soluble avec le lait. Si vous avez une cafetière à piston, vous pouvez la faire émulsionner, mais c’est facultatif. Versez-le dans les verres.

Écraser les grains de café, les mélanger avec le sucre et saupoudrer sur les verres.

Mousse de nougat

1 œuf 100 grammes de crème fouettée 100 grammes de nougat moelleux 15 grammes de sucre 2 feuilles de gélatine 50 grammes de lait

On hydrate les feuilles de gélatine dans de l’eau froide, on monte le blanc à point de neige, et dans un autre récipient séparé, la crème.

Dans le lait chaud, défaire la gélatine, ajouter le nougat et battre au batteur. En outre, nous avons également battu le jaune avec le sucre.

On mélange le nougat avec le jaune, la crème et le blanc (dans cet ordre), et on mélange à la spatule.

Il ne reste plus qu’à le mettre au réfrigérateur et à le servir froid. Vous avez plus d’instructions ici.