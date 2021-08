7 détaillants actuellement en embauche

in

Alors que le Royaume-Uni continue de se rétablir après la pandémie, plusieurs grands détaillants ont cherché à augmenter leurs effectifs en ouvrant de nouveaux magasins ou en ouvrant de nouveaux entrepôts et bureaux.

D’autres détaillants ont mis en œuvre le programme Kickstart du gouvernement, qui fournit des fonds aux entreprises pour créer des emplois pour les 16 à 24 ans sur le crédit universel.

Voici une liste des détaillants qui, depuis juillet, recrutent activement :

Groupe Boohoo

Boohoo a révélé que c’est va créer 5000 nouveaux emplois grâce à un programme d’investissement d’une valeur de plus de 500 millions de livres sterling à travers le Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années.

Le détaillant de mode a enregistré de fortes ventes tout au long de la pandémie de Covid-19, bien qu’il ait été contraint de lutter contre les abus sur le lieu de travail au sein de sa chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni. Il a déclaré que l’investissement reflétait la nécessité de répondre à une demande croissante.

Boohoo Group a vu ses ventes augmenter au milieu de la pandémie.Base d’accueil

Homebase est devenu l’un des premiers grands détaillants à participer au programme Kickstart du gouvernement en créant 300 emplois pour les jeunes à travers la Grande-Bretagne.

Le programme donne aux personnes âgées de 16 à 24 ans la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences précieuses, d’acquérir une expérience professionnelle réelle et de renforcer leur confiance en elles afin qu’elles soient prêtes à relever les défis et les perspectives de leur carrière.

Homebase a déclaré qu’il accueillerait les nouvelles recrues rejoignant ses équipes de magasin avec le premier nouveau lot de Kickstarters à partir de juillet et d’autres le 23 août.

Le programme fournira une formation aux processus de gestion des stocks, à la vente numérique, à la gestion de la relation client et aux processus de santé et de sécurité, ainsi qu’à l’organisation et au travail d’équipe.Matalan

Au début du mois Matalan a également créé plus de 200 emplois dans le cadre du programme Kickstart du gouvernement aider les jeunes à acquérir une expérience professionnelle et des qualifications reconnues par l’industrie.

Dans le cadre de sa proposition Early Careers, Matalan a créé des stages sur mesure dans l’ensemble de l’entreprise, du siège social à la vente au détail et à la logistique, afin d’aider les jeunes de 16 à 24 ans à trouver un emploi significatif à long terme.

Les candidatures sont maintenant ouvertes et se clôtureront en décembre.John lewis

500 emplois seront à gagner l’an prochain alors que le John Lewis Partnership a signé un accord avec Tesco pour la location d’un centre de distribution d’un million de pieds carrés à Fenny Lock à Milton Keynes.

L’entrepôt, loué pour 11 ans, deviendra le deuxième plus grand centre de distribution de John Lewis Partnership après son campus de deux millions de pieds carrés à quatre miles de là, à Magna Park à Milton Keynes.

« Nous investirons dans la capacité d’automatisation du site pour soutenir la croissance future et, au cours des deux prochaines années, nous recruterons 500 nouveaux partenaires pour travailler au centre de distribution, que nous prévoyons de commencer à exploiter au cours de l’été 2022 », John Lewis Partnership, directeur des opérations. a déclaré le réalisateur Andrew Murphy.

John Lewis Partnership a également signé un contrat de location de trois ans pour un centre de distribution de 300 000 pieds carrés à Bardon, Leicestershire.Gym+Café

Gym+Café, qui a récemment ouvert son premier magasin à Belfast, a confirmé son intention de doubler le nombre actuel d’employés du siège social à 50 employés d’ici décembre de cette année.

Dans les magasins de détail, le chiffre actuel de 85 membres de l’équipe devrait atteindre près de 120 d’ici la fin de 2021 suite à l’ouverture de trois nouveaux clubs.

Cela portera le nombre total d’employés de 110 à 170, un nombre qui devrait passer à 250 d’ici la fin de 2022.

Le magasin Gym+Coffee’s Belfast à Victoria Square est son premier en Irlande du Nord et son 10e club-house à ce jour.Poundland

Le mois dernier, la société mère de Poundland, Pepco Group a annoncé son intention de se lancer dans une campagne de recrutement, avec la création de 13 000 nouveaux emplois nets dans l’ensemble de ses opérations en Europe.

Alors que le nombre de nouveaux emplois au Royaume-Uni reste inconnu, un porte-parole de Poundland a déclaré à Retail Gazette que la majorité des nouveaux emplois seraient créés en Europe continentale.

La vague de recrutement aura lieu au cours des trois prochaines années dans le cadre des plans d’expansion du portefeuille de magasins de l’entreprise.

Parallèlement à la création de nouveaux emplois, Pepco Group prévoit également de tripler son nombre de magasins pour l’aider à atteindre son objectif de plus d’un milliard d’euros de revenus de base d’ici cinq à sept ans.

Les 13 000 nouveaux emplois nets en Europe auront lieu au cours des trois prochaines annéesAldi

Aldi a récemment annoncé qu’elle embaucherait plus de 2000 nouveaux employés à travers le Royaume-Uni d’ici Noël.

Le discounter, qui compte actuellement plus de 920 magasins et emploie environ 38 000 personnes, poursuit son projet d’ouvrir plus d’un nouveau magasin par semaine cette année.

Aldi ouvre de nouveaux magasins dans des villes telles que Canterbury, Swansea et Londres, ainsi que de nombreux autres à travers le pays.

L’épicier recherche des commis de magasin ainsi que des postes de direction de magasin, des concierges et nettoyeurs, et des apprentis de magasin.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette