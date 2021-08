7 détaillants offrant des services de location de vêtements

La mode de location gagne en popularité.

Les Britanniques disposant d’environ 140 millions de livres sterling de vêtements chaque année, il n’est pas surprenant que les services de location de vêtements ouvrent la voie à une approche plus durable de la mode et des déchets de mode.

Selon GlobalData, la valeur du marché locatif au Royaume-Uni devrait atteindre 2,3 milliards de livres sterling d’ici 2029, une nette augmentation par rapport aux 400 millions de livres sterling estimés en 2019.

En tant qu’alternative intéressante à l’investissement dans la fast fashion, la prémisse derrière la location de garde-robes propose des services par abonnement et à la carte exploités par des sociétés possédant des stocks et des pièces de location à un tarif réduit pour une période limitée.

LIRE LA SUITE:

Actuellement, aucun grand détaillant britannique de mode rapide n’a fait appel aux services de location, mais les consommateurs ont accès à de nombreux services de location de mode au Royaume-Uni.

Au cours des deux dernières années, les services de location de vêtements au Royaume-Uni ont gagné en popularité.

Voici sept grandes plateformes qui proposent des services de location de vêtements aux consommateurs britanniques :

Rotarô

Un service culte de location et de revente de labels, qui détient des stocks de manière centralisée, Rotaro se concentre sur trois domaines : la durabilité, la conservation et la continuité.

La société a déclaré qu’elle visait à réduire l’impact environnemental de la location et propose des emballages biodégradables et recyclés.

Les clients peuvent louer des vêtements qui doivent être retournés dans quatre ou 12 jours avec des prix allant de 14 £ à 70 £. Rotaro propose également plusieurs tailles de 6 à 16.

Rue Hire

Hirestreet s’appelle la « première plateforme de location de mode au Royaume-Uni ».

Le service propose des tailles UK 4-20 et a déclaré qu’il était “engagé à rendre le style et la durabilité accessibles à toutes les femmes”.

Les clients peuvent choisir une période de location de quatre à 16 jours, il est conseillé de réserver leur livraison pour arriver deux jours avant un événement. Ils sont également en mesure d’ajouter une assurance à l’un de leurs articles avant de passer à la caisse, qui couvrira contre tout dommage accidentel.

Hurr

Hurr propose des vêtements et des accessoires de plus de 65 partenaires créateurs et détaillants. Le marché bilatéral permet aux prêteurs de gagner de l’argent avec leurs armoires sous-utilisées d’un côté, et de l’autre, les locataires peuvent accéder à des pièces de créateurs pour environ 20 % de leur prix de vente au détail d’origine.

La fondatrice Victoria Prew décrit Hurr comme « perturbant l’industrie de la mode britannique de 21 milliards de livres sterling » alors que les services de location de vêtements continuent d’ouvrir la voie à une approche plus durable de la mode.

La société a lancé son tout premier pop-up physique dans le grand magasin de luxe Selfridges à Londres en février de l’année dernière, avec une collection de 200 pièces sélectionnées disponibles pour les clients à louer entre quatre et huit jours à la fois.

Plus tôt cette année, Selfridges a lancé Hurr en ligne. Les articles sont disponibles à la location pour des périodes de quatre, huit, 10 et 20 jours et les prix commencent à 20 £ pour une location de quatre jours.

Par rotation

By Rotation a déclaré qu’il s’agissait du premier service de location de vêtements au Royaume-Uni à disposer d’une application.

Depuis son lancement en octobre 2019, la plate-forme s’est développée pour compter plus de 70 000 « rotateurs » de tout le Royaume-Uni.

Par rotation vise à créer une « communauté consciente et autonome ».

Mon QG de garde-robe

My Wardrobe HQ est un service de location qui combine le stock des marques ainsi que la collection personnelle des personnes que l’entreprise réceptionne, nettoie, stocke et livre.

Il a également l’option d’achat sur la plupart des articles, contrairement aux autres services de location actuellement au Royaume-Uni.

La plate-forme offre aux clients la possibilité d’emprunter des pièces pendant quatre jours à quinze jours, ou d’acheter des articles inutilisés pré-aimés et de la saison passée à une fraction du prix de vente conseillé.

My Wardrobe HQ a déclaré vouloir « faire de la location de vêtements de luxe la norme ». Il a actuellement des partenariats avec Harrods et Harvey Nichols.

En location

Onloan vise à « apporter un service rentable » avec des prix allant de 69 £ à 99 £ par mois, soit 1 £ par jour.

La plateforme prête des vêtements aux femmes dans le cadre d’un abonnement mensuel. Les clients peuvent l’essayer pendant un mois et suspendre leurs comptes ou annuler à tout moment.

Les clients commenceront par répondre à une enquête de style, puis Onloan leur enverra une sélection de vêtements dans des emballages réutilisables, qui ont été assemblés par des stylistes.

Fille rencontre robe

Depuis son lancement en 2009, Girl Meets Dress permet aux clients de louer et d’acheter des produits.

La cofondatrice Anna Bance vise à offrir aux femmes la possibilité de louer des vêtements de créateurs haut de gamme pour une fraction du prix de vente au détail.

Girl Meets Dress propose également des services, notamment une salle d’exposition à Londres, une location de maternité et des prêts de demoiselle d’honneur.

La société achète et possède le stock, le répertoriant pour une location de deux ou sept nuits, à partir de 19 £, 10 à 30 pour cent du prix de détail de l’article. Ses frais mensuels de 99 £ offrent également aux membres des robes gratuites illimitées.

Les clients de Girl Meets Dress peuvent louer plus de 4000 robes de plus de 200 créateurs de plus de 30 pays.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette