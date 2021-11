7 distorsions mentales qui ne vous servent pas

Toi et moi avons été dans ce moment.

Nous avons préparé dur pour une présentation. Ajusté et édité plusieurs fois. Nous étions à la fois anxieux et enthousiastes à l’idée de faire cette présentation. Nous avons répété. Et puis, il ne s’est rien passé comme prévu.

C’était tout simplement merveilleux, les gens vous disent juste après. Si clair et si réfléchi.

Vous pensez immédiatement à vous-même, impossible! Je sais que j’ai fait terriblement. Heureusement pour moi, ils ne s’en sont pas rendu compte. C’est votre esprit qui vous mène au pays des distorsions cognitives.

Que sont les distorsions cognitives ?

Une distorsion cognitive – et il y en a beaucoup – est un schéma de pensée exagéré qui n’est pas basé sur des faits. Cela nous amène par conséquent à voir les choses plus négativement qu’elles ne le sont réellement.

Dans une distorsion cognitive, notre esprit nous convainc de croire des choses sur nous-mêmes et notre monde qui ne sont pas nécessairement vraies.

« Ma vie a été pleine de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. » Michel de Montaigne

Attention, nous succombons tous à des distorsions cognitives à l’occasion. Cela fait partie de l’expérience humaine. Cela se produit particulièrement lorsque nous nous sentons déprimés. Cependant, si nous nous y engageons trop fréquemment, notre santé mentale en souffrira. Il en sera de même de notre capacité à fonctionner efficacement.

Une fois que nous aurons appris à identifier les distorsions cognitives, nous saurons mieux quand notre esprit nous joue des tours. Ensuite, nous pouvons recadrer et rediriger nos pensées afin qu’elles aient moins d’impact négatif sur notre humeur et nos comportements.

7 distorsions cognitives courantes

En 1976, le psychiatre américain Aaron T. Beck, le père de la thérapie cognitivo-comportementale, a proposé la théorie derrière les distorsions cognitives, et dans les années 1980, le professeur de psychiatrie de l’Université de Stanford, David Burns, a popularisé notre compréhension des distorsions cognitives avec plusieurs livres à succès.

Très précisément, Burns a identifié et nommé les 15 distorsions cognitives les plus courantes. Je vais me concentrer sur les 7 que vous reconnaîtrez très probablement tout de suite.

L’auto-examen est la première étape vers l’inversion de la pensée négative au cœur de ces schémas mentaux.

1. Filtrage

Le filtrage mental consiste à rejeter tous les aspects positifs d’une situation et, à la place, à s’attarder sur ses aspects négatifs.

Même s’il y a plus d’aspects positifs que négatifs dans une situation ou une personne, nous avons tendance à nous concentrer exclusivement sur les aspects négatifs.

Par exemple, il peut s’agir d’une évaluation des performances dans votre entreprise et votre patron complimente à plusieurs reprises votre travail acharné. En fin de compte, elle fait une suggestion d’amélioration. Vous quittez la réunion en vous sentant misérable et vous vous attardez sur cette seule suggestion toute la journée.

2. Polarisation

La pensée polarisée est l’acte de penser à nous-mêmes et au monde d’une manière « tout ou rien ».

Lorsque nous nous engageons dans des pensées de noir ou de blanc, soit/ou, sans nuances de gris entre les deux, ce type de distorsion cognitive nous contrôle.

La pensée tout ou rien conduit généralement à des normes extrêmement irréalistes pour nous-mêmes et les autres qui affecteront nos relations et notre motivation.

Vous pouvez, par exemple, avoir décidé de manger des aliments sains. Mais aujourd’hui, vous n’avez pas eu le temps de préparer un repas, alors vous mangez un burger au bacon. Cela vous amène immédiatement à conclure que vous avez ruiné votre routine d’alimentation saine, vous décidez donc de ne même plus essayer. Votre réflexion vient de vous préparer à l’échec.

3. Généralisation excessive

Lorsque nous généralisons à outrance quelque chose, nous prenons un événement négatif isolé et le transformons en un schéma sans fin de perte et de défaite.

Vous pouvez prendre la parole lors d’une réunion d’équipe, par exemple, et vos suggestions ne sont pas incluses dans le projet. Vous quittez la réunion en pensant que j’ai ruiné mes chances de promotion. Je ne dis jamais la bonne chose !

Une généralisation excessive peut également se manifester dans nos pensées sur le monde et ses événements. Des mots comme « toujours », « jamais », « tout » et « rien » sont fréquents dans votre train de pensée.

Vous pouvez, par exemple, être en retard au travail et, sur le chemin, vous allumer un feu rouge. Vous pensez, rien ne va jamais mon chemin!

4. Sauter aux conclusions

Lorsque nous sautons aux conclusions, nous interprétons un événement ou une situation négativement sans preuve à l’appui d’une telle conclusion. Ensuite, nous réagissons à notre hypothèse.

Par exemple, votre patron arrive à une réunion avec l’air sérieux. Au lieu de lui demander comment il va, vous supposez immédiatement qu’il est en colère contre vous à propos de quelque chose. Par conséquent, vous restez court et distant. En réalité, votre patron partenaire passe simplement une mauvaise journée.

Sauter aux conclusions ou « lire dans les pensées » est souvent une réponse à une pensée ou à une préoccupation persistante de votre part. Parce que votre conclusion n’est pas fondée, votre comportement, à son tour, exacerbe une situation ou une relation.

5. Catastrophisme

Le catastrophisme est lié au fait de sauter aux conclusions. Dans ce cas, vous sautez à la pire conclusion possible dans chaque scénario, aussi improbable soit-il.

Cette distorsion cognitive s’accompagne souvent de questions « et si ». Et s’il n’appelait pas parce qu’il avait eu un accident ? Et si elle n’était pas arrivée parce qu’elle ne voulait vraiment pas passer du temps avec moi ? Et si j’aide cette personne et qu’elle finit par me trahir ou m’abandonner ?

Plusieurs questions suivent souvent en réponse à un événement. Ces questions ont tendance à invoquer une paralysie mentale et à conduire à l’inaction comportementale.

6. Personnalisation

La personnalisation nous amène à croire que nous sommes responsables d’événements qui, en réalité, sont totalement ou partiellement hors de notre contrôle.

Cette distorsion cognitive nous amène souvent à nous sentir coupables ou à blâmer sans tenir compte de tous les facteurs impliqués.

Par exemple, un membre de votre équipe a un accident sur le chemin d’une réunion à laquelle vous l’avez envoyée, et vous vous reprochez d’avoir insisté pour qu’elle assiste à cette réunion. Ou, vous pensez que si votre partenaire s’était réveillé plus tôt, vous auriez été prêt à temps pour votre travail.

Avec la personnalisation, nous prenons tout personnellement.

7. Contrôler les erreurs

Le mot sophisme fait référence à une illusion, une idée fausse ou une erreur.

Les erreurs de contrôle peuvent aller de deux manières opposées : soit vous vous sentez responsable, soit vous contrôlez tout dans votre vie et celle des autres, ou vous sentez que vous n’avez aucun contrôle sur quoi que ce soit dans votre vie.

Vous, par exemple, n’avez pas pu remplir un rapport qui devait être remis aujourd’hui. Vous pensez immédiatement, bien sûr que je n’ai pas pu le terminer! Mon patron me surcharge de travail et tout le monde était si bruyant aujourd’hui au bureau. Qui peut faire quelque chose comme ça ?

Il s’agit d’une erreur de contrôle externe. Vous placez tout le contrôle de votre comportement sur quelqu’un d’autre ou une circonstance extérieure.

L’autre type de sophisme du contrôle est basé sur la croyance que vos actions et votre présence ont un impact ou contrôlent la vie des autres. Vous pouvez, par exemple, croire que votre comportement vis-à-vis d’un collègue le rend heureux ou malheureux. Vous pensez que toutes leurs émotions sont contrôlées directement ou indirectement par vos comportements.

Comment arrêter les distorsions cognitives

Essayez de vous rappeler que, dans de nombreux cas, ce ne sont pas les événements mais vos pensées qui vous bouleversent. Vous ne pourrez peut-être pas modifier les événements, mais vous pouvez travailler à rediriger vos pensées.

De petits changements peuvent être utiles. Voici quelques conseils:

Pensez à vos pensées. Si un événement vous bouleverse, éloignez-vous-en si vous le pouvez et essayez de vous concentrer sur ce que vous vous dites de l’événement.

Remplacez les absolus. Une fois que vous vous concentrez sur vos pensées et que vous reconnaissez un modèle, envisagez de remplacer des déclarations telles que « toujours » et « rien » par « parfois » et « ceci ».

Se définir et définir les autres. Essayez d’étiqueter le comportement. Au lieu de vous qualifier de « paresseux » parce que vous n’avez pas nettoyé aujourd’hui, pensez à : « Je n’ai tout simplement pas nettoyé aujourd’hui. Une action n’a pas à vous définir.

Recherche d’aspects positifs. Même si c’est difficile au début, que se passe-t-il si vous trouvez au moins trois exemples positifs dans chaque situation. Cela peut ne pas sembler naturel, mais finalement, cela peut devenir une habitude spontanée.

Y a-t-il des preuves ? Avant de conclure, envisagez de demander, d’enquêter, de vous interroger vous-même et les autres pour vous assurer d’avoir autant de faits que possible. Si vous le pouvez, faites un effort supplémentaire pour croire ces faits.

Et cette liste, cher lecteur, n’est PAS une distorsion cognitive.

Auteur : Achim Nowak

Achim Nowak est un coach exécutif, un penseur d’affaires, un conférencier TEDx, un organisateur de Mastermind et un hôte de masterclass virtuel. Auteur de 3 livres sur la présence personnelle, Achim a aidé des centaines de PDG et de dirigeants de C-Suite dans des entreprises mondiales telles que Takeda, Sanofi, Owens Corning et Dover Industries à amplifier leur influence personnelle.… Voir le profil complet ›