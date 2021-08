7 électeurs new-yorkais sur 10 veulent qu’Andrew Cuomo démissionne 10z viral

Les New-Yorkais sont de plus en plus favorables au gouvernement de New York. Andrew Cuomo (D) démissionner, avec un nouveau sondage révélant que sept électeurs sur 10 dans l’État veulent qu’il démissionne.

Le sondage de l’Université Quinnipiac, mené les 4 et 5 août, est intervenu dans le sillage du procureur général Letitia James publier un rapport de 165 pages qui concluait que Cuomo «avait harcelé sexuellement un certain nombre d’employés actuels et anciens de l’État de New York, entre autres, en se livrant à des attouchements importuns et non consensuels, ainsi qu’en faisant de nombreux commentaires offensants de nature suggestive et sexuelle qui ont créé un environnement de travail hostile pour les femmes.

Les enquêteurs ont interrogé 179 personnes, dont Cuomo, et ont finalement trouvé que les allégations avancées par 11 femmes différentes étaient crédibles.

L’enquête a également montré que la majorité des électeurs de New York (55%) pensent que Cuomo devrait être accusé d’un crime sur la base des allégations, tandis que 29% ne l’ont pas fait. Les 16 % restants n’ont pas émis d’opinion.

Les personnes interrogées s’accordent largement à 70-27% pour dire que le gouverneur a “perdu sa capacité à être un leader efficace”.

Le sondage Quinnipiac a révélé que le soutien à la démission de Cuomo était général, mais sans surprise, les républicains mènent la charge.

Les républicains étaient favorables à la démission de 88 à 11 %, les indépendants de 76 à 19 %, tandis que les démocrates avaient une marge plus faible de 57 à 36 %.

Le sondage, publié vendredi, représente un changement d’opinion marqué alors que les allégations sont devenues fondées.

Dans un sondage similaire de mars, seulement 43% des électeurs interrogés ont déclaré que Cuomo devrait démissionner. Cela marque également une légère hausse par rapport à un sondage mariste réalisé le 3 août qui a révélé que 59% des électeurs de New York devraient démissionner.

Cuomo a nié les conclusions du rapport, affirmant mardi qu’il “n’avait jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances sexuelles inappropriées”. Il fait maintenant face à une plainte pénale déposée par une femme qui l’accusait de l’avoir pelotée.

Un décompte de l’Associated Press de mercredi a révélé que 86 des 150 États membres de l’assemblée évinceraient Cuomo s’il ne démissionnait pas de son propre chef.

