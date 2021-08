7-Eleven Branch Workers contrecarre les fraudeurs crypto ⋆ Crypto nouveaux médias

Source : Police de Naha

Les exploitants de supérettes et les employés qui ont déjoué deux escroqueries cryptographiques distinctes ont reçu des récompenses spéciales de la police japonaise.

Selon Ryuku Shimpo, des agents de Naha, dans la préfecture d’Okinawa, ont présenté des lettres de remerciement spéciales à un homme de 54 ans nommé Katsuya Fujiwara et à son épouse Kiyomi, 51 ans, copropriétaires d’une succursale 7-Eleven dans le ville.

Des agents ont déclaré aux journalistes que le 23 mai de cette année, une femme âgée est entrée dans leur magasin, manifestement “précipitée” et a déclaré qu’elle avait un besoin urgent de transférer environ 920 USD de crypto. Kiyomi aurait senti que quelque chose n’allait pas et a demandé au client de s’abstenir d’effectuer le transfert cryptographique – qui au Japon peut être effectué dans de nombreux magasins de proximité via des cartes prépayées – tandis que son mari a appelé la police pour signaler un cas suspect de fraude.

Le 2 juin, ont poursuivi les agents, un «homme dans la soixantaine» est entré dans une succursale de Family Mart à Naha où il a demandé à un employé comment acheter des cartes cryptographiques prépayées, affirmant qu’on lui avait dit qu’il devait échanger des jetons contre de l’argent après s’étant fait dire qu’il avait reçu un cadeau d’une valeur de 3,2 millions de dollars.

La gérante du magasin, Suzuko Muramatsu, âgée de 25 ans, a immédiatement « remarqué » qu’un cas de fraude était en vue et a contacté un poste de police basé à Naha.

Les Fujiwaras ont été cités comme déclarant que la reconnaissance publique n’était pas nécessaire et qu’ils avaient simplement « fait la chose évidente ». Matsumura, quant à lui, a déclaré:

“Je souhaite continuer à contribuer à la sécurité des personnes dans cette région et à coopérer avec la police et le personnel du magasin.”

Le trio a posé avec des officiers pour une séance photo, où ils ont officiellement reçu leurs lettres d’appréciation encadrées.

Les cas de fraude liés à la cryptographie ont récemment augmenté au Japon, où des citoyens d’âge moyen et des personnes âgées auraient été victimes d’escroqueries sophistiquées, dont certaines, selon la police, pourraient avoir été orchestrées par des personnes à la fin de la cinquantaine et au début de la soixantaine.

