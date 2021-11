7-Eleven présente un sous-marin à la dinde de Thanksgiving qui vise à être le gros repas dans un seul emballage

7-Eleven s’efforce de changer la façon dont les gens pensent de leurs dépanneurs en ajoutant à sa liste d’offres alimentaires. Le dernier ajout à leurs menus est le Thanksgiving Turkey Sub, qui a été lancé vendredi dans les magasins participants. Le sous-marin comprendra un pain unique, ainsi que suffisamment de choses entre les deux tranches de pain pour vous garder rassasié sur la route.

Chaque sous-marin contient des tranches de dinde Butterball, du cheddar blanc fort et de la mayonnaise aux canneberges. C’est aussi le premier sandwich 7-Eleven avec un petit pain aromatisé à la farce. Le pain incorpore « des saveurs d’un mélange de légumes et d’une base aromatisée à la farce », a déclaré la société. Le sandwich ne coûte que 4,99 $ et peut être trouvé dans la caisse froide dans les magasins participants.

« Il y a de quoi être reconnaissant pour cette année », a déclaré vendredi Vareesha Shariff, directrice des produits alimentaires frais de 7-Eleven. « Nous savons à quel point nos clients attendent avec impatience nos offres saisonnières, et nous sommes ravis de contribuer au plaisir et à l’esprit de Thanksgiving avec une nourriture satisfaisante qui rappelle à nos clients ces moments de vacances réconfortants. De plus, avec le coût du dîner de Thanksgiving prévu d’être plus élevé que jamais cette année, nous sommes ravis de proposer un délicieux repas à un excellent rapport qualité-prix. »

En octobre, 7-Eleven a ajouté une autre option alimentaire surprenante, les rouleaux de taquito au poulet barbecue coréen. Une seule commande comprend quatre rouleaux, avec du poulet à la viande entièrement blanc mélangé à une sauce barbecue coréenne piquante emballé dans une coquille croustillante. Les petits pains sont également emballés avec de la sauce soja, de l’ail, de l’oignon, de l’huile de sésame grillé, de la cassonade, du gingembre et du poivron rouge. Ils ne seront disponibles que pour une durée limitée.

7-Eleven a également ajouté une nouvelle saveur de café haut de gamme à son menu, le café 7-Reserve Guatemala. Le café est certifié Rainforest Alliance et sera disponible dans les magasins participants cet automne. Le café premium coûtera le même prix que toutes les autres boissons chaudes dans les magasins 7-Eleven.