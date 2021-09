7 émissions de télévision d’horreur à diffuser sur Amazon Prime dès maintenant

American Horror Story (2011 – Présent)

Si vous recherchez le spectacle d’horreur ultime, ne cherchez pas plus loin que American Horror Story. Dans cette série FX populaire, les téléspectateurs sont emmenés à travers une histoire différente chaque saison, toutes avec leurs propres rebondissements horribles, d’une simple famille vivant dans une maison hantée, aux sorcières de la Nouvelle-Orléans, à un camp d’été en 1984, et Suite.

Vraiment, American Horror Story est si populaire pour une raison. Non seulement le casting d’AHS est incroyable, y compris des stars impressionnantes comme Sarah Paulson, Evan Peters et Finn Wittrock, mais les histoires sont vraiment troublantes. Cela vous enverra constamment des frissons dans le dos et vous fera vérifier dans l’ombre de votre maison après avoir regardé chaque épisode. Ryan Murphy l’a fait sortir du parc avec cette création effrayante – et maintenant, avec la première de la saison 10 d’American Horror Story, c’est le moment idéal pour se gaver de la série.

Diffusez American Horror Story sur Amazon Prime.