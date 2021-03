7 émissions de télévision et films à regarder pour la saison des récompenses 2021, SAG Awards – WWD

La saison des récompenses est presque à mi-chemin, et avec les SAG Awards à venir dimanche, c’est une excellente excuse pour rattraper certaines des émissions de télévision et des films remarquables qui sont en nomination.

Si vous avez déjà regardé les plus grands projets de la saison, comme «Bridgerton» et «The Crown», cela vaut la peine de se pencher sur les autres émissions de télévision et films à la mode qui ont trouvé un écho auprès du public et ont reçu des nominations notables.

Ici, WWD regarde sept émissions de télévision et films nominés pour les SAG Awards à regarder avant la cérémonie de dimanche. Lisez la suite pour en savoir plus.

Consultez la liste des nominations aux SAG Awards 2021 ici.

«Son du métal»

Regarder sur Amazon Prime Video

«Sound of Metal» a été jusqu’à présent un prétendant discret à la saison des récompenses. Le film suit le batteur de heavy metal Ruben Stone, joué par Riz Ahmed, alors que sa vie et sa carrière sont perturbées par sa perte auditive. Ahmed est nominé pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal aux prochains SAG Awards.

«Pays Lovecraft»

Regarder sur HBO Max

«Lovecraft Country» était l’une des nouvelles émissions à succès de HBO Max en 2020. Inspiré par le roman 2016 de Matt Ruff du même nom, «Lovecraft Country» donne une vision d’horreur sur Jim Crow America. La série suit Atticus Freeman, joué par Jonathan Majors; son oncle, joué par Courtney B. Vance, et son ami Letitia, joué par Jurnee Smollett, alors qu’ils recherchent son père disparu tout en endurant les horreurs racistes du Sud.

La série est nominée pour la performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique et la performance exceptionnelle d’un ensemble de cascades dans une série comique ou dramatique aux SAG Awards.

«Je peux te détruire»

Regarder sur HBO Max

La série à succès de HBO Max «I May Destroy You» a finalement été reconnue suite à son snob aux Golden Globes très critiqué en février. L’émission suit Arabella, interprétée par la créatrice Michaela Coel, alors qu’elle est aux prises avec le traumatisme après avoir été agressée sexuellement. Coel est nominé pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans un téléfilm ou une série limitée.

«Minari»

Regarder sur Amazon Prime Video

Le film américano-coréen «Minari» est l’un des films les plus émouvants nominés cette saison de récompenses. Le film suit une famille coréenne qui déménage dans une ferme de l’Arkansas à la poursuite du «rêve américain». «Minari» se concentre sur les liens étroits de la famille et les défis qu’elle doit surmonter pour s’enraciner dans son nouvel environnement.

Le film est en attente de trois prix SAG, dont une performance exceptionnelle d’un casting dans un film, une performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle principal pour Steven Yeun et une performance exceptionnelle d’une actrice féminine dans un second rôle pour Yuh-Jung Youn.

«Da 5 Bloods»

Regarder sur Netflix

Le regretté acteur Chadwick Boseman a remporté plusieurs distinctions cette saison pour son rôle dans «Ma Rainey’s Black Bottom», mais son rôle dans «Da 5 Bloods» est tout aussi remarquable. Le film, réalisé par Spike Lee, suit quatre vétérans noirs de la guerre du Vietnam qui reviennent dans le pays des années plus tard pour trouver une fortune qu’ils ont aidé à cacher pendant la guerre.

Le film a reçu trois nominations aux SAG Awards, dont une performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle pour Boseman, une performance exceptionnelle d’un casting dans un film et une performance d’action exceptionnelle d’un ensemble de cascades dans un film.

«Ted Lasso»

Regarder sur Apple TV +

La comédie sportive «Ted Lasso» est devenue un succès surprise pendant la saison des récompenses après avoir remporté des prix aux Golden Globes et aux Critics ‘Choice Awards. L’émission se concentre sur le personnage titulaire, joué par Jason Sudeikis, qui est un entraîneur de football américain qui déménage en Angleterre pour diriger une équipe de football.

Le spectacle est nominé pour deux SAG Awards, dont la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique pour Sudeikis et la performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique.

«Je sais que cela est vrai»

Regarder sur HBO Max

Mark Ruffalo joue les frères jumeaux dans la série limitée HBO basée sur le roman Wally Lamb 1998 du même nom. L’émission suit Dominick Birdsey alors qu’il prend soin de son frère jumeau Thomas, qui souffre de schizophrénie paranoïde. Ruffalo est nominé pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une série limitée pour ses rôles aux prochains SAG Awards.

