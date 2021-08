7 erreurs à éviter si vous voulez être un bon communicateur | La vie

Être un as des conversations les plus triviales n’est pas toujours lié à votre personnalité. Savoir quoi faire et quoi dire et quoi ne pas vous aidera beaucoup plus que vous ne le pensez à reprendre des relations en face à face au bureau.

Il semble que la pandémie se soit normalisée à parler à travers les écrans, mais avec la fin de l’été qui se rapproche de plus en plus et le retour au bureau presque imminent, vous devrez reprendre l’habitude de parler à des collègues, amis, patrons… Face à face.

Ce moment peut être quelque peu accablant, surtout pour les plus introvertis ils ressentaient beaucoup mieux la situation actuelle que le besoin d’avoir quelques petites conversations tout au long de la journée, qu’il s’agisse de traverser un ascenseur ou d’aller prendre un café.

La bonne nouvelle est que, selon John Bowe, professeur d’art oratoire, journaliste et auteur de I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in an Age of Disconnection, il existe quelques astuces pour donner l’impression que vous êtes un maître. de la prise de parole en public et de la communication.

Faire attention à 7 erreurs les plus courantes et essayez de les corriger si vous vous sentez identifié :

1. Supposons que personne ne veuille vous parler

Vous ne serez sûrement pas la seule personne timide au bureau, si vous craignez d’avoir l’air confiant ou naturel, le mieux que vous puissiez faire est de arrêtez de vous concentrer sur vous-même et sur la honte que vous ressentez à ce moment-là. Pensez qu’il y a beaucoup plus de gens comme vous qui vivent la même situation.

2. Interrompre ou s’immiscer dans une conversation

Prudent se mêler de la conversation de quelqu’un d’autre, parfois ça coule et ça peut se faire sans problème, mais il vaut mieux attendre avec une distance de sécurité et observer tout signal non verbal, comme un coup d’oeil à la ou aux personnes en question pour vous présenter leur conversation.

3. Commencez à parler sans rien dire

Si quelqu’un semble distant ou perdu dans ses pensées, plonger dans son espace personnel avec un simple « bonjour » peut le bouleverser.

Au lieu de lancer un premier commentaire aussi ouvert essayez de poser des questions fermées qui mènent à une conversation ou réponse sûre. Par exemple : « Et ces premiers jours de retour au bureau ?

4. Aborder les questions controversées

Si vous parlez à quelqu’un de nouveau, c’est généralement mieux ne pas parler de sujets importants, désagréable ou qui peut conduire à des discussions inconfortables.

Si vous considérez qu’avec le temps, vous êtes prêt à parler de certains sujets en toute confiance, allez-y. Mais pour commencer, cherche autre chose simple et proche.

5. Être difficile à suivre

Parfois, vous avez des compagnons et des compagnons d’autres parties du monde qui parlent des langues différentes. Essayez de rendre l’expérience de conversation agréable pour tout le monde.

Cherche simplifier tout votre langage verbal, même avec des collègues d’autres sections, pour être le plus clair possible.

6. Parler trop de vous-même ou de l’autre personne

Prudent concentrer les conversations sur une personne en particulierMême si c’est quelqu’un que vous connaissez et dont vous êtes sûr qu’il aime parler de lui. Vous ne voulez pas que cela ressemble à un interrogatoire.

Au lieu de cela, trouvez un moyen de raconter une histoire, de donner un avis… Et si ça ne coule pas naturellement, essayez de poser des questions sur les sujets qui vous intéressent tapez : “Avez-vous essayé un nouveau restaurant récemment, que recommandez-vous ?”

7. Perdre le temps de quelqu’un

Si vous parlez à quelqu’un, parle avec lui. Ne regardez pas le sol, ni le mobile, vous devez être Présent.

Pensez à la façon dont vous aimeriez être traité à ce moment-là et pensez qu’à l’avenir, il est possible que cette relation qui commence par un café se transforme en amitié.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Irina Pérez.