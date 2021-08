7 erreurs de marketing cross-canal que vous ne pouvez pas vous permettre de commettre

in

L’expression “publicité cross-canal” peut sembler intimidante pour certaines personnes, mais le concept est en fait assez simple. Alors que le marketing multicanal utilise plusieurs canaux (recherche payante, recherche organique et médias sociaux, par exemple) pour atteindre votre public, le cross-canal utilise ces multiples canaux pour offrir une expérience plus connectée à votre public. Ainsi, même s’ils passent d’un canal à l’autre, ils suivent toujours un parcours client cohérent.

Le marketing cross-canal présente de nombreux avantages, comme un engagement accru, de meilleures informations et une marque plus forte, mais c’est si vous le faites correctement. Donc, pour le post d’aujourd’hui, je vais couvrir sept erreurs courantes de marketing cross-canal à éviter, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre stratégie. Ils comprennent:

Diffuser des messages incohérentsPromouvoir les mêmes offres sur chaque canalAvoir les mêmes KPI pour chaque canalÊtre rigide avec le budgetCréer des audiences de reciblage incohérentesNe pas utiliser une seule source de vérité pour le reportingIgnorer les canaux non convertis

Erreurs publicitaires cross-canal à éviter (et comment)

Passons en revue les erreurs les plus courantes que je vois avec les gens qui font de la publicité sur toutes les plateformes, et ce qu’il faut faire à la place.

1. Diffuser des messages incohérents

Ce sera la suggestion la plus basique que je ferai dans cet article, mais vous pourriez être surpris du nombre d’entreprises qui commettent cette erreur.

Peu importe si quelqu’un vous recherche sur Google ou Bing, vous voit alors qu’il fait défiler ses flux Facebook ou Instagram, ou qu’il se tient au courant des actualités du secteur sur LinkedIn et Twitter, il est impératif que vous gardiez votre message cohérent.

Soyons clairs : vous DEVEZ modifier votre texte publicitaire en fonction de chaque plate-forme, du public que vous ciblez sur chaque plate-forme et de sa position mentale.

Mais vous ne devriez PAS avoir un titre Google qui dit que tous les produits sont à 15 % sur le premier achat alors que Facebook dit qu’il y a 10 % de réduction. Ou une annonce LinkedIn qui dit que vous êtes classé n°1 sur G2 Crowd mais une annonce Twitter qui dit que vous êtes n°2. (Encore une fois, vous pourriez être surpris du nombre de personnes qui font cela.)

Bottom line: Ne confondez pas vos clients.

2. Diffuser les mêmes offres sur tous les canaux

Vous savez par expérience que vous êtes dans un état d’esprit différent sur Instagram que sur LinkedIn ou lorsque vous effectuez une recherche sur Google. Votre public n’est pas différent. Ainsi, si une offre particulière fonctionne bien sur Google mais pas sur Facebook, il se peut que ce ne soit pas un problème avec votre texte publicitaire ou votre création Facebook, mais avec l’offre elle-même.

Prenez cette annonce LinkedIn que Litmus diffuse, par exemple. Ils proposent leur rapport sur l’état des fournisseurs de services de messagerie.

Cette offre aurait-elle un sens sur Instagram ? Pas probable. Mais une feuille de triche pour la rédaction d’e-mails pourrait le faire. Découvrez donc les offres qui intéressent votre public sur chaque canal pour tirer le meilleur parti de chacun.

Si vous pouvez obtenir des conversions en bas de l’entonnoir comme des ventes ou des demandes de démo de Google, mais pas de Facebook, alors acceptez-le. De quelles autres actions de conversion pourriez-vous bénéficier pour Facebook ? Peut-être un formulaire de génération de leads ou un appel téléphonique. Peut-être que vous voulez simplement développer votre audience et faire connaître votre marque.

Soyez en phase avec les actions que votre public souhaite entreprendre sur chaque canal, et non les actions que vous souhaitez qu’il effectue, et adaptez vos campagnes en conséquence.

3. Avoir les mêmes KPI pour chaque canal

Avec une stratégie publicitaire cross-canal, chaque canal doit avoir ses propres objectifs et KPI. Le CTR sur Facebook ne sera pas le même que LinkedIn. Et aucun de ceux-ci ne sera proche de Twitter.

Il en va de même pour vos objectifs de coût par conversion. Si vous savez que les prospects sur Facebook sont de qualité inférieure à celle de LinkedIn, vous pourriez avoir un CPA acceptable inférieur sur Facebook. Et d’un autre côté, vous pourriez dire que les leads LinkedIn sont si bons que vous êtes prêt à payer deux fois la moyenne du compte pour eux. La même chose peut être vraie pour le ROAS et la valeur à vie.

Assurez-vous de comprendre non seulement les objectifs de performances immédiats pour chaque canal, mais également la valeur totale (si possible) que chaque canal génère et définissez les KPI en conséquence.

4. Être rigide avec le budget

Tant de fois, les clients viendront me voir et me diront quelque chose comme ça.

« Notre budget est de 50 000 $ ce mois-ci. Nous voulons dépenser 20 000 $ sur Facebook, 25 000 $ sur Search, 5 000 $ sur LinkedIn.

Super. Merveilleux. Je suis heureux que vous soyez prêt pour cette réunion.

Mais je recule toujours là-dessus. C’est bien d’être organisé, mais au cours d’un mois donné, une chaîne peut considérablement sous ou surperformer sa moyenne historique. Si vous ne vous adaptez pas et ne tirez pas parti de ces tendances, vous manquez gravement quelque chose.

C’est bien de dire que vous avez un budget de 50 000 $ et que vous souhaitez diffuser des publicités sur la recherche, Facebook et LinkedIn et peut-être même donner des fourchettes de ce que vous pensez devoir commencer. Mais au fil du mois, il est dans votre intérêt de faire attention à la performance de chaque canal par rapport à sa moyenne, ainsi qu’à l’efficacité avec laquelle ils ajoutent de la valeur les uns par rapport aux autres.

Si vous devez transférer 10 000 $ vers LinkedIn, faites-le. Si vous devez interrompre complètement quelque chose, faites-le. Commencez avec un plan, puis soyez flexible pour maximiser les performances dans la plage de temps qui vous est impartie.

5. Créer des audiences de reciblage incohérentes

Sur presque tous les canaux de marketing en ligne sur lesquels vous pouvez cibler les utilisateurs, vous pouvez créer des audiences de reciblage. Ceux-ci différeront d’une plate-forme à l’autre, mais vous pouvez principalement couvrir le même terrain.

Si vous utilisez des audiences de reciblage pour cibler les anciens visiteurs du site Web qui n’ont pas acheté sur une plate-forme, vous devriez le faire sur toutes (tant que les performances le permettent).

Plus important encore, si vous excluez des utilisateurs d’une campagne sur une plate-forme, vous devriez le faire sur toutes. Cela va à la section de messagerie publicitaire. Si les utilisateurs reçoivent des messages sur certaines plates-formes mais pas sur d’autres parce qu’ils sont exclus, ils peuvent être confus. Et aussi, vous dépensez de l’argent pour des utilisateurs qui ne devraient pas faire partie de ces audiences.

6. Ne pas utiliser Google Analytics pour le suivi

L’un des plus grands défis que j’entends lorsque les gens commencent le marketing cross-canal est « mais nous ne savons pas ce qui stimule les ventes ».

Tout d’abord, c’est un faux récit. À moins que vous n’ayez vraiment un seul canal d’affaires, vous ne saurez jamais vraiment ce qui motive vos ventes. Je l’ai déjà dit et je le répète : s’il existait une plate-forme d’attribution précise à 100 %, ce fondateur serait un nom connu parce qu’il serait riche.

Mais ce n’est pas parce que quelque chose n’est pas parfait qu’il n’est pas impératif pour réussir.

Chaque plate-forme a sa propre fonctionnalité de pixel ou de suivi, ce qui est génial. La partie pas si grande est que chaque plate-forme réclamera presque toujours plus de crédit qu’il n’est dû. Ce n’est pas (seulement) parce qu’ils essaient de montrer leur valeur, mais en partie à cause d’un manque de technologie pour recouper d’autres plates-formes.

Et pour être clair, aucune plate-forme ne le fera jamais car ce n’est pas dans leur meilleur intérêt.

Pour cette raison, il est très important d’avoir une source de vérité tierce pour votre marketing cross-canal. L’option la plus courante et probablement la plus simple est Google Analytics. Bien qu’il soit fabriqué par Google, il ne place pas sa plate-forme publicitaire sur un piédestal plus élevé que tout autre en ce qui concerne le suivi dans l’outil d’analyse.

Chaque objectif défini dans Google Analytics sera attribué sur la base d’un modèle de dernier clic non direct. Cela signifie que quel que soit le canal ayant contribué au clic avant la conversion (en supposant qu’il y en ait un autre qu’une visite directe du site Web), le crédit de la conversion sera attribué.

Lorsque vous mettez en place vos stratégies cross-canal, ne sautez pas la partie sur la configuration du suivi. Assurez-vous que tous vos canaux sont suivis de manière cohérente dans votre source de vérité unique pour vous permettre de prendre des décisions éclairées sur les optimisations.

7. Ignorer les non-convertisseurs

Bien que nous souhaitions toujours que tous les canaux génèrent des conversions directes, ce n’est tout simplement pas une réalité. Dans la plupart des cas, plusieurs canaux sont impliqués dans le cheminement d’un utilisateur vers la conversion (ce qui est tout l’intérêt du marketing cross-canal), il est donc important d’identifier le rôle joué par chaque canal et à quel stade. Le rapport sur les conversions indirectes peut vous indiquer le nombre de conversions auxquelles chaque canal ou campagne a contribué, même s’il ne s’agissait pas du dernier contact non direct.

Une analyse plus détaillée peut être trouvée dans les rapports sur l’entonnoir multicanal, les principaux chemins de conversion, où vous pouvez voir la source/le support, la campagne ou un autre flux d’utilisateurs depuis leur premier point de contact jusqu’à la conversion.

Évitez ces erreurs de marketing cross-canal

Utilisez des messages cohérents et précisAdaptez vos publicités à ce que votre public cherche à atteindre sur chaque canalDéfinissez des objectifs et des KPI distincts pour chaque canalSoyez flexible avec l’allocation du budget.Gardez vos audiences de reciblage cohérentes.Utilisez une seule source de vérité pour le suivi.Faites attention aux chemins de canal .

Comme vous pouvez le voir, toutes ces erreurs sont évitables. Le marketing cross-canal rapporte d’excellents retours à la maison, à condition que vous consacriez du temps et de la réflexion à votre stratégie.