7 erreurs qui font une bonne salade russe, selon Chicote ou Arguiñano, ne les faites pas ! | La vie

Bien qu’elle soit consommée toute l’année, la salade est un plat traditionnel en été. Mais si vous mélangez mal les ingrédients ou ne le servez pas à la bonne température, il perd beaucoup. Voyons ce que disent les experts…

Dans pratiquement tous les repas d’été, ou dans les tapas de nombreux bars, il y a toujours un peu de salade russe. Il est savoureux, léger et se mange froid, c’est pourquoi il est beaucoup consommé par temps chaud, même si comme nous l’avons dit, il est présent toute l’année.

Préparer une salade russe est très simpleComme il suffit de mélanger les ingrédients, la seule chose qui doit être bouillie ou cuite sont les pommes de terre. Mais comme toutes les recettes, a sa technique et sa température idéale, et si vous ne le faites pas correctement, il perdra de sa saveur et de son charme.

Notre collègue Judith C. de Business Insider a compilé les 7 erreurs que l’on fait en préparant une salade russe, identifiés par des chefs prestigieux comme Alberto Chicote ou Arguiñano.

Ingrédients essentiels

Comme pour la paella, la recette de la salade russe a été personnalisée au goût, au point que chacun a la sienne.

L’important ici est de respecter la base de la salade : pomme de terre cuite ou bouillie en morceaux, mayonnaise et œuf. C’est un mélange qui va avec presque tout, donc à partir de là, il y a la liberté d’ajouter des choses.

Beaucoup de gens aiment avec Thon. Dani García parie sur les fruits de mer, et Chicote vous propose quelques idées : “N’hésitez pas et mettez ce que vous aimez le plus, des cornichons comme des cornichons, des olives, des piparras… divers légumes, œuf dur (un classique) ou piment rôti”.-

Arguiñano mise sur les piments piquillos et les asperges.

Peler ou ne pas peler ?

Faut-il éplucher les pommes de terre avant de les faire bouillir ou de les cuire ? Les chefs répondent non. La pomme de terre est lavée mais cuite avec la peau, car il agit comme une barrière pour empêcher la pomme de terre d’absorber trop d’eau. Une fois bouilli, il peut être épluché.

Coupes, tacos ou purée ?

Il y a des gens qui écrasent la pomme de terre pour qu’elle soit à peine perceptible, mais ce n’est pas la bonne chose à faire. La chose traditionnelle est que la pomme de terre est dans les tacos. Il peut également être servi coupé en morceaux de forme irrégulière. Mais jamais écrasé ni passé au moulin.

Ce que vous devez déchiqueter, c’est le thon, si vous l’utilisez.

La magie du mélange

De nombreux cuisiniers mélangent les ingrédients avec leurs mains, afin de ne pas casser les pommes de terre. Ce n’est vraiment pas nécessaire si vous le faites avec soin, car la mayonnaise peut être très encombrante…

Vous pouvez utiliser une cuillère ou une fourchette, mais vous devez vous assurer que tous les ingrédients sont mélangés de manière proportionnée, et que la mayonnaise couvre tout uniformément. Attention à ne pas endommager les pommes de terre.

Mayonnaise

C’est la clé pour obtenir la meilleure saveur. Il existe des mayonnaises de supermarché acceptables, mais l’idéal est d’utiliser une mayonnaise maison.

Attention aux proportions

Bien qu’il y ait la liberté d’ajouter des ingrédients, nous devons maintenir les proportions, pour que ce soit savoureux.

L’ingrédient principal devrait être la pomme de terre, et il doit toujours rester une fine couche de mayonnaise recouvrant toute l’assiette. Voici comment Chicote le prépare :

La température idéale

La salade est un plat qui se sert froid, mais pas de glace… Il ne doit pas être servi frais sorti du réfrigérateur (Bien que Chicote aime ça).

L’idéal est mettez-le au réfrigérateur 24 heures, et sortez-le 15 minutes avant de servir.

Avec ces astuces, vous dégusterez une excellente salade russe. Bon Appetit!