7 étapes faciles pour planifier avec succès des vacances sur un budget

Sans budget, vous risquez de trop dépenser pendant vos vacances.

Planifier des vacances pendant la pandémie nécessite plus que de s’assurer que les protocoles appropriés à la COVID sont suivis. Il faut aussi une budgétisation des finances. Bien que voyager coûte de l’argent, il existe différentes façons de simplifier la vie de votre portefeuille.

Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Si l’on ne peut pas gérer les dépenses d’un voyage de luxe en ce moment, trouver des moyens de voyager à un prix abordable n’est pas aussi difficile qu’il y paraît. Une planification financière et des recherches sur des solutions alternatives peuvent aider à profiter de vacances de rêve sans stress financier.

Voici comment planifier vos vacances de fin d’année au milieu de COVID :

1. La première étape, selon les experts de l’industrie, consiste à examiner attentivement toutes vos exigences financières et à établir un budget pour le voyage. Sans budget, vous risquez de trop dépenser pendant vos vacances.

2. Lors de l’établissement du budget, il ne faut pas toucher à ses investissements et à ses économies existants. « Une fois le budget finalisé, suivez-le scrupuleusement. Choisissez votre destination de voyage et votre hébergement en fonction du budget que vous vous êtes fixé », explique Jalan.

3. Commencez à planifier vos vacances bien à l’avance. Cela présente plusieurs avantages. Vous pouvez commencer à économiser de l’argent pour votre fonds de voyage, dans lequel vous mettez de côté une partie fixe de votre revenu mensuel pour le voyage.

Jalan ajoute : « Se préparer à l’avance aidera également à découvrir de meilleures offres, remises et offres. Cela donnera également aux individus le temps de faire des recherches et d’aider à décider de la destination finale et de l’itinéraire du voyage – tout en respectant le budget. » Notez que vous pouvez également économiser beaucoup d’argent en voyageant vers des destinations moins fréquentées.

4. Outre la planification financière, vous devez gérer efficacement l’argent pendant le voyage pour éviter les dépenses inutiles. Les experts suggèrent, si vous prévoyez des vacances internationales, de vous procurer la devise de voyage bien à l’avance. Ne vous laissez pas influencer par les bureaux de change, qui pratiquent des taux de change exorbitants qui peuvent éroder votre budget global pour le voyage.

5. Un geste plus intelligent est d’opter pour une carte de voyage prépayée. Cela vous évite de fluctuer les prix de change tout en offrant les meilleurs taux et en respectant votre budget. Selon Jalan, il est conseillé de répartir l’argent global de votre voyage sur différents supports tels que les cartes de crédit et de débit, les chèques de voyage et les espèces pour éviter les désagréments dus à une perte ou à des problèmes techniques de dernière minute.

6. Utilisez une carte de crédit lors de la réservation de votre voyage, car elle offre des avantages tels que des points de récompense et des réductions associés à ces transactions. Cependant, « faites attention au montant dépensé sur une carte et assurez-vous des remboursements en temps opportun pour éviter les pénalités et tout effet néfaste sur la cote de crédit du titulaire de la carte », explique Jalan.

7. Si nécessaire, vous pouvez également contracter un prêt personnel pour couvrir certaines dépenses supplémentaires liées à votre voyage. Cependant, vous devez être sûr de pouvoir payer confortablement les IME. Ces prêts portent généralement des taux d’intérêt plus élevés et vous devez donc choisir des prêts à durée plus courte qui peuvent être remboursés rapidement.

