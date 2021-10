7 étapes pour acquérir et conserver des clients en bonne forme physique [Podcast]

https://media.blubrry.com/whats_your_edge/content.blubrry.com/whats_your_edge/right_fit_customer.mp3

Il n’y a rien de plus confortable que quelque chose qui s’adapte parfaitement. Que ce soit une chaussure bien ajustée. Un travail bien adapté. Ou le bon client approprié. Trouver des clients, acquérir des clients et fidéliser les bons clients est au centre de cet épisode de What’s Your Edge.

Un client adapté est essentiel pour réaliser la valeur à vie du client – un excellent KPI pour chaque organisation. Cela signifie que vous devez savoir ce qui constitue un bon client. Parce que plus vous saurez clairement ce qu’est un client qui convient à votre entreprise, plus vous réussirez en matière d’acquisition, de fidélisation et de défense des clients.

Voici trois statistiques bien acceptées sur la recherche, la fidélisation et la croissance des bons clients :

Les entreprises manquent 1,6 billion de dollars en perdant des clients au profit d’un concurrent. Construire une relation à long terme avec un nouveau client coûte 16 fois plus cher que de conserver un client existant. Acquérir de nouveaux clients coûte 5 fois plus cher que conserver les clients existants.

Il y a plus que du confort en jeu lorsque quelque chose ne va pas bien. Des chaussures mal ajustées sont non seulement inconfortables, mais elles peuvent également causer des dommages corporels allant des ampoules, des ongles incarnés et des oignons ou quelque chose de pire.

Et il y a de sérieux inconvénients lorsqu’une entreprise investit dans l’acquisition et la fidélisation de clients inadaptés. Comme des chaussures mal ajustées, elles peuvent nuire à votre entreprise avec de mauvaises critiques, des coûts de service élevés, une fatigue interne et vous coûter d’autres meilleures opportunités. Et comme les chaussures mal ajustées qui finissent par prendre de la place sur une étagère, passées au fil du temps pour une paire plus confortable, les entreprises ont tendance à éviter les clients mal ajustés.

Pour de nombreuses industries B2B, le coût d’acquisition d’un nouveau client se chiffre en centaines de dollars. Par conséquent, il est bon pour les affaires de se concentrer sur les bons clients. Il y a de nombreux avantages à avoir des clients adaptés. Ils deviennent de fervents défenseurs, ont tendance à être fidèles face à la concurrence, sont les premiers à adopter vos nouveaux produits, etc.

Comment trouver, acquérir et fidéliser les clients qui correspondent

Tu es d’accord. Merveilleux. Ensuite, l’étape suivante consiste à savoir ce qui représente un bon client et comment l’acquérir et le fidéliser. Utilisez ces 7 étapes pour vous aider.

Clarifier ce qui fait un bon ajustement. Avant de sélectionner une chaussure, vous déterminez la pointure dont vous avez besoin et d’autres paramètres d’ajustement importants, tels que le type de soutien de la voûte plantaire requis. Il en va de même pour la sélection des clients. Vous devez savoir quelle industrie, taille, emplacement et autres facteurs assureront un bon ajustement. Établissez 5 à 7 critères très spécifiques qui indiquent si une entreprise est ou sera un bon candidat. Cela dépendra de votre organisation, de votre marché et de votre offre. Clouez le pourquoi. Les chaussures peuvent se ressembler beaucoup. Les chaussures de sport se ressemblent souvent et remplissent la même fonction. Pourtant, toutes les chaussures de sport ne sont pas les mêmes. Certains sont conçus pour les sentiers, d’autres pour la route et la piste. Certains sont conçus pour la flexibilité, d’autres pour un impact élevé. Il en va de même pour les clients. Il peut sembler que quiconque est prêt à acheter est un bon choix. C’est une approche très opportuniste. Et parfois, comme une nouvelle chaussure, cela s’avère être un bon ajustement. Mais ce n’est certainement pas un bon choix d’acheter une chaussure de ville si vous avez besoin d’une botte de randonnée. Expliquez clairement pourquoi les clients veulent/ont besoin de votre offre, pourquoi votre offre et votre entreprise sont meilleures que les alternatives. Rédigez une proposition de valeur client et un énoncé de positionnement succincts qui expriment clairement qui sont vos clients les plus appropriés et pourquoi ils ont besoin/veulent de votre offre.Cadrez votre carte de message. Votre carte de message est ce qui donne vie à votre proposition de valeur, votre positionnement et votre différenciation. Il guide le développement de contenu, la navigation sur le site Web, les conversations avec les clients, etc. Une carte de messages de qualité garantit une messagerie cohérente dans toute votre organisation et entre les canaux et les points de contact, soutient vos équipes en contact avec les clients et les empêche d’être prises en embuscade lorsqu’elles s’engagent avec des prospects et des clients existants. C’est un puissant outil concurrentiel.Élaborez votre plan d’acquisition. Maintenant que vous êtes armé de ce qui comprend un bon client, une proposition de valeur et une plate-forme de positionnement claires, ainsi qu’une carte de messages, il est temps d’élaborer votre plan d’acquisition de clients. Assurez-vous que votre plan tient compte de la régression des actions, des activités et de l’état d’esprit d’un client sur une période définie dans le cadre de sa relation avec votre organisation. N’oubliez pas d’inclure des objectifs de performance ainsi qu’un coût d’acquisition. Si vous n’avez pas cartographié le parcours de vos clients et développé les personas associés, faites cette étape. Si vous n’êtes pas sûr du montant que vous êtes prêt à investir pour acquérir un client, utilisez une référence. Ou travaillez à l’envers. Une approche consiste à identifier tous les coûts (Marketing, Ventes, personnes et dépenses). Divisez ensuite ce total par le nombre de nouveaux clients que vous comptez acquérir (c’est-à-dire votre objectif de performance d’acquisition de clients). Cela vous donnera un objectif général pour votre coût d’acquisition.Faites correspondre les processus internes à la façon dont votre client achète. Nous avons constaté que de nombreuses organisations définissent leurs processus de marketing et de vente pour prendre en charge ce que ces fonctions doivent faire pour mettre en œuvre le plan d’acquisition et comment ces organisations s’alignent et travaillent les unes avec les autres. Notre recommandation est de commencer par le parcours client et de synchroniser vos processus Marketing et Ventes avec celui-ci. Cela encouragera une vue de l’extérieur vers l’intérieur plutôt qu’une vue de l’intérieur vers l’extérieur.Filtrez les clients potentiels plus tôt. C’est cher de continuer à acheter des chaussures qui ne vont pas. C’est pourquoi nous sommes encouragés à les essayer et à marcher dedans. Nous pensons souvent que nous pouvons faire fonctionner une chaussure mal ajustée si nous la cassons simplement. Les bons vendeurs déconseillent d’acheter des chaussures qui ne vous conviennent pas lorsque vous les essayez. Appliquez la même réflexion aux clients potentiels. Rédigez 2-3 questions de conversation initiales pour éliminer les candidats clients non qualifiés le plus rapidement possible. Utilisez des démonstrations, des essais et des sessions de découverte comme moyens pour vous et vos prospects de déterminer votre adéquation.Créer une culture centrée sur le client. L’orientation client implique de placer le client au centre de votre modèle d’exploitation d’entreprise où tous les aspects de l’entreprise sont informés par, ou conçus pour répondre aux besoins du client (le POURQUOI). Mettez en œuvre des activités, des systèmes, des processus et des points de contact qui faciliteront la capacité des clients à avoir des interactions et des expériences positives avec votre organisation. Abordez l’ensemble du cycle de vie du client pour favoriser l’établissement d’une relation à long terme et d’une expérience client positive.

Lorsque vous avez une chaussure parfaitement ajustée, il est #intelligent d’en prendre soin pour qu’elle dure longtemps. Il en va de même pour les bons clients. Faites l’investissement en faisant appel à des personnes axées sur le client et en leur donnant les moyens de prendre des décisions commerciales qui auront le plus grand impact positif sur la recherche, la fidélisation et la croissance de la valeur de vos clients.

