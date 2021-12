7 étapes pour créer un plan de lancement réussi

La planification de version Agile est le document dynamique qui suggère le groupe de tâches que vous devez accomplir avant la publication de votre produit final. Le développement de produits étant lui-même délicat, la planification des versions nécessite une équipe de développement professionnelle et son expertise pour créer un plan d’adhésion du produit.

Cependant, si vous êtes familiarisé avec les principes Agile pour votre entreprise, il est assez facile de commencer à planifier la version Agile de votre produit. Vous trouverez ci-dessous les étapes simples nécessaires à la création d’un plan de lancement réussi :

1. Définissez votre objectif

Lors de la création du plan de version, vous et votre équipe devez identifier l’objectif final à atteindre et vous assurer que la version restera alignée sur la vision plus large de votre produit.

Posez-vous les questions suivantes : quels sont les résultats les plus importants à court et à long terme ? Analysez la feuille de route du produit et guidez les processus globaux de développement du produit vers votre vision du produit.

Vous vous demandez comment définir vos objectifs ? Eh bien, vous devez rassembler toutes les perspectives de vos produits et vous efforcer d’identifier vos priorités pour le déploiement de produits. Entrez en contact avec vos parties prenantes et confirmez si votre vision correspond à leurs besoins.

2. Examiner les backlogs de produits

Une fois que vous avez défini votre objectif de sortie, il est temps d’analyser le backlog du produit et de hiérarchiser le travail de votre équipe en fonction de votre vision du produit, en commençant par un MVP (produit minimum viable). A cette étape, vous devez identifier les manques du produit et passer en revue les backlogs.

Si vous utilisez Scrum, rencontrez votre équipe Agile pour affiner le backlog produit. Utilisez Scrum Board en décomposant vos résultats attendus en user stories et en les ajoutant à votre backlog. Ne perdez pas votre temps sur des tâches non pertinentes qui ne peuvent pas vous conduire vers votre objectif.

Utilisez les commentaires des parties prenantes et analysez les priorités des produits pour créer des histoires d’utilisateurs. Assurez-vous que les fonctionnalités prioritaires sont les plus viables et doivent être publiées plus tôt que les autres.

3. Estimer la réunion du plan de mise en production

Après avoir décrit la vision du produit et priorisé le backlog du produit, vous devez planifier une réunion de sprint avec les parties prenantes et votre équipe Agile pour examiner le plan de version proposé et ajouter, supprimer ou modifier les exigences supplémentaires si nécessaire.

La réunion de planification de la version vise à s’assurer que la vision du produit est parallèle aux tâches et priorise une étape vers votre objectif. Cela vous permet de vous assurer que tous les membres de votre équipe sont sur la même longueur d’onde et se concentrent sur l’objectif commun du projet.

L’ordre du jour principal de la réunion comprendra :

La tâche principale de la réunion est de revoir la vision du produit élaborée au cours de la première étape et de confirmer que tout le monde la comprend.

Il est essentiel de revoir l’architecture du produit de la part des parties prenantes avant qu’il ne soit publié. C’est l’étape où vous pouvez ajouter ou supprimer toute nouvelle information dans le plan de version, y compris les dépendances, les hypothèses ou les lacunes.

Examiner le calendrier d’itération

Le calendrier d’itération détermine le travail qui doit être inclus dans une version particulière. De plus, vous discuterez de la quantité de travail qui sera répartie entre les membres de l’équipe et passerez en revue le calendrier.

Établissez la signification de « Terminé » pour toute version. « Terminé » signifie généralement que vous avez terminé toutes les tâches décrites dans les histoires d’utilisateurs et que vous avez signalé le travail au propriétaire du produit pour examen.

4. Divisez les sorties en plusieurs sprints

Les sprints sont la petite division réalisable de la planification des versions. En fonction de la vitesse de l’équipe vers le projet, vous pouvez rapidement identifier le nombre de sprints nécessaires pour réaliser la vision du produit.

S’assurer que chacun de ces sprints n’est pas surchargé ni déficient en travail ; il doit être équilibré. Si vous surchargez le sprint avec trop de travail, votre équipe pourrait être confrontée à la charge de l’accomplir, ce qui peut compromettre la qualité de la version. D’un autre côté, si vous considérez trop peu d’objectifs dans le sprint, votre projet peut prendre des mois à se terminer et la date de sortie estimée peut être retardée.

5. Créer un sprint de sortie

Aucun développement n’est effectué à ce stade de la planification de la version. Une release Sprint est dédiée uniquement aux nouveaux livrables. Vous devez vous concentrer sur la tâche courante de votre backlog pour chaque sprint de publication, comme les tests, la documentation utilisateur, la correction de bogues et bien plus encore.

Notez que vous n’êtes pas obligé de suivre cette étape dans chaque plan de version. Si votre flux de travail comprend des tâches spécifiques à terminer avant de passer le logiciel en production, il est sage de créer un sprint supplémentaire pour effectuer ces tâches supplémentaires.

6. Planifiez la date cible pour la sortie

Il est maintenant temps de partager votre plan de sortie avec votre équipe. La fixation d’une date cible est le point culminant d’un plan de sortie efficace.

Tous les membres de votre équipe, y compris les parties prenantes, doivent avoir un accès permanent à votre plan de publication. Comme les plans de publication Agile ont un impact remarquable sur le succès du projet, un calendrier et un flux de travail clairs aideront les parties prenantes à parier le produit sur le marché.

Vous pouvez utiliser divers espaces de travail tels que lucidchart ou Jira pour comprendre clairement la planification de la publication de Scrum. Les membres de l’équipe, les gestionnaires et les parties prenantes peuvent afficher les plans de lancement du projet et le calendrier détaillé sans que rien ne soit mélangé et perdu dans le processus complexe.

7. Améliorer et mettre à jour le plan régulièrement.

N’oubliez pas qu’un plan est sujet à des modifications et que, par conséquent, vous ne pouvez pas vous en tenir à un plan rigide à suivre et à développer votre produit. Soyez flexible et révisez le plan au besoin pour vous assurer que le processus se déroule sans heurts et créer une version de haute qualité déployée à temps.

De plus, prenez en compte les commentaires des membres de l’équipe et des parties prenantes pour apporter des modifications pertinentes au plan.

Le plan de release agile est un art. Ce n’est pas grave si vous ne l’obtenez pas correctement du premier coup. Ajustez-vous simplement avec le plan de lancement et la planification de sprint avec le flux de votre travail. C’est ça l’Agile, n’est-ce pas ?

Publié à l’origine ici.

Auteur : Mitul Makadia

Suivez @mitulmakadia

Mitul Makadia est le fondateur de Maruti Techlabs et un vrai technophile.

Fort de son expérience dans l’industrie, il a rapidement développé Maruti Techlabs dans des services spécialisés tels que le développement de chatbot, l’intelligence artificielle, le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique. Makadia possède une expertise considérable dans le développement de Chatbot et la PNL.… Voir le profil complet ›