7 excellents fonds à acheter aujourd’hui pour une croissance à long terme

À court terme, les actions de croissance pourraient poursuivre leur impressionnante ascension ou subir une correction majeure. Mais à long terme, la volatilité n’a pas d’importance ; les actions de croissance peuvent être des avoirs intelligents, quel que soit l’environnement actuel. Alors, ignorez le bruit des médias aujourd’hui et adoptez une vue d’ensemble des meilleurs fonds de demain pour une croissance à long terme.

En d’autres termes, ce que vous verrez ici est une combinaison de fonds conçus spécifiquement pour la croissance, ainsi que des fonds qui n’ont pas d’objectifs de croissance mais qui ont juste un grand potentiel de croissance à long terme.

Pour faire bonne mesure et pour vous offrir un éventail de choix, cette liste comprend des fonds de plusieurs catégories diverses. Voici 7 des meilleurs fonds pour une croissance à long terme :

Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ)

FNB de croissance Vanguard (NYSEARCA :VUG)

ETF iShares Russell Mid-Cap Growth (NYSEARCA :IWP)

FNB de croissance à petite capitalisation Vanguard (NYSEARCA :VBK)

Technologie de l’information d’avant-garde (NYSEARCA :VGT)

Contrefonds de fidélité (NASDAQ :FCNTX)

T. Rowe Price Sciences de la santé (NASDAQ :PRHSX)

Pour être plus précis sur ce que nous entendons par les meilleurs fonds pour la croissance à long terme, cette liste comprend des ETF et des fonds communs de placement qui se concentrent sur les actions de croissance ou les secteurs de l’économie qui ont le potentiel de surperformer les principaux indices du marché au cours de la prochaine décennie et au-delà. Pour avoir une idée de leur potentiel de croissance future, nous examinons les performances des 15 dernières années, qui incluent deux marchés baissiers majeurs (2008 et 2020), plus un quasi-ours en 2018.

Fonds de croissance à long terme : Invesco QQQ (QQQ)

Dépenses : 0,20 % ou 20 $ pour chaque tranche de 10 000 $ investis

Rendement annualisé sur 15 ans : 16,24%

Si vous êtes un investisseur de croissance à la recherche d’un fonds à définir et à oublier, Invesco QQQ (NYSEARCA :QQQ) devrait figurer sur votre liste restreinte.

Anciennement connu sous le nom de Powershares QQQ, le FNB Invesco QQQ suit le Indice Nasdaq 100, qui comprend environ 100 des plus grandes actions de l’indice. La performance à long terme démesurée peut être attribuée à l’exposition ciblée à de grands noms de la technologie comme Pomme (NASDAQ :AAPL), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Amazon (NASDAQ :AMZN).

Mais QQQ n’est pas un fonds technologique, bien que le secteur représente près de 50 % des avoirs du fonds. Les autres principaux secteurs qui contribuent à la croissance à long terme comprennent les services de communication, la consommation discrétionnaire et les soins de santé.

FNB de croissance Vanguard (VUG)

Dépenses : 0,04 %

Rendement annualisé sur 15 ans : 12,72%

Si vous recherchez une dose pure d’exposition à la croissance des grandes capitalisations américaines dans un FNB à faible coût, FNB de croissance Vanguard (NYSEARCA :VUG) est l’un des meilleurs fonds à acheter dans cet espace.

Pour fournir un mélange diversifié d’actions de croissance américaines à grande capitalisation, VUG suit les Indice de croissance des grandes capitalisations américaines CRSP, qui comprend des actions que vous attendez, telles que AAPL, MSFT et AMZN, ainsi qu’un large éventail d’environ 275 autres grandes actions de croissance américaines.

Le rendement annualisé sur 15 ans de 12,72 % est suffisamment bon pour surpasser 84 % de ses pairs de la catégorie de croissance à grande capitalisation au cours de cette période. Cette performance est un exploit impressionnant, étant donné qu’il s’agit d’un fonds géré passivement.

ETF iShares Russell Mid-Cap Growth (IWP)

Dépenses : 0,24%

Rendement annualisé sur 15 ans : 11,31%

Si vous recherchez un ETF de croissance à moyenne capitalisation avec des antécédents pour son potentiel de croissance à long terme, ETF iShares Russell Mid-Cap Growth (NYSEARCA :IWP) fait l’affaire.

Pendant une grande partie de la dernière décennie, les actions à moyenne capitalisation n’ont généralement pas surperformé leurs homologues des segments de marché à grande et petite capitalisation. Mais cela ne signifie pas que la prochaine décennie et au-delà ne sera pas exceptionnelle pour les moyennes capitalisations. Ainsi, lorsque vous pensez aux meilleurs fonds pour une croissance à long terme, il est sage de penser à la croissance potentielle pour l’avenir, pas nécessairement aux performances passées.

Cela dit, trouver un ETF à faible coût qui suit les Indice de croissance Russell MidCap comme IWP est un bon moyen de capter le segment des moyennes capitalisations du marché. En effet, les actionnaires obtiennent 356 actions de croissance à moyenne capitalisation comme Moderna (NASDAQ :ARNm), KLA Corporation (NASDAQ :KLAC), et Aligner la technologie (NASDAQ :ALGN).

FNB de croissance à petite capitalisation Vanguard (VBK)

Dépenses : 0,07 %

Rendement annualisé sur 15 ans : 11,28%

Les investisseurs qui souhaitent tirer leur croissance à long terme d’un fonds de petite capitalisation à faible coût devraient envisager FNB de croissance à petite capitalisation Vanguard (NYSEARCA :VBK).

Alors que les actions de croissance à grande capitalisation ont reçu plus d’amour de la part des médias financiers d’aujourd’hui, la croissance à petite capitalisation est la source des futurs interprètes de croissance.

Avec un ratio de dépenses très bas de seulement 0,07 % et un portefeuille qui suit un indice de 647 actions de croissance à petite capitalisation, les actionnaires de VBK bénéficient d’un large éventail du segment du marché à petite croissance.

L’exposition sectorielle de VBK est également conçue pour une croissance à long terme, la plus grande partie du portefeuille étant allouée à des secteurs, tels que les soins de santé et la technologie, qui ont de bonnes chances de rester les leaders du marché dans les années et les décennies à venir.

FNB Vanguard Technologies de l’information (VGT)

Dépenses : 0,10%

Rendement annualisé sur 15 ans : 15,93 %

Pour compléter la croissance à long terme, les investisseurs peuvent acheter des actions d’un fonds comme FNB Vanguard Technologies de l’information (NYSEARCA :VGT), qui offre une exposition ciblée au secteur des technologies turbocompressées.

Nous vivons à l’ère de l’information ; par conséquent, les investissements dans les technologies de l’information peuvent être un pari intelligent, car ce secteur a le potentiel de dominer d’autres segments de marché au cours de notre vie. Ainsi, nous avons ce qui pourrait être l’ultime secteur de croissance à long terme dans le domaine de la technologie. Quoi de mieux pour investir dans un secteur sur le long terme qu’un fonds indiciel technologique low-cost ?

VGT suit passivement un indice de 331 valeurs technologiques, qui comprend les sociétés habituelles comme AAPL et MSFT mais aussi d’autres grands noms de la technologie comme Nvidia (NASDAQ :NVDA).

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Dépenses : 0,86%

Rendement annualisé sur 15 ans : 12,18%

Si vous souhaitez acheter et détenir un fonds commun de placement géré activement avec un historique de rendement exceptionnel, Contrefonds de fidélité (NASDAQ :FCNTX) est un fonds de croissance à considérer pour votre portefeuille.

L’une des qualités les plus attrayantes de FCNTX est qu’il ne s’agit pas d’un fonds de croissance agressif, mais plutôt d’un fonds qui détient un mélange de croissance à un prix raisonnable, ainsi que quelques noms de valeur. Quoi qu’il en soit, le manager de 30 ans, Will Danoff, recherche un potentiel de croissance à long terme.

Avec cette combinaison d’objectif de croissance et de valeur, les actionnaires de FCNTX obtiennent de grandes actions de croissance comme Facebook (NASDAQ :FB) et Amazon, mais aussi des actions de valeur comme Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.B).

T. Rowe Price Sciences de la santé (PRHSX)

Dépenses : 0,76%

Rendement annualisé sur 15 ans : 16,31%

Il est difficile d’imaginer une stratégie de croissance à long terme sans inclure un fonds du secteur de la santé exceptionnel comme T. Rowe Price Sciences de la santé (NASDAQ :PRHSX).

Bien que le gestionnaire de fonds, Ziad Bakri, ne soit à la tête de PRHSX que depuis 5 ans, il mérite beaucoup de crédit pour l’incroyable rendement annualisé de 16,31 % sur 15 ans. Le rendement sur 5 ans du PRHSX est de 17,00 %, ce qui dépasse 75 % des fonds du secteur de la santé.

Pour battre un secteur qui est déjà un leader du marché, le portefeuille PRHSX contient un mélange intelligent de biotechnologie, de services médicaux, de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques.

À la date de publication, Kent Thune ne détenait personnellement aucune position dans l’un des titres susmentionnés, bien qu’il détienne QQQ, FCNTX et PRHSX dans certains comptes de clients. Ces informations ne constituent en aucun cas une recommandation d’achat ou de vente de titres.

Kent Thune est un planificateur financier agréé et propriétaire d’Atlantic Capital Investments, LLC, une société de conseil en investissement indépendante, enregistrée et sans frais, située à Hilton Head Island, SC. ​​Il a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de fonds pour des clients à travers les États-Unis. et est rédacteur financier depuis plusieurs années. Sa philosophie financière est ancrée dans l’idée que « la vie ne consiste pas à gagner de l’argent ; l’argent, c’est gagner sa vie.

Vous pouvez lire plus de réflexions de Kent sur l’esprit, l’argent et la maîtrise de la vie sur son blog, The Financial Philosopher, ou le suivre sur Twitter à @ThinkersQuill.